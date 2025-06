Zo kan je de iOS 26 bèta downloaden

iOS 26 is nu uit, maar alleen als bètaversie. Dat betekent dat het nog niet af is en zeker niet stabiel. Deze bèta is bedoeld voor ontwikkelaars en hij heet niet voor niets "Developers Beta". Als je iets stabielers wilt, raden we je aan te wachten op de afgewerkte versie, die waarschijnlijk samen met de iPhone 17 in september uitkomt. Wil je niet tot dan wachten? Download dan eventueel op een later moment een stabielere versie van de iOS 26 bèta.

Hieronder vind je alle details over hoe je de iOS 26 bèta kunt downloaden en installeren op je iPhone. Voordat je begint, maak je het beste een back-up van je iPhone. Het gebeurt soms dat de bèta zodanig instabiel is dat je hele iPhone naar de knoppen gaat en je een volledige reset naar fabrieksinstellingen moet uitvoeren. Alles wat je nodig hebt, is trouwens een compatibele iPhone en dat is elk model vanaf de iPhone 11 en later.

Hoe installeer je de iOS 26 bèta op je iPhone?

Om in aanmerking te komen voor de iOS 26 bèta moet je je eerst inschrijven voor het Apple Developer Program. Gelukkig is dit eenvoudig. Als je je nog niet hebt ingeschreven, ga dan naar de aanmeldpagina. Meld je vervolgens aan met je Apple ID en ga verder.

Je wordt dan gevraagd om je naam en adres in te vullen, vervolgens moet je je "entiteit" selecteren (wat in de meeste gevallen "individu" zal zijn) en daarna nog de overeenkomst accepteren. Dit brengt je naar een betaalscherm. Als je hier gewoon weggaat, zou je nog steeds ingeschreven moeten zijn in het gratis deel van het Apple Developer Program, wat alles is wat je nodig hebt om toegang te krijgen.

Je kunt ook de Apple Developer-app gebruiken om je in te schrijven. Selecteer gewoon het tabblad Account in de app en meld je vervolgens aan bij je Apple-account.

Als je dat gedaan hebt, is het downloaden van de iOS 26 bèta erg snel gebeurd. Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update en tik op Beta-updates gevolgd door iOS 26 Developer Beta. Daarna zou de nieuwste bèta moeten verschijnen als mogelijke download. Tik hierop en volg de instructies op het scherm om het te installeren.

Ga dan rustig zitten en wacht tot hij is geïnstalleerd. Let wel: dit is een grote update, dus de installatie kan even duren en je iPhone zal opnieuw opstarten tijdens het proces.