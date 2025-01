Apple's M4 Mac mini is misschien wel een van de beste Macs ooit, maar hij heeft een ernstig probleem dat nu moet worden opgelost

Hoewel de nieuwste mini-pc van Apple wordt geprezen als een van de beste Macs ooit, zoals benadrukt in onze review van de Mac mini (M4), kampt het apparaat momenteel met een groot probleem dat veel gebruikers lijkt te irriteren.

Meerdere gebruikers melden willekeurige USB-C-onderbrekingen, zoals gerapporteerd door AppleInsider. Accessoires zoals toetsenborden worden plotseling losgekoppeld. Dit wordt ondersteund door diverse meldingen van gebruikers en een opvallende post op Reddit, waarin wordt gesteld dat de enige manier om de accessoires weer te laten werken is door de kabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Niet heel erg handig.

Dit kan ook problemen veroorzaken bij het overzetten van bestanden tussen de Mac mini en een externe USB-C-schijf als de onderbrekingen net zo frequent zijn als de meldingen suggereren. Het is niet helemaal duidelijk of dit een fout aan de kant van Apple is, maar alle tekenen wijzen in die richting. Zoals AppleInsider benadrukt, treden de fouten bij sommige gebruikers op wanneer de Mac mini uit de slaapmodus wordt gehaald. Dit zou mogelijk opgelost kunnen worden met een toekomstige software-update van Apple.

(Image credit: Future)

Wat is op dit moment de beste oplossing?

Hoewel er veel accessoires zijn die alleen via directe verbindingen kunnen worden gebruikt, is Bluetooth voorlopig de beste oplossing. En dit is ook problematisch aangezien gebruikers van de M4 Mac mini afgelopen december al Bluetooth-problemen meldden op een MacRumors-forum.

Dergelijke problemen kunnen gebruikers snel irriteren en ondermijnen sommige sterke punten van de Mac mini, dus Apple moet dit zo snel mogelijk aanpakken.

Voor een accessoire zoals de Magic Mouse is het niet eens mogelijk om deze bekabeld te gebruiken. De USB-C-oplaadpoort bevindt zich namelijk aan de onderkant van de muis, een veelgehoord punt van kritiek omdat Apple dit ontwerp heeft overgenomen van het vorige model. Gelukkig is het een draadloze muis, waardoor je deze kunt blijven gebruiken terwijl je wacht tot Apple het probleem oplost.

De M4 Mac mini werd pas eind vorig jaar in november uitgebracht, dus vreemde bugs zijn te verwachten. We zullen moeten afwachten wat de exacte oorzaak is, en laten we hopen dat het wachten niet te lang duurt.