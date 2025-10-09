Waarom je je Windows-pc beter vervangt door een Mac mini

We hebben het de laatste tijd vaak over Windows 10 (en Windows 11) vanwege het 'end of life' van het verouderde besturingssysteem dat steeds dichterbij komt. Vanaf 14 oktober 2025 biedt Microsoft officieel geen software- en veiligheidsupdates meer aan voor Windows 10.

In Europa kunnen Windows 10-gebruikers toch nog wel gratis een jaartje uitstel krijgen. Dat betekent dat je nog wel wat langer veiligheidsupdates kan ontvangen, maar een jaar is zo weer voorbij en daarna loop je toch weer tegen hetzelfde probleem aan.

Als je dus nog een Windows 10-pc gebruikt en die niet kan upgraden naar Windows 11, dan is het zeker aan te raden om alvast een alternatief te bedenken. Als je de Windows 10-ondersteuning verlengt (door bij Windows Update te kijken en je in te schrijven voor extra updates), heb je nu nog wel even de tijd om hier goed over na te denken en kan je misschien zelfs nog op een leuke deal wachten voor je volgende pc.

We hebben al besproken waarom een Chromebook een goed idee kan zijn als alternatief voor een nieuwe Windows 11-pc, maar er is nog een heel goed alternatief dat al inmiddels alweer eventjes op de markt is. We hebben het dan over Apple's Mac mini uit 2024 met de M4-chip (of M4 Pro).

Niet alleen zal je dankzij macOS niet snel tegen een vergelijkbaar probleem met updates aanlopen, maar de Mac mini is ook nog eens een compacte krachtpatser met een geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

Bij Apple krijg je waarschijnlijk geen Windows 10-situatie

Windows 10-gebruikers staan momenteel voor een belangrijke keuze en voor sommigen ook een vervelende keuze. Er zijn genoeg mensen die geen probleem hebben met het updaten naar Windows 11, zeker niet na alle updates sinds de lancering, maar waarvoor dit simpelweg geen mogelijkheid is.

Als je bijvoorbeeld een pc hebt die net niet aan de TPM 2.0-vereiste voor Windows 11 voldoet, word je nu in principe gedwongen om een nieuwe pc te kopen als je veilig verder wil gaan met Windows.

We snappen dat niet iedereen heel blij is met Microsoft na deze beslissing en het is dus ook wel goed om te weten dat een nieuwe Windows-pc niet je enige optie is. De suggestie die we in dit artikel doen, gaat nog steeds over het kopen van een nieuwe pc, maar niet een Windows-pc. Dit hele Windows 10-fiasco geeft Windows-gebruikers toch wel zorgen over of dit in de toekomst, bijvoorbeeld bij de overgang naar Windows 12, weer kan gebeuren.

Als je dat wil vermijden, is een overstap naar macOS een interessant alternatief. Ja, je moet nog steeds in de eerste instantie nieuwe hardware aanschaffen, maar hopelijk hoef je dat vervolgens niet al te snel weer opnieuw te doen.

Bij Apple zal je namelijk niet zo snel last van dit probleem hebben. Windows en macOS hebben natuurlijk allebei hun plus- en minpunten, en een van de grootste pluspunten van Apple-apparatuur is dat deze lang ondersteund wordt. Zeker de nieuwere Macs en MacBooks met Apple's eigen M-serie chips krijgen uitstekende support vanuit Apple, zelfs jarenlang nadat ze zijn uitgebracht.

Macs en MacBooks krijgen vaak ongeveer zeven jaar na hun release nog grote besturingssysteemupdates. Dat betekent echter niet dat je na zeven jaar per se meteen weer een nieuwe Mac moet kopen. Meestal kan je namelijk nog een paar jaar langer je wat oudere Mac op een iets oudere versie van MacOS laten draaien en daar alsnog veiligheidsupdates op ontvangen.

Daarnaast heb je hier het voordeel dat Apple de enige fabrikant van Macs en MacBooks is. Dat betekent dat de maker van het besturingssysteem ook bepaalt welke hardware er allemaal in zijn apparaten komt. Aan de Windows-kant zou het kunnen zijn dat je een wat goedkoper model koopt, dat een onderdeel mist dat later een vereiste wordt voor een grote update. Bij Apple zal zo'n situatie niet zo snel ontstaan, want dan mist zo'n onderdeel waarschijnlijk op al zijn apparaten en krijgt het bedrijf te maken met heel veel boze klanten tegelijkertijd.

