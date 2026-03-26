iOS 26.4 is gearriveerd: hier zijn de 5 beste nieuwe features voor je iPhone

Apple heeft inmiddels de iOS 26.4-update beschikbaar gemaakt voor al de beste iPhones en de update zit weer vol met nieuwe features en (veiligheids)verbeteringen. Er zijn onder andere nieuwe snelkoppelingen, maar bijvoorbeeld ook gewoon bugfixes voor het toetsenbord. Er zijn overigens ook nog grotere veranderingen onderweg, maar als je benieuwd bent wat nou de belangrijkste veranderingen in iOS 26.4 zijn, dan vind je hieronder onze selectie van de vijf beste upgrades.

Als de update bij jou nog niet vanzelf is verschenen, kan je even handmatig zoeken naar updates om iOS 26.4 te installeren. Hiervoor open je de Instellingen-app op je iPhone en navigeer je vervolgens naar Algemeen > Software-update. Wacht hier simpelweg eventjes en als het goed is, verschijnt de iOS 26.4-update hier dan vanzelf. Tik dan 'Werk nu bij' aan om de update te starten. Het is natuurlijk altijd aan te raden om een back-up van de date op je iPhone te maken voordat je een update doet, zodat je zeker weet dat je niets kwijtraakt.

1. Apple Music-toevoegingen

Apple Music is al langer vooral erg sterk op het gebied van afspeellijstbeheer en -creatie. In iOS 26.4 heeft Apple nu ook een nieuwe tool genaamd 'Playlist Playground' toegevoegd en die tool moet dit nog verder verfijnen. Helaas is deze functie voor nu alleen nog maar beschikbaar in de Verenigde Staten.

Dankzij Playlist Playground kunnen Apple Music-abonnees afspeellijsten creëren met een simpele tekstprompt via AI. Apple geeft als voorbeelden prompts zoals: "ochtendkoffiemuziek" en "disco-liedjes die de jaren 70 definiëren". Apple Music gebruikt vervolgens dus AI en genereert een afspeellijst met 25 nummers en een speciale bijpassende titel. Je kan zelf dan ook nog cover art en een omschrijving toevoegen en de afspeellijst eventueel nog laten bijwerken met nieuwe tekstprompts.

Daar moeten we helaas dus nog even op wachten in Nederland en België, maar er is ook een andere nieuwe toevoeging die hier wel beschikbaar is. Er is namelijk ook een nieuwe 'Concerten bij jou in de buurt'-feature. Zoals de naam al suggereert, laat deze feature je tourdata en voorstellingen van je favoriete artiesten zien voor jouw regio. Verder hebben albums en afspeellijsten nu fullscreen cover art en kan je ook eindelijk nummers aan meerdere afspeellijsten tegelijk toevoegen.

2. Nieuwe emoji

Apple voegt vaak bij nieuwe iOS-updates ook nieuwe emoji toe. Dit keer krijgen Apple-fans toegang tot acht nieuwe emoji, waaronder een balletdanser, een vervormd gezicht, een "vechtwolk", een sasquatch, een aardverschuiving, een orka, een schatkist en een trombone.

Los daarvan, heeft Apple ook opties voor verschillende huidtinten toegevoegd aan emoji van mensen die aan het worstelen zijn en dansers met konijnenoortjes.

3. CarPlay-upgrades

CarPlay is Apple's "infotainmentsysteem" en de tegenhanger van Android Auto aan de Android-kant. Deze dienst heeft ook een grote upgrade gekregen in iOS 26.4.

Ten eerste kunnen AI-assistenten zoals ChatGPT, Claude en Gemini nu worden opgeroepen vanuit CarPlay. Hierdoor kan je vragen stellen aan de assistenten zonder je handen van het stuur te halen. De chatbots kunnen dan misschien niet je auto of iPhone bedienen (daarvoor moet je Siri gebruiken), maar ze kunnen wel wat handige mogelijkheden toevoegen voor tijdens het rijden.

Je kan nu verder ook een 'Ambient Music'-widget toevoegen aan het dashboard van CarPlay. Hiermee kan je snel muziek afspelen vanuit verschillende afspeellijsten met thema's zoals 'Chill', 'Productiviteit', 'Slaap' en 'Welzijn'.

MacRumors claimt ook nog referenties naar Apple TV-ondersteuning voor CarPlay te hebben gevonden in de iOS 26.4-bèta en dat suggereert dat Apple TV-gebruikers misschien in de toekomst ook hun favoriete content in de auto kunnen bekijken (zolang de auto niet in beweging is). Deze feature lijkt echter niet in deze uiteindelijke update te zitten, dus hier moeten we waarschijnlijk nog wat langer op wachten.

4. Bescherming voor gestolen apparaat

Apple introduceerde 'Bescherming voor gestolen apparaat' al in iOS 17.3 en de feature voegt een extra laag beveiliging toe voor wanneer je apparaat niet in de buurt is van bekende locaties.

Met deze functie ingeschakeld wordt biometrische authenticatie vereist bij het uitvoeren van gevoelige taken (zoals het veranderen van het wachtwoord van je Apple-account). Dit moet ervoor zorgen dat dieven je niet zomaar buiten kunnen sluiten bij je eigen account. Het aanpassen van sommige features duurt dankzij deze extra bescherming soms ook een uur.

Voorheen was Bescherming voor gestolen apparaat niet standaard ingeschakeld, maar dit heeft Apple veranderd in iOS 26.4. Nu staat de feature standaard automatisch aan voor alle gebruikers, waardoor je iPhone beter beveiligd is.

5. Gezondheid-app

Je iPhone geeft je toegang tot allerlei handige tools voor het meten en beter begrijpen van je welzijn. Die tools zijn weer verder uitgebreid met de komst van iOS 26.4. Veel van deze veranderingen vind je in Apple's Gezondheid-app.

De nieuwe update voegt onder andere een 'Gemiddelde bedtijd'-indicator toe in het Slaap-gedeelte van de Gezondheid-app. Deze geeft het gemiddelde van je bedtijden gedurende een periode van twee weken weer. Dat kan bepaalde (slechte) gewoonten duidelijk in beeld brengen en je misschien dus aansporen om die patronen te wijzigen.