Standaard iPhone 15 kan Dynamic Island van iPhone 14 Pro overnemen

Het Dynamic Island van Apple werd geïntroduceerd in 2022 op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, maar niet op de standaard iPhone 14. Volgens nieuwe geruchten zou de unieke twist op de punch-hole selfiecamera zijn weg kunnen vinden naar elke lid van de iPhone 15-familie.

Deze info komt van Mark Gurman, de Apple-expert van Bloomberg, die in zijn laatste nieuwsbrief (opens in new tab) speculeert dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus uitgerust zijn met het Dynamic Island. Het gerucht stemt overeen met eerdere lekken die suggereren dat de gewone iPhone 15 dezelfde schermgrootte zal hebben als de iPhone 14 Pro.

Het Dynamic Island is een vervanging van de notch die voor het eerst op de iPhone X verscheen. Het is in wezen een pilvormige cut-out die zich kan aanpassen aan meldingen, afspeellijsten, routebeschrijvingen en andere zaken. Het kan dus veel meer dan de statische punch-hole selfiecamera's die we kennen van veel Android-smartphones.

Aan de ene kant is het Dynamic Island misschien wel de grootste innovatie op de iPhone 14 Pro. Aan de andere kant zijn de standaard iPhone 14 en de grote iPhone 14 Plus daardoor erg saai, vooral op vlak van ontwerp. Wie wil pronken met een gloednieuw iPhone, moet daarom bij de Pro-versies zijn.

Maar als Gurman's instinct klopt, zouden de iPhone 15 en iPhone 15 Plus dat wow-effect wel kunnen hebben.

Het Dynamic Island in actie (Image credit: Future)

Meer Pro dan je denkt

Het Dynamic Island is niet de enige Pro-functie die naar verwachting naar de nieuwe "goedkopere" iPhones van Apple zal komen. De 48MP-camera van de iPhone 14 Prо zou naar verluidt ook naar elke iPhone 15 komen.

De verschillen tussen de goedkopere en duurdere iPhones verdwijnen echter niet. Integendeel zelfs, want net zoals in 2022 wordt verwacht dat de Pro-versies als enige de nieuwe A17 Bionic chipset zullen krijgen. Verder wordt er een iPhone 15 Ultra verwacht met een titanium frame en nieuwe periscoopcamera (opens in new tab) voor een beter zoombereik.

Er is ook een kans dat Apple eindelijk USB-C introduceert in alle iPhone 15-modellen. De wettelijke deadline voor verplichte USB-C-poorten is pas in 2024, dus in theorie kan Apple het nog een jaar bij zijn eigen Lightning-aansluiting houden.