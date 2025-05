Apple's vouwbare iPhone moet de Samsung Galaxy Z Fold op twee vlakken verslaan

Apple lijkt de markt van vouwbare smartphones pas vrij laat te gaan betreden. Samsung zal naar verwachting namelijk dit jaar alweer zijn zevende generatie van de Galaxy Z Fold en Galaxy Z Flip lanceren, terwijl Apple's eerste vouwbare model waarschijnlijk pas in 2026 arriveert. Wanneer deze foldable eindelijk verschijnt, kan hij wel een aantal belangrijke voordelen hebben ten opzichte van zijn concurrenten.

Volgens Bloombergs Apple-expert Mark Gurman (via GSMArena) zal de vouwbare iPhone twee grote voordelen hebben ten opzichte van andere foldables. Het eerste voordeel zou een "bijna onzichtbare" vouwlijn op het scherm betreffen.

Hoewel Samsung en andere fabrikanten van foldables de vouwlijnen op hun displays wel steeds minder opvallend hebben weten te maken, hebben ze deze lijn nog steeds niet helemaal kunnen verwijderen. Het lijkt erop dat de vouwbare iPhone hier misschien nog het dichtst bij zal komen.

De Samsung Galaxy Z Fold 6 heeft nog een vrij zichtbare vouwlijn. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een sterk scharnier voor het iPhone 18-topmodel

Ten tweede claimt Gurman ook nog dat de vouwbare iPhone een "scharnier van veel hogere kwaliteit" zal hebben dan de huidige foldables op de markt. Hij gaat hier verder niet veel dieper op in, maar we hebben eerder al gehoord dat het scharnier van de smartphone misschien gebruik zal maken van vloeibaar metaal. Dat materiaal zou de duurzaamheid van het scharnier kunnen verbeteren en kunnen helpen om het formaat van de vouwlijn te kunnen verkleinen.

We weten niet echt zeker of een duurzamer scharnier het toestel voor de meeste consumenten veel interessanter zal maken, maar het klinkt toch wel als een positieve ontwikkeling. Een vouwbare smartphone met (vrijwel) geen vouwlijn klinkt dan juist wel weer als iets dat erg populair zal zijn onder consumenten. Voeg daar de Apple-merknaam aan toe en deze foldable kan wel eens erg succesvol worden (afhankelijk van de prijs natuurlijk).

Verder lijkt het er volgens Gurman ook op dat de vouwbare iPhone misschien ook als het meest premium iPhone-model wordt gepositioneerd, in plaats van als een losse serie met "een niche alternatief design".

Dat klinkt ook wel geloofwaardig, aangezien Apple nu zijn middenklasse model ook deel van de iPhone 16-serie heeft gemaakt. We hebben nu te maken met de iPhone 16e en niet meer met een losse iPhone SE. Als de vouwbare iPhone inderdaad volgend jaar uitkomt, kan er dus ook 'iPhone 18' in de naam zitten.

We moeten waarschijnlijk nog langer dan een jaar wachten om erachter te komen of deze informatie accuraat is, maar Gurman heeft wel een erg goede reputatie als het gaat om Apple-informatie. Toch is het altijd aan te raden om kritisch te blijven over dit soort geruchten.