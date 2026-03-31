Nee, Apple heeft niet zijn eigen versie van Samsungs Privacy Display uitgerold

Misschien ben je online al een van de virale video's tegengekomen die zogenaamd Apple's versie van Samsungs nieuwe Privacy Display-feature in actie tonen. Helaas hebben we slecht nieuws voor iPhone-gebruikers, want al deze video's zijn nep.

Verschillende creators op TikTok hebben een zogenaamde Privacy Display-achtige feature van Apple vertoond die blijkbaar in de iPhone-instellingen verstopt zou zitten in de nieuwe ontwikkelaarsbèta. Dat is wat deze accounts tenminste claimen en met deze video's hebben ze dan ook al veel mensen voor de gek gehouden. Het was ook extra verwarrend omdat Apple pas net iOS 26.4 heeft uitgerold.

De video's zien er misschien wel overtuigend uit, maar ze zijn dus niet echt en Apple heeft ook nog geen plannen gedeeld over een mogelijke eigen variant van een privacyscherm-feature. Wij zitten ook in het bètaprogramma van Apple en zijn in de instellingen van de huidige publieke iOS 26-bèta niets tegengekomen dat lijkt op deze feature.

Waarom zien deze video's er dan zo echt uit? Nadat we verschillende video's hebben bekeken en de opmerkingen eronder gelezen hebben, zijn er een aantal belangrijke conclusies die we kunnen trekken.

Apple beschikt niet over de juiste hardware

Samsung onthulde de nieuwe Galaxy S26 Ultra een paar maanden geleden. Dit is het nieuwe vlaggenschip van het bedrijf en hij beschikt dus over een indrukwekkende nieuwe Privacy Display-feature die je notificaties en andere content op je scherm kan verbergen voor mensen die niet recht naar het scherm kijken. Het zou ons niets verbazen als Apple na het zien van deze feature iets vergelijkbaars wil ontwikkelen, maar voor zover we weten is zo'n functie zeker nog niet beschikbaar voor iOS. De huidige iPhones op de markt hebben namelijk niet de hardware die nodig is voor een feature zoals deze.

Het scherm van de Galaxy S26 Ultra is dan ook aangepast ten opzichte van voorgaande Ultra-modellen. Er wordt nu gebruikgemaakt van 'smalle' pixels die licht recht naar voren sturen en 'brede' pixels die licht naar de zijkanten sturen. Wanneer het Privacy Display ingeschakeld is, staan die brede pixels nog maar op de laagste stand, waardoor het scherm ineens veel minder goed zichtbaar is vanaf de zijkant. Dankzijn de smalle pixels zie je het scherm nog steeds wel uitstekend als je er recht naar kijkt.

Als Apple een waardige concurrent wil uitbrengen, zal het ook een vergelijkbare technologie moeten gebruiken in het display. Dit zou niet zomaar ineens via een software-update naar bestaande hardware kunnen worden gebracht en dat is dus ook waarom het duidelijk is dat de video's nep zijn. Maar hoe heeft de maker van dit zogenaamde Privacy Display voor iPhones het voor elkaar gekregen om Samsungs nieuwe functie zo overtuigend na te bootsen op een iPhone die deze feature niet ondersteunt? Nou, we hebben hier blijkbaar te maken met een prototype.

Gebruikers worden steeds creatiever

Soms kom je gelukkig nog eens nuttige informatie tegen als je door de eindeloze opmerkingen onder een video scrolt. Zo kwamen we er namelijk achter dat dit zogenaamde privacyscherm voor iPhones een prototype is, gemaakt door de zelfbenoemde 'iOS exploiter' @nxtcoreee3 op TikTok. De video van deze gebruiker is inmiddels al meer dan 12 miljoen keer bekeken. De TikTok-gebruiker claimt dit prototype te hebben ontwikkeld met Figma, een designtool die gebruikt kan worden om gebruikersinterfaces en gebruikerservaringen te creëren.

Naast deze video van de ontwikkelaar gaan er ook andere video's rond van andere gebruikers die blijkbaar toegang hebben gekregen tot dit prototype en er dus hun eigen video's over hebben gemaakt. Door die video's vanuit verschillende bronnen lijkt het dus al gauw alsof het hier om een echte bètaversie gaat. Als je de video's aandachtig bekijkt, is er echter in elke video een watermerk met '3:19' te vinden. Dat is geen toeval, want @nxtcoreee3 heeft expliciet in hun TikTok-bio geschreven: "3:19 is mijn watermerk". Dat bewijst dus ook weer dat deze nieuwe iOS-tool helaas nep is.

Combineer dit met het feit dat Apple dus nog niet de benodigde hardware gebruikt en het lijkt erop dat we nog wel eventjes moeten wachten voordat we een Privacy Display-feature zouden kunnen krijgen van Apple. De video's zijn gewoon creatieve voorbeelden van hoe zoiets er in iOS uit zou kunnen zien. We weten überhaupt niet of Apple aan een vergelijkbare feature werkt, maar het zou ons niets verbazen als Apple hier in de (nabije) toekomst zijn eigen draai aan geeft. Deze fabrikanten raken wel vaker "geïnspireerd" door elkaar.