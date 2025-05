Apple lijkt in 2027 de strijd aan te gaan met de Ray-Ban Meta Smart Glasses

Apple werkt volgens geruchten al vrij lang aan zijn eigen slimme bril. Dit zou een veel lichtere wearable moeten worden dan de Apple Vision Pro en hopelijk is hij niet alleen dunner, maar ook goedkoper.

Een nieuw verslag van Bloombergs Mark Gurman geeft aan dat de techgigant vooruitgang boekt bij het ontwikkelen van de chip die "zijn eerste smart glasses" zal aansturen.

Het verslag laat dus weten dat er sprake is van vooruitgang bij de ontwikkeling van de chip en dat betekent dat de bril in het algemeen ook actief in ontwikkeling is. De productie van de processor lijkt van start te gaan tegen het einde van 2027.

Dit soort data kunnen natuurlijk altijd nog veranderen, maar het lijkt er voor nu dus op dat de slimme bril over ongeveer twee jaar uitkomt.

Dit is niet de AR-bril waar we al langer over horen. Deze slimme bril zou volgens het verslag een directe concurrent voor de populaire Ray-Ban Meta Smart Glasses worden. De Meta Ray-Bans zijn een groot succes voor het bedrijf en hebben een design dat bijna identiek is aan klassieke zonnebrillen van Ray-Ban. Met deze slimme brillen kan je foto's en video's maken zonder je telefoon uit je zak te halen en krijg je toegang tot Meta's AI-assistent.

Apple's exacte pakket functies voor deze slimme bril zou nog niet helemaal vaststaan. Volgens het verslag "overweegt Apple momenteel [een] niet-AR-bril die camera's gebruikt om de omgeving te scannen en met AI gebruikers assisteert."

Dit klinkt erg vergelijkbaar met wat de Ray-Ban Meta Smart Glasses bieden en het lijkt ook wel op de Visual Intelligence-feature op de iPhone 16-serie (en de iPhone 15 Pro en Pro Max). Hierbij wordt Google of ChatGPT gebruikt om te identificeren wat er in de omgeving te zien is. Hopelijk zal Apple Intelligence in 2027 ook wat breder beschikbaar en uitgebreider zijn en zal de verbeterde Siri met AI ook beschikbaar zijn voor gebruikers op hun iPhone, iPad of Mac.

De chip van de aankomende slimme bril zou gebaseerd zijn op de chips in Apple Watches en het lijkt ons daarom ook logisch dat de bril verbinding zal maken met een ander apparaat, zoals een iPhone, en waarschijnlijk op een vergelijkbare manier als bij een Apple Watch of AirPods.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Apple lijkt zich echter niet alleen op deze slimme bril zonder AR te focussen. Volgens het verslag zijn dit nieuwe model én het andere model waar we eerder geruchten over hebben gehoord (waarschijnlijk wel met een vorm van AR) allebei in ontwikkeling. Tim Cook lijkt Meta graag te willen verslaan binnen de wereld van smart glasses.

Als er meerdere modellen (ongeveer) tegelijk worden gelanceerd, is dat een goede manier om meer consumenten geïnteresseerd te maken, zeker als de instapprijs hierdoor niet al te hoog is.

Hoe dan ook, het duurt dus nog wel even voordat we Apple's eerste slimme bril te zien krijgen. Op zijn vroegst hebben we dus met 2027 te maken, maar we zullen ongetwijfeld in de tussentijd nog wel meer geruchten horen.

In de nabije toekomst krijgen we eerst nog te maken met Apple’s World Wide Developers Conference vanaf 9 juni 2025. Het bedrijf zou hier meer informatie kunnen delen over de volgende generatie van zijn platformen en van Apple Intelligence. Wie weet krijgen we zelfs een wat grotere update voor de Vision Pro. Dat zou dan ook weer kunnen hinten naar een toekomstige slimme bril.