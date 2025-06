Welke iPhones krijgen de update naar iOS 26 (en welke niet)?

iOS 26 is nu officieel. Apple heeft de nieuwe software (met een nieuwe naam) onthuld tijdens WWDC 2025. Deze update heeft een geheel nieuwe look en allerlei verbeteringen. Het lijkt zelfs de grootste iOS-upgrade in lange tijd te worden. De update is nog lang niet klaar, maar we weten al wel welke iPhones hem ontvangen.

Hieronder vind je een lijst met apparaten die compatibel zijn met iOS 26. We weten nu dus ook welke iPhones voor eeuwig en altijd vastzitten met iOS 18.

Welke iPhones krijgen iOS 26?

(Image credit: Apple)

iOS 26 zal beschikbaar zijn voor de volgende iPhones:

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020) en iPhone SE (2022).

Als je een van deze iPhones hebt, kun je updaten zodra de nieuwe software wordt gelanceerd (waarschijnlijk in september). Ongeduldige gebruikers kunnen de iOS 26 bèta al installeren. We verwachten ook dat de iPhone 17, die wellicht in september van dit jaar wordt onthuld, zal lanceren met iOS 26 aan boord.

Welke iPhones krijgen iOS 26 niet?

Hoewel een groot aantal iPhones compatibel is met iOS 26, heeft Apple de ondersteuning voor de iPhone XS, de iPhone XS Max en de iPhone XR laten vallen. Deze telefoons zijn compatibel met de software van vorig jaar (iOS 18), maar iOS 26 werkt niet meer.

Waarschijnlijk is iOS 26 voor de iPhone 11-serie en misschien de iPhone SE (2020) de laatste grote update. Dit zijn namelijk de oudste modellen die hem nog ontvangen en gewoonlijk laat Apple telkens één generatie vallen bij elke nieuwe update.