Compact, krachtig en stil

Er zijn natuurlijk ook verschillende Macs en MacBooks om uit te kiezen als je de overstap naar macOS wil maken. Momenteel vinden wij de meest aantrekkelijke optie (voor de meeste mensen) echter toch wel de Mac mini uit 2024.

Dit model is enorm compact en neemt dus maar heel weinig ruimte in beslag op je bureau. Je plaatst hem met gemak achter een monitor of zelfs gewoon recht voor je monitor en je hebt nog meer dan genoeg ruimte over voor je accessoires.

Dit formaat betekent gelukkig ook niet dat Apple er geen krachtige onderdelen heeft kunnen stoppen. Er zijn verschillende configuraties beschikbaar, maar je krijgt ten minste een M4-chip met een 10-core CPU, 10-core GPU en 16-core NPU, 16GB centraal geheugen, 256GB SSD-opslag, een Gigabit-ethernetpoort, drie Thunderbolt 4-poorten, een HDMI-poort, twee USB-C-poorten en een 3,5mm-audiopoort. Je kan verder dingen zoals de hoeveelheid centraal geheugen en opslag nog vergroten en ook nog voor de M4 Pro-chip kiezen als je extra kracht nodig hebt.

Het is vooral die M4-chip die hier de show steelt. Apple's eigen chips zijn gewoon enorm efficiënt en krachtig en daarom komt Apple ermee weg om dingen zoals een losse (discrete) GPU achterwege te laten. Voeg daar het indrukwekkende werk van Apple's ingenieurs aan toe en je krijgt verrassend veel kracht in een verrassend klein apparaatje gepropt. Deze compacte Mac levert in veel gevallen betere prestaties dan veel traditionele desktop-pc's uit zijn prijsklasse. Deze prestaties weet de Mac mini ook nog eens te bieden zonder enorm veel lawaai te maken. Hij is dus niet alleen qua formaat heel onopvallend.

Waar voor je geld

Wat mag dit grapje dan kosten? Nou, dat valt best nog wel mee... voor het instapmodel. De prijs-kwaliteit wordt wat ingewikkelder wanneer je echt per se meer kracht, maar vooral meer ingebouwde opslag wil hebben. Apple vraagt nou eenmaal enorm veel geld voor extra opslag. Als je het niet erg vindt om een externe SSD aan je Mac mini te hangen, kan je een gebrek aan opslag gelukkig ook wel via die weg oplossen voor een wat aangenamere prijs.

Los van het feit dat je dus niet heel veel opslagcapaciteit krijgt bij het instapmodel, is dit wel een model dat al gauw voor de meeste mensen meer dan geschikt is. Zoals we al aangaven, presteert de Mac mini beter dan veel van zijn (Windows-)concurrenten en dat voor een adviesprijs vanaf 719 euro.

Als je echt maar een hele simpele computer nodig hebt, is dat misschien alsnog wel veel geld voor een pc die je misschien niet optimaal zal benutten, maar als je kijkt naar het prestatievermogen van de M4 Mac mini, is deze prijs toch wel erg competitief.

Nu zakken Apple's producten meestal niet zo snel drastisch in prijs, maar toch kan je dit instapmodel van de Mac mini geregeld al voor tussen de 600 en 660 euro vinden. Dat maakt dit model een geweldige deal. Het is zelfs voor zijn adviesprijs een uitstekende deal. Je krijgt bij het instapmodel hoe dan ook waar voor je geld.

Mocht je wel wat indrukwekkendere specs nodig hebben, zorg dan wel dat je ook meteen de juiste configuratie kiest. Apple-apparaten zijn naderhand niet echt (gemakkelijk) te upgraden. Het nieuwe, nog kleinere design helpt daar ook niet bij.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook verschillende MacBooks om uit te kiezen voor als je onderweg een pc nodig hebt, plus een Mac Studio voor echt zware taken en een iMac voor als je een all-in-one-pc zoekt. De Mac mini blijft echter de beste prijs-kwaliteit bieden.