Moet je echt een nieuwe laptop of pc met Windows 11 kopen?

Microsoft laat er geen twijfel over bestaan: Windows 11 is de toekomst en die toekomst is binnenkort een verplichting. Windows 10-gebruikers krijgen steeds vaker venstertjes en meldingen die hen eraan herinneren dat hun systeem binnenkort end-of-life wordt en dat upgraden de enige weg vooruit is.

En ja, het klopt: op 14 oktober 2025 stopt de gratis ondersteuning voor Windows 10. Geen beveiligingsupdates meer, geen bugfixes, niets. Alleen in Europa hebben we nog een extra adempauze gekregen, want dankzij druk van consumentenorganisaties krijgen gebruikers hier een jaar lang gratis Extended Security Updates. Dat betekent dat je tot oktober 2026 nog veilig kunt blijven zitten. Maar ook dat is uitstel, geen afstel.

Windows 11 stelt strenge eisen waar lang niet iedere pc of laptop aan voldoet. Zo is er de verplichte TPM 2.0-chip, een beveiligingsmodule die pas de laatste jaren standaard op moederborden aanwezig is. Heb je die niet, dan mag je officieel niet upgraden. Natuurlijk bestaan er trucjes om de check te omzeilen, maar dat is niet zo makkelijk.

De logica van Microsoft is duidelijk: betere beveiliging. En daar valt moeilijk tegenin te gaan. Alleen betekent het wel dat heel wat toestellen die technisch nog jaren meekunnen, plots “te oud” worden verklaard. Neem mijn eigen gamingcomputer. Loopt nog als een zonnetje, maar hij mist TPM 2.0. Volgens Microsoft is hij daarmee afgeschreven, terwijl ik er nog zonder problemen zware software en games op draai en met behulp van trucjes zoals proxies nog steeds 4K-beelden kan bewerken en renderen. Als ik mijn moederbord moet upgraden, betekent dit ook dat ik mijn RAM moet upgraden en dan moet ik ook mijn CPU upgraden en dan kan ik net zo goed een volledig nieuwe computer kopen. Dat allemaal voor een software-update.

Windows 11 is inmiddels een goede optie

Je zou bijna denken dat het hele Windows 11-verhaal alleen draait om strengere eisen en dure hardware-upgrades, maar dat doet het besturingssysteem tekort. Windows 11 is in veel opzichten gewoon een beter pakket dan Windows 10.

Neem bijvoorbeeld de Verkenner. Na jaren wachten heeft die eindelijk tabbladen gekregen. Eenvoudig, maar levensreddend als je vaak met meerdere mappen tegelijk werkt. Zelf was ik altijd een beetje een professionele Windows 11-hater, omdat het in de beginjaren relatief vermoeiend was om mee te gamen, maar ik denk er nu wel anders over. Elke keer als ik in Windows 10 meerdere Verkenners open heb staan en ik me realiseer dat ik het op Windows 11 allemaal in één Verkenner kan zetten met behulp van tabbladen, moet ik een beetje huilen.

Ook het knipprogramma is flink verbeterd: je kunt er nu video’s mee opnemen en zelfs tekst uit screenshots halen, iets wat je vroeger alleen met extra software voor elkaar kreeg.

Voor gamers is Windows 11 ook gewoon de juiste keuze, puur en alleen vanwege de veiligheid die het geeft. Daarnaast is Windows 11 nu veel stabieler en toekomstige updates voor gaming-gerelateerde zaken krijg je wel op Windows 11 en natuurlijk niet op Windows 10.

De grootste troef is misschien wel de beveiliging. Dankzij zaken als TPM 2.0, Secure Boot en de optie om Smart App Control te activeren, is Windows 11 beter bestand tegen malware en aanvallen dan Windows 10 ooit geweest is. De andere kant van de beveiliging is natuurlijk met het wegvallen van reguliere updates voor Windows 10 dat die versie steeds onveiliger wordt. Nee, je computer wordt niet overgenomen door hackers op de dag dat de ondersteuning stop, maar het wordt wel makkelijker.

Zo stap je over op Windows 11

Heb je een pc die aan de eisen voldoet, dan is upgraden vrij eenvoudig. In de meeste gevallen verschijnt er in Windows Update een knop om Windows 11 te downloaden en te installeren. Gaat dat niet vanzelf, dan kun je via de officiële Windows 11-downloadpagina de Installation Assistant gebruiken of een ISO-bestand downloaden. Belangrijk is wel dat je van tevoren een back-up maakt van je bestanden, en in de BIOS controleert of TPM 2.0 en Secure Boot ingeschakeld zijn.

Twijfel je of je systeem voldoet? Installeer dan de officiële PC Health Check-app van Microsoft. Die geeft je direct inzicht in de compatibiliteit van je hardware. Na de overstap heb je nog tien dagen bedenktijd: zo lang bewaart Windows een kopie van je oude installatie, zodat je met één klik terug kunt naar Windows 10.

Uitstel is geen afstel: Windows 10 stopt ermee

Wil je nog even bij Windows 10 blijven hangen? In Europa hebben consumenten dankzij druk van verschillende organisaties een jaar uitstel gekregen. Tot oktober 2026 blijven er gratis beveiligingsupdates beschikbaar voor Windows 10, mits je een Microsoft-account hebt. Daarmee is een groot pijnpunt weggenomen, want eerder wilde Microsoft consumenten laten betalen of verplichten om bepaalde diensten zoals OneDrive of Bing Rewards te gebruiken.

Toch blijft dat extra jaar een tijdelijke oplossing. Er zijn nog miljoenen goed werkende Windows 10-computers in omloop die niet aan de eisen van Windows 11 voldoen, vaak alleen omdat ze geen TPM 2.0-chip hebben. Voor die apparaten betekent het einde van 2026 een harde stop: daarna zijn ze officieel onveilig, tenzij je overstapt naar een ander besturingssysteem of bereid bent je pc te vervangen.

Het wringt extra omdat zakelijke gebruikers tot 2028 tegen betaling updates kunnen blijven krijgen. Dat maakt duidelijk dat langer ondersteunen technisch geen probleem is. Gebruik de tijd die je met dit extra jaar hebt om te sparen voor een nieuwe laptop of computer, want het gratis vangnet houdt na 2026 op.