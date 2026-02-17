Samsung Galaxy Buds 4-leak suggereert dat de oortjes een handige AirPods-feature missen

We hoeven nog maar iets langer dan een weekje te wachten op het volgende Samsung Galaxy Unpacked-evenement (van 25 februari) en dankzij recente leaks hebben we ook al een beetje een idee van wat we kunnen verwachten van de nieuwe oortjes die we naar verwachting te zien krijgen: de Galaxy Buds 4 (en Buds 4 Pro). Nu hebben nieuwe gelekte beelden echter het gebrek aan een handige upgrade onthuld.

De Galaxy Buds 4 en Galaxy Buds 4 Pro lijken dus volgende week hun debuut te maken tijdens het aankomende Unpacked-event en aan de hand van verschillende recente leaks lijkt het erop dat ze niet heel veel zullen verschillen van de Galaxy Buds 3, los van wat andere designkeuzes. Zo zouden de steeltjes bijvoorbeeld een minder hoekig design krijgen. Recente leaks suggereerden echter ook dat er een handige upgrade onderweg zou zijn, die je moest helpen om de oortjes gemakkelijker terug te vinden, maar dit lijkt Samsung misschien toch achterwege te laten.

Het team van SamMobile heeft een post op X gespot (hieronder te zien), waarin nieuwe afbeeldingen van de volgende generatie Galaxy Buds te zien zijn. Volgens deze gelekte afbeeldingen zal Samsung de oplaadcases van de nieuwe oortjes toch niet voorzien van een ingebouwde speaker om de oortjes terug te vinden als je ze kwijt bent. Dit klinkt echter wel als een handige upgrade en er waren zelfs enkele geruchten hierover.

Eerdere leaks, die gespot werden door Android Authority in november 2025, toonden wat leek op een nieuwe speakergrill naast de oplaadpoort en de knop voor het verbinden met Bluetooth. Die speakergrill lijkt nu dus niet meer aanwezig te zijn en dat is jammer, want het is een handige feature die verschillende rivalen wel aanbieden.

Android Authority spotte beelden met een mogelijke nieuwe speaker in de oplaadcase (linksboven in de afbeelding te zien), maar volgens nieuwe leaks is dit niet meer zeker. (Image credit: Android Authority)

Bij de AirPods 4 kan je bijvoorbeeld Apple's 'Zoek mijn'-feature gebruiken om je AirPods terug te vinden, waarbij de case een geluid kan afspelen om je te helpen ze te vinden. Dat is echter nog de meest simpele toevoeging om het terugvinden van je oortjes makkelijker te maken, want bij de AirPods Pro 2 word je zelfs helemaal in de juiste richting gewezen met behulp van je iPhone.

Naast nieuwe oortjes, worden er tijdens Galaxy Unpacked natuurlijk ook weer nieuwe Samsung-smartphones onthuld. Het gaat als het goed is om de Galaxy S26-serie.

Kleine verbeteringen

Los van de designveranderingen voor de case, waar de meningen online verdeeld over lijken te zijn, lijken de Galaxy Buds 4 en Galaxy Buds 4 Pro (aan de hand van de gelekte beelden en details) wel ook wat (kleine) problemen van hun voorgangers aan te pakken en we hopen dan ook dat dat echt het geval is.

We verwachten weer dat de standaard Galaxy Buds de AirPods-stijl aan zullen houden, waarbij de oortjes niet heel diep in je oor gaan, terwijl de Buds Pro waarschijnlijk wel weer siliconen oordopjes zullen gebruiken voor een betere afsluiting van de gehoorgang.

Het lijkt er nu ook op dat Samsung de steeltjes van de oortjes niet meer zo driehoekig zal maken, om ervoor te zorgen dat je de swipe- en knijpgebaren gemakkelijker kan uitvoeren. Die zijn ook niet bepaald onbelangrijk, omdat je daar je volume mee bedient en bijvoorbeeld je muziek mee pauzeert. Dit werkte door het driehoekige design dan ook niet altijd even soepel bij de Galaxy Buds 3-serie.

De situatie rondom de speakergrill, die dus misschien wel aanwezig is en misschien niet, blijft een mysterie. Als we alleen naar de leaks kijken, dan lijkt de feature niet aanwezig te zijn, maar wie weet kan Samsung ons nog verrassen. We hebben immers dus ook renders gezien mét die speakergrill. We komen er hoe dan ook snel achter, aangezien het Unpacked-event dus al op 25 februari plaatsvindt.