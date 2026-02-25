Samsung onthult 's werelds eerste telefoon met "Privacy Display" en ik kon het al testen

Onze telefoons staan vol met gevoelige gegevens, van wachtwoorden tot vertrouwelijke berichten en meer. Dat is de reden waarom veel mensen een privacy screenprotector kopen. Met dit type screenprotector kan je het scherm alleen zien als je er recht voor zit en niet als je er schuin naar kijkt.

Met de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra heb je deze extra laag niet meer nodig dankzij een soort van ingebouwde privacy screenprotector. Samsung noemt dit het "Privacy Display" en ik kon het al kort uitproberen. De vraag is vooral of je niet gewoon een goedkope telefoon kan kopen en daarop een privacy screenprotector kan installeren voor hetzelfde resultaat.

Zo werkt het Privacy Display

Image 1 of 2 Samsung Galaxy S26 Ultra zonder Privacy Display (Image credit: Blue Pixl Media) Samsung Galaxy S26 Ultra met Privacy Display (Image credit: Blue Pixl Media)

Op de foto's hierboven (en bovenaan het artikel) zie je het Privacy Display in werking. Als het uitstaat, ziet het scherm eruit zoals het gemiddelde smartphonescherm. Het is goed zichtbaar vanuit verschillende hoeken en is goed afleesbaar. Op de foto rechts is het Privacy Display ingeschakeld en zodra ik de telefoon wat kantelde, werd het display donkerder. Op de foto is het zelfs nog wat lichter dan in werkelijkheid. Wanneer iemand naast je in de bus of de trein mee wil lezen, kan dat niet.

Demo Samsung Galaxy S26 Ultra Privacy Display - YouTube Watch On

Het Privacy Display, dat trouwens exclusief is voor de Samsung Galaxy S26 Ultra, biedt nog andere voordelen. Het eerste voordeel is dat de hoge helderheid (grotendeels) wordt behouden. Veel privacy screenprotectors maken je scherm donkerder waardoor je in de zon zelfs met de hoogste helderheid niet goed kan zien wat er staat. Toen ik het Privacy Display inschakelde, merkte ik dat de helderheid een tikkeltje lager werd. Het verschil is zo klein dat je het mogelijk niet eens merkt.

Tijdelijk extra privacy nodig? Geen probleem!

De standaard Samsung Galaxy S26 heeft geen Privacy Display (Image credit: Blue Pixl Media)

Een ander voordeel van het Privacy Display is dat je het volledig naar je eigen hand kan zetten. Zo kan je in de instellingen aanduiden dat het alleen geactiveerd moet worden wanneer je een wachtwoord, pincode of patroon moet ingeven. Ik dacht aanvankelijk dat het hele vergrendelscherm verduisterd zou worden, maar deze instelling is zo specifiek dat het Privacy Display pas wordt ingeschakeld als je je patroon/pin/wachtwoord moet ingeven.

Samsung gaat nog verder met de aanpasbaarheid. Je kan per app instellen of het scherm moet werken en het kan zelfs toegepast worden op meldingen van specifieke apps. Als het je weinig uitmaakt wie je TikTok-meldingen leest, maar je WhatsApp-gesprekken liever privé houdt, kan het Privacy Display de pop-ups van WhatsApp-meldingen verbergen. Aangezien ik tot nu toe alleen een demotoestel zonder apps (en dus zonder meldingen) heb kunnen testen, weet ik niet hoe goed dit in de praktijk werkt, maar het klinkt veelbelovend.

Het Privacy Display kan echter niet via een software-update naar andere Samsung Galaxy-telefoons komen. Deze functie is namelijk een combinatie van software én technologie in het eigenlijke scherm. Zowel de nieuwe Galaxy S26 en Galaxy S26 Plus als oudere Ultra-modellen zullen daarom nooit een Privacy Display hebben.

Is het zijn geld waard?

De vraag die we bij TechRadar altijd stellen is of een bepaald product zijn geld waard is. Hoewel ik na mijn korte test al doorhad dat het Privacy Display alles beter doet dan een ordinaire screenprotector, wil dat niet zeggen dat ik iedereen aanraad om nu 1.449 euro uit te geven aan de Samsung Galaxy S26 Ultra. Als je niet geïnteresseerd bent in de geavanceerde camera's, krachtige prestaties en AI-mogelijkheden, dan raad ik je vooral aan om geduld te hebben.

Dit is de eerste keer dat we dit soort technologie zien en gezien alle voordelen, hoop ik dat Samsung het de komende jaren naar goedkopere telefoons brengt. Het zou bijvoorbeeld fijn zijn om het Privacy Display volgend jaar te zien op de standaard Galaxy S27.