iOS 26.5-bèta bevat slecht nieuws voor Siri en Apple Maps, maar er is ook goed nieuws

De eerste iOS 26.5-bèta is inmiddels beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. hoewel nieuwe versies van iOS meestal een hoop upgrades introduceren, voelt deze update op sommige vlakken juist bijna als een downgrade.

Wat vooral jammer is, is dat we hier de eerste tekenen zien van advertenties in Apple Maps. Het team van MacRumors spotte code waarin staat: "Maps toont mogelijk lokale advertenties gebaseerd op je geschatte locatie, huidige zoektermen of het zicht op de kaart terwijl je aan het zoeken bent."

Gelukkig zal je nog niet meteen allerlei advertenties tegenkomen, maar Apple is schijnbaar wel van plan om ze deze zomer volledig te implementeren, dus ze zijn wel onderweg. Veel mensen zien dat (terecht) als een downgrade voor Apple Maps.

Toch krijgt Apple Maps gelukkig ook een handige nieuwe feature. Er zou namelijk een nieuwe 'Suggested Places'-sectie worden toegevoegd die plaatsen aanbeveelt die je misschien zou willen bezoeken aan de hand van wat er populair is in de buurt en waar je recent naar hebt gezocht.

(Image credit: MacRumors)

End-to-end encryptie is terug!

De grootste upgrade in deze bètaversie is echter de terugkeer van end-to-end encryptie voor RCS-berichten tussen Android-telefoons en iPhones. Deze feature verscheen eerder ook al in de iOS 26.4-bèta, maar zat toen vervolgens niet in de uiteindelijke versie. Apple is dit dus duidelijk nog aan het testen.

Het wordt dus nog interessant om te zien of het nu wel in de uiteindelijke release van iOS 26.5 zal zitten, maar hoe dan ook is dit een belangrijke upgrade die moet helpen op de berichtenwisseling tussen de twee grote platformen veilig te houden.

Dat is het eigenlijk wel qua opvallende veranderingen in de nieuwe bèta. Helaas zijn we nog steeds geen Siri-upgrades tegengekomen, terwijl het nu toch wel echt tijd wordt voor een upgrade voor de AI-mogelijkheden van de digitale assistent van Apple. Recente leaks suggereerden bovendien ook dat er binnenkort een losstaande Siri-chatbot aan zou komen, maar die zit dus (nog) niet in iOS 26.5. Er is dus een grote kans dat we moeten wachten tot iOS 27 voor we die upgrade krijgen.

Als je deze bètaversie graag zelf wil uitproberen, lees je hier hoe je dat doet, maar voor de meeste mensen raden we gewoon aan om te wachten op de uiteindelijke release. Die zal waarschijnlijk veel stabieler zijn.