Waar kan je Samsung Galaxy Unpacked (februari 2026) live kijken?

Smartphonefans zet jullie schrap, want Samsung heeft weer heel wat nieuws in petto. Het volgende Galaxy Unpacked-evenement vindt plaats op 25 februari 2026 en we verwachten hier traditiegetrouw nieuwe smartphones, in het bijzonder de Samsung Galaxy S26-serie. Als je alle aankondigingen live wil zien, lees dan zeker verder.

Hoe Samsung Galaxy Unpacked live kijken

De makkelijkste manier om de livestream te bekijken, is op het YouTube-kanaal van Samsung. Je kan nu al een reminder instellen voor de Galaxy Unpacked livestream, die van start zal gaan op woensdag 25 februari om 19u (onze tijd).

Als we de geruchten mogen geloven, zien we dit jaar drie telefoons: de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra. Daarnaast zien we wellicht een nieuw setje draadloze oortjes, aangezien de Galaxy Buds3-serie al dateert van augustus 2024. Wat we niet verwachten, zijn smartwatches en tablets. Ook over een mogelijke Galaxy Ring 2 hebben we niet veel gehoord en er lijkt verder geen Galaxy S26 Edge te zijn.

Naar goede gewoonte zal TechRadar het event bijwonen en verslag uitbrengen van de belangrijkste nieuwigheden. Ga dus niet te ver weg en hou de website in de gaten voor het laatste nieuws over Samsung.