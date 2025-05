Apple zou toekomstige iPhones niet meer tegelijkertijd lanceren

Al jaren is september de maand waarin Apple de nieuwe iPhones aankondigt. Vorig jaar konden we nog kennismaken met de iPhone 16-serie. Volgens een nieuw bericht zou deze strategie grondig aangepast worden in de komende jaren.

Volgens The Information (via MacRumors) is Apple van plan om de Pro- en Pro Max-modellen in september uit te brengen, terwijl de andere iPhones naar het voorjaar worden verschoven.

Het idee is dat deze splitsing de verkoop, die al zo lang stagneert, "nieuw leven" in zal blazen, aldus The Information. Er lijkt ook enige onzekerheid te zijn over hoe goed de aankomende, ultradunne iPhone 17 Air gaat verkopen.

Het lijkt erop dat deze veranderingen niet voor dit jaar zijn gepland en pas volgend jaar worden doorgevoerd. Volgens die logica zouden de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone 18 Air in september 2026 worden gelanceerd en de gewone iPhone 18 (en misschien de iPhone 18e) in maart 2027.

Alles overboord

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

The Information meldt dat er risico's verbonden zijn aan een wijziging aan dit vertrouwde schema. Toch zou Apple ervan overtuigd zijn dat dit klanten aanzet om vaker hun iPhone te upgraden naar een nieuwer model, terwijl dit ook de productiedruk op Apple's partners zal verlichten.

Er kan nog een andere reden zijn voor deze wijziging. Zo is er al langer sprake van een vouwbare iPhone en die moet natuurlijk zijn eigen plaats in de spotlight krijgen. Samsung kwam al in 2019 met zijn eerste vouwbare smartphone en gezien de gemiddelde tijd die Apple nodig heeft om iets van Android-telefoons over te nemen, lijkt 2026 wel een goed moment. Door de goedkopere iPhones eerder in het jaar te lanceren, is er meer productiecapaciteit voor een nieuw model.

Dit alles is natuurlijk nog niet bevestigd: we zullen moeten afwachten wat Apple de komende maanden gaat doen. Het is mogelijk dat Apple zelf nog niet helemaal heeft besloten of het zal proberen hun releaseschema in 2026 en 2027 door elkaar te gooien.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Apple zou ten slotte niet het enige bedrijf dat hun lanceringen verplaatst. Google heeft vorig jaar de Pixel 9-serie in augustus onthuld in plaats van in oktober, terwijl Samsung de lancering van de Galaxy S24-serie naar januari had verplaatst nadat het die telefoons altijd pas in februari aankondigde.