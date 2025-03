Apple brengt de Mac Studio op een hoger niveau met de M4 Max en onthult zijn krachtigste chip ooit: de M3 Ultra

Mac Studio-fans, maak je klaar voor twee grote upgrades. Apple brengt de M4 Max naar zijn compacte krachtpatser, wat mogelijk een aanzienlijke prestatieverbetering betekent ten opzichte van de huidige M2 Max- en M2 Ultra-opties. Maar Apple onthult ook zijn krachtigste Apple Silicon-chip tot nu toe: de M3 Ultra, als optie voor de Mac Studio.

Het is een beetje verwarrend. Hoe kan de M3 Ultra krachtiger zijn dan de M4 Max? Maar op basis van de specificaties die Apple heeft gedeeld, is dat wel zo, en niet zo'n klein beetje ook.

Naast de Apple chip-updates is de enige andere noemenswaardige hardwarewijziging de overstap naar de high-performance Thunderbolt 5. Het ontwerp van de 19,7 cm brede en 9,5 cm hoge aluminium behuizing blijft ongewijzigd, net als de poortindeling en het grote ventilatierooster aan de achterkant.

Niet dat dat iets uitmaakt voor de Mac Studio’s veeleisende doelgroep van ontwikkelaars, 3D-animators, designers en professionele muzikanten.

De nieuwe M4 Max en M3 Ultra

(Image credit: Apple)

De M4 Max, die we voor het eerst zagen in de MacBook Pro, begint met een 14-core CPU maar is configureerbaar tot 16 cores. De GPU start met 32 cores en is uitbreidbaar tot 40 cores. De Mac Studio wordt standaard geleverd met 32GB RAM, maar je kunt dit uitbreiden tot 128GB. Apple claimt dat het systeem een geheugenbandbreedte heeft van een halve terabyte per seconde.

De M4 Max brengt Apple's vernieuwde grafische architectuur met zich mee, inclusief hardware-versnelde mesh shading en Apple's geüpdatete Ray Tracing-engine.

Maar er is nog meer...

Als de M4 Max niet krachtig genoeg voor je is, heeft Apple ook de M3 Ultra onthuld. Hoewel deze chip is opgebouwd uit twee M3 Max-chips, zijn de specificaties van de M3 Ultra ronduit indrukwekkend. Hij beschikt over een 32-core CPU met 24 performance-cores en een GPU met maximaal 80 cores. Daarnaast ondersteunt hij tot 16TB opslag. Een Mac Studio met M3 Ultra begint met 96GB aan centraal geheugen en kan worden uitgebreid tot een halve terabyte.

M4 Max

Apple liet ons zowel een Mac Studio met de M4 Max als een Mac Studio met de nieuwe M3 Ultra zien. In beide gevallen waren de prestaties indrukwekkend.

In het eerste scenario was een Mac Studio met M4 Max verbonden met een reeks Studio Displays en randapparatuur, waaronder een box met 100TB aan opslag, een razendsnelle SSD van 46GB, een 48TB RAID-array en een PCIe-behuizing. Alles was aangesloten op de Mac Studio via de nieuwe, supersnelle Thunderbolt 5-poorten.

De setup draaide geruisloos Autodesk Flame, een applicatie voor real-time VFX en kleurcorrectie. We zagen hoe de Mac Studio moeiteloos tientallen lagen en duizenden elementen kon verwerken in een scène waarin mensen door een straat renden. We voegden in een handomdraai nieuwe gebouwen, verlichting en atmosferische effecten toe. Elke taak werd snel en moeiteloos uitgevoerd door de Mac Studio en zijn M4 Max-chip.

(Image credit: Apple)

Mac Studio met M3 Ultra en Cyberpunk 2077

De Mac Studio met de nieuwe M3 Ultra was aangesloten op een 6K Studio Display en draaide Cinema 4D.

Op het scherm zagen we een grof gerenderde strandscène. In plaats van handmatig duizenden planten toe te voegen, gebruikten we LM Studio en een lokaal LLM om een Python-script te genereren dat 1.000 planten in de scène plaatste. Het script werd direct uitgevoerd, en vervolgens renderden we de scène met RedShift in ongeveer 12 seconden.

Het was natuurlijk niet genoeg, want ondertussen draaide er een pre-release van Cyberpunk 2077 (dat in 2025 naar de Mac komt) op de achtergrond.

De game zag er prachtig uit. De beelden waren haarscherp, de reflecties realistisch en overtuigend, en atmosferische effecten zoals mist droegen bij aan de indrukwekkende sfeer. De versie die we zagen, maakte gebruik van de M3 Ultra’s native Ray Tracing-mogelijkheden, maar wanneer Cyberpunk 2077 op de Mac wordt uitgebracht, zal het ook de krachtigere Path Tracing-technologie ondersteunen.

Deze kracht komt echter met een prijs. De Mac Studio met M4 Max en 36GB geheugen begint vanaf 2.529 euro, terwijl de Mac Studio met M3 Ultra en 96GB unified memory start vanaf 5.049 euro.



Je kunt het zo gek maken als je wilt: de ultieme configuratie met de krachtigste variant van de M3 Ultra, 512GB centraal geheugen en 16TB opslag kost je maar liefst 17.674 euro, oftewel, een koopje!



Beide systemen zijn nu te pre-orderen en worden op 12 maart geleverd.