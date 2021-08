iPhone 13 leak meldt komst van video-upgrades

Een nieuw bericht stelt dat de aankomende iPhone 13-reeks met een reeks nieuwe functies komt voor het opnemen van video. Het suggereert dat een van de grootste upgrades voor de nieuwe smartphones software-verbeteringen worden voor het opnemen van video.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg, een betrouwbare bron van Apple-gerelateerde leaks, komt de iPhone 13-reeks met een Portretmodus voor video's, samen met een nieuwe en hogere beeldkwaliteit genaamd ProRes.

Naast enkele andere vermeende verbeteringen, waaronder een A15 chipset en hogere beeldverversingen, zou Apple zich volgens het bericht bij deze toestellen focussen op het opnemen van video.

Apple richtte zich de voorbije vijf jaren op het verbeteren van de fotografische capaciteiten van zijn smartphones, maar het opnemen van video kreeg nooit dezelfde aandacht.

De iPhone 12-reeks kwam met zeer kwalitatieve camera's en we verwachten dat de aankomende iPhone 13-serie met gelijkaardige camera's komt, op enkele verbeteringen na.

De focus op verbeteringen aan de video-software in 2021 is logisch. Doorheen de Covid-19 pandemie vormden videogesprekken en filmpjes immers de poort naar onze familie, vrienden en collega's.

Het nieuwe gerucht suggereert dat de Portretmodus - waarbij de achtergrond achter het onderwerp wazig wordt - hiermee beschikbaar wordt op FaceTime van de nieuwe smartphones.

Deze verbeteringen zijn iets minder geïnspireerd door de pandemie, maar het zijn wel handige functies voor mensen die het voorbije anderhalve jaar steeds vaker zijn beginnen videobellen.

Het nieuwe ProRes-videoformaat is waarschijnlijk ontworpen voor gebruikers die veel ervaring hebben in het filmen van video. We vermoeden echter dat het met dezelfde functies komt als ProRaw, de beeldkwaliteit die samen met de iPhone 12-reeks verscheen in 2020. We verwachten dat ze enkel beschikbaar zal zijn voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Je zal ermee in staat zijn om video's op te nemen in een hogere kwaliteit, wat je meer opties geeft bij het bewerken en monteren van je beelden. Dit wordt waarschijnlijk geen functie waar iedereen zomaar mee aan de slag gaat, maar is het wel een leuke toevoeging voor de meer professionele gebruikers.

Wat weten we nog?

Tot slot suggereert het leak van Gurman dat er nieuwe fotofilters komen naar de iPhone 13-reeks.

"Gebruikers zullen in staat zijn om te kiezen uit verschillende stijlen die ze aan hun foto's kunnen toevoegen. Zo kunnen ze de kleuren van hun beelden warmer of kouder maken, terwijl de witte tinten neutraal blijven", aldus het bericht van Bloomberg.

"Een andere optie zal een meer dramatische uitstraling brengen met diepere schaduwen en meer contrast, en het bedrijf is van plan om een meer gebalanceerde stijl toe te voegen die schaduwen en waarheidsgetrouwe kleuren helderder door laat komen."

Eerdere leaks van Gurman waren doorgaans vrij accuraat, dus de kans is groot dat we deze functies inderdaad zien verschijnen bij de lancering van de nieuwe smartphones van Apple.

Het is nog onduidelijk wanneer de iPhone wordt onthuld. Momenteel vermoeden we dat 14 september een goede richtdatum is, maar daar kan natuurlijk nog verandering in komen. We houden je bij TechRadar zeker op de hoogte.