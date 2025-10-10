Kan je niet naar Windows 11 updaten? Maak dan van je Windows-pc een Chromebook

Het einde van Windows 10 komt eraan, maar niet elke pc of laptop kan zomaar geüpdatet worden naar Windows 11. Dat wil niet zeggen dat je hem meteen met pensioen moet sturen. Een van de alternatieven voor Windows 10 is namelijk ChromeOS, het besturingssysteem van Google dat op elke Chromebook aanwezig is. Je kan het echter ook op andere pc's en laptops installeren.

Google heeft zelf een versie van ChromeOS ontworpen, ChromeOS Flex genaamd, speciaal voor oudere systemen. Deze versie heeft vrijwel dezelfde functies als de versie van ChromeOS die vooraf is geïnstalleerd op Chromebooks. Het geeft je apparaat niet alleen een nieuw leven, het is ook de perfecte manier om gratis kennis te maken met ChromeOS. Als je helemaal verkocht bent, kan je daarna alsnog een Chromebook aanschaffen.

Wat heb je nodig?

Laptop of pc met Windows 10

Geheugenkaart of usb-stick met 8GB opslag of meer

Een internetverbinding

Een Google-account

Kort stappenplan

Gebruik de Chromebook Recovery Utility om een ChromeOS Flex boot drive te maken Herstart je pc en boot vanaf de ChromeOS Flex usb-stick Probeert ChromeOS Flex op je pc Installeer het op je pc als je het fijn vindt

Uitgebreid stappenplan

1. Bereid je pc voor (Image: © Future / Microsoft) Als je zeker weet dat je niet kunt updaten naar Windows 11 (of het gewoon niet wil), moet je je pc voorbereiden op ChromeOS Flex. Er zijn twee manieren om ChromeOS Flex uit te voeren: vanaf de usb-stick (omkeerbaar, zodat je terug kunt gaan naar Windows) of vanaf een volledige schijfinstallatie (niet omkeerbaar). Google heeft een overzicht van pc's die zijn gecertificeerd om ChromeOS Flex zonder problemen te draaien. Onze pc stond niet op de lijst en het werkte alsnog prima. Hoe dan ook, het is een goed idee om ChromeOS Flex te testen voordat je tot een volledige installatie overgaat. Zorg er ook voor dat je een back-up maakt van belangrijke bestanden.

2. Installeer de Chromebook Recovery Utility (Image: © Future / Microsoft) Zoek in Google Chrome naar de Chromebook Recovery Utility en klik op Add to Chrome. Klik op het puzzelpictogram naast de adresbalk, open Recovery Utility en kies Get started. Wanneer je wordt gevraagd om je Chromebook te identificeren, kies je Selecteer een model uit een lijst en kies je Google ChromeOS Flex voor fabrikant en ChromeOS Flex onder product.

3. Maak de usb-stick klaar (Image: © Future / Microsoft) Voer de usb-stick in en selecteer deze in de lijst. Kies, indien gevraagd, de Stable ChomeOS Flex-build en klik vervolgens op Create Now. Dit kan even duren, maar zodra je een bericht krijgt dat je herstelmedia gereed is, kan je de usb-stick verwijderen.

4. Boot vanaf de installer (Image: © Future) Schakel nu de pc uit, voer de usb-stick met ChromeOS Flex in en zet je pc aan. De usb-stick wordt mogelijk automatisch gedetecteerd. In dat geval kan je deze selecteren en doorgaan naar de volgende stap. Als Windows zoals gewoonlijk opstart, moet je in de BIOS zijn. Controleer hiervoor online de opstarttoets van je pc en druk hierop bij het opstarten. In ons geval was dat F2. Zoek in het BIOS-menu de opstartopties, stel de usb-stick in als prioriteit, sla de instellingen op en start nogmaals je computer opnieuw op.

5. Probeer ChromeOS Flex (Image: © Future) Nu krijg je een aantal opties: ChromeOS Flex installeren of eerst uitproberen. We raden je aan het eerst uit te proberen om te controleren of het goed werkt. Doorloop de volgende stappen om verbinding te maken met het internet en in te loggen op je Google-account. Test ChromeOS Flex door een aantal websites te laden. Als alles goed lijkt te werken, zoals je cursor en luidsprekers, kan je doorgaan naar de volgende stap. Houd er rekening mee dat er hier enkele storingen kunnen optreden (zoals haperingen) die bij een volledige installatie verdwijnen.

6. Laatste kans voor een back-up (Image: © Future) Als je tevreden bent met de testversie van ChromeOS Flex, kan je doorgaan met de volledige installatie. Houd er rekening mee dat Windows 10 volledig van je pc wordt gewist. Dit is daarom je laatste kans om een back-up te maken. Als je denkt dat je iets bent vergeten, sluit je ChromeOS af, verwijder je de usb-stick, schakel je de pc in en start je hem opnieuw op met Windows. Kijk nog een laatste keer en maak een back-up van alles wat belangrijk is. Daarna sluit je Windows definitief af.

7. Installeer ChromeOS (Image: © Future) Nu kan je de usb-stick invoeren en je pc opstarten. Kies deze keer voor ChromeOS Flex installeren en doorloop de installatiestappen nogmaals, waarbij je je wifi- en Google-accountgegevens invoert. Zie zo, je pc is nu volledig getransformeerd tot een volwaardige Chromebook.

8. De usb-stick opschonen (Image: © Future) Je kunt de ChromeOS Flex usb-stick gebruiken voor andere laptops of pc's, maar als je de usb-stick weer wilt gebruiken om bestanden op te slaan, moet je eerst alles wissen. Start Chromebook Recovery Utility (stap 2) en klik deze keer op het tandwielpictogram voor instellingen, kies Erase Recovery Media, selecteer vervolgens de schijf en kies Continue. De schijf wordt nu gewist en is klaar om te worden geformatteerd. Start ten slotte je pc nog een laatste keer opnieuw op, ga naar de BIOS (stap 4) en zet indien nodig de opstartopties terug naar de standaardinstellingen.

Windows 10-pc in Chromebook veranderen: FAQ

Hoe verschilt ChromeOS van Windows? ChromeOS is een heel lichtgewicht besturingssysteem dat gebaseerd is op de Chrome-browser, webapplicaties en gebruik van de cloud. ChromeOS is een van de veiligste besturingssystemen op de markt, maar het is ook voornamelijk gefocust op online werken. Dit betekent dat je in principe voor veel aspecten wel altijd een internetverbinding nodig hebt en dat je geen traditionele programma's kan installeren zoals bij Windows, macOS en Linux-distro's wel het geval is. ChromeOS is dus niet echt geschikt voor zware taken. Maar alledaagse taken, een beetje streaming en werk dat je in een browser kan doen, werken hier allemaal prima.

Wat is het verschil tussen ChromeOS Flex en ChromeOS? ChromeOS Flex is speciaal ontworpen voor installatie op verschillende laptops, maar dit betekent ook dat het enigszins beperkt is in vergelijking met de versie van ChromeOS die op Chromebooks staat. Er is geen ondersteuning voor Google Play Store en Android-apps, dus je kunt geen apps installeren. De beveiliging is ook beperkter vanwege het gebrek aan de Google Security Chip. Het is wel nog steeds een veilig besturingssysteem, vooral in vergelijking met Windows 10 zodra de beveiligingsupdates stoppen.