Apple bevestigt dat toekomstige iPhones USB-C krijgen

Het was eigenlijk onvermijdelijk, maar Apple heeft eindelijk bevestigd dat ze zich aan de nieuwe wetgeving in de EU over USB-C als standaard voor opladen gaan houden. Er wordt dus gewisseld van Lightning naar USB-C voor toekomstige iPhones.

Dit had Apple's marketing topman, Greg Joswiak, ook al vrijwel bevestigd in een interview met de Wall Street Journal (opens in new tab). Hij zei in dit interview dat Apple zich natuurlijk ook aan deze wetgeving moet houden.

Joswiak heeft niet aangegeven wanneer deze verandering precies zal worden doorgevoerd. Aangezien de wet pas in 2024 in werking gaat, kan het ook zo zijn dat de iPhone 15 nog steeds gebruik maakt Lightning. Tegelijkertijd is het ook mogelijk dat Apple niet wil wachten tot deze overstap verplicht is en dus misschien de verandering naar USB-C al eerder wil doorvoeren. Dat kan volgens geruchten misschien al bij de iPhone 15 van volgend jaar het geval zijn.

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4October 26, 2022 See more

Joswiak wilde ook niet bevestigen of deze verandering wereldwijd is, of alleen gericht is op de Europese markt.

Wat wel duidelijk is uit het interview, is dat Apple niet heel blij is met deze verandering. Ook al gebruiken iPads en Macs inmiddels ook USB-C, stelt Joswiak dat er bij het wisselen van iPhones naar USB-C veel e-waste zal ontstaan. Alle Lightning-kabels over de hele wereld kunnen in dat geval niet meer gebruikt worden voor toekomstige producten.

Volgens Joswiak had Apple een goede balans gevonden die de klanten niet zou hinderen door de kabels uitneembaar te maken, zodat je een kabel naar keuze met de stekker kunt verbinden. Deze geforceerde verandering is volgens hem niet het beste voor de klant.

Hij noemde ook het voorbeeld van de micro-USB verbinding waarvan in het verleden ook geprobeerd is om het de standaard te maken. Als dat toen was gebeurd, dan waren Lightning en USB-C er waarschijnlijk nu allebei niet geweest. Dat terwijl allebei deze verbindingen beter zijn dan micro-USB.

Dat zijn allemaal redelijke argumenten, maar de tijd van Lightning leek al langer voorbij te zijn (ook zonder deze Europese wetgeving). Enkele Apple-apparaten waren al overstapt op USB-C en er is ook een groeiende populariteit van draadloze opladers, maar er wordt ook gefluisterd dat er een iPhone zonder oplaadpoort komt.

Conclusie: verwacht USB-C toch over de hele wereld

Ook al heeft Joswiak niet gezegd of toekomstige iPhones buiten de EU ook zullen overstappen op USB-C is dat wel waarschijnlijk.

Zijn verhaal over e-waste betekent dat Lightning misschien niet volledig weg zal gaan om de bestaande kabels toch bruikbaar te houden. Het zou echter wel een hoop moeite en kosten met zich meebrengen om verschillende oplaadpoorten te gebruiken voor verschillende regio's en dat kan dus voorkomen worden door overal deze verandering door te voeren.

Zoals eerder benoemd, scheen de tijd van Lightning er al bijna op te zitten. Naast het punt over e-waste, lijkt Joswiak vooral gewoon een probleem te hebben met USB-C als standaard voor opladen. Dat wil niet zeggen dat een iPhone met een USB-C aansluiting een probleem voor hem is. Het lijkt er dus op dat het niet lang meer zal duren voordat al de beste telefoons dezelfde oplaadpoort zullen hebben.