Sony lanceert WF-1000XM6 draadloze oortjes met verbeterde noise cancelling

Sony heeft de WF-1000XM6 officieel aangekondigd. Deze nieuwe volledig draadloze oordopjes bouwen voort op het succes van de 1000X-serie en brengen verbeteringen op vrijwel elk vlak. Sony belooft onder meer 25 procent betere noise cancelling, een verfijnde geluidsafstemming in samenwerking met gerenommeerde geluidstechnici en een stabielere draadloze verbinding. Daarnaast krijgt de WH-1000XM6 over-ear koptelefoon er een nieuwe kleur bij: Sand Pink.

Sony's nieuwe premium oortjes

(Image credit: Future)

De WF-1000XM6 maakt gebruik van Sony’s nieuwe HD Noise Cancelling Processor QN3e, die samenwerkt met de Integrated Processor V2 en een Adaptive Noise Cancelling Optimiser. Dankzij vier microfoons per oordopje wordt omgevingsgeluid nauwkeuriger geanalyseerd en onderdrukt, met name in het midden- en hoge frequentiebereik. Dit moet zorgen voor een stillere luisterervaring in drukke situaties zoals het openbaar vervoer, cafés en kantoren.

Ook de geluidskwaliteit is verder aangescherpt. De nieuwe driverunit combineert verschillende materialen voor een krachtigere bas en helderdere hoge tonen, terwijl 32-bits signaalverwerking moet zorgen voor meer detail en dynamiek dan bij de WF-1000XM5. Sony werkte voor de afstemming samen met meerdere Grammy-winnende en -genomineerde geluidstechnici, met als doel een luisterervaring die zo dicht mogelijk bij de intentie van de artiest blijft. Ondersteuning is aanwezig voor Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme, 360 Reality Audio, headtracking en een aanpasbare 10-bands equalizer via de Sony Sound Connect-app.

Comfort, connectiviteit en prijs

(Image credit: Future)

Het ontwerp van de WF-1000XM6 is compacter en ergonomischer dan dat van zijn voorganger. De behuizing is circa 11% slanker, waardoor de oordopjes beter aansluiten op de vorm van het oor en comfortabel blijven zitten bij langdurig gebruik. Een nieuw ventilatie-ontwerp vermindert interne druk en ongewenste contactgeluiden, zoals voetstappen.

Op het gebied van connectiviteit profiteert de WF-1000XM6 van een 1,5 keer grotere antenne. Dit moet volgens Sony zorgen voor een stabielere Bluetooth-verbinding in uiteenlopende omgevingen. De oordopjes zijn daarnaast voorbereid op LE Audio, wat vooral interessant is voor gaming dankzij de lagere latentie. De batterijduur bedraagt tot 8 uur zonder case en 24 uur inclusief oplaadcase, met ondersteuning voor Qi draadloos opladen.

De WF-1000XM6 is vanaf februari 2026 verkrijgbaar in Black en Platinum Silver met een adviesprijs van 300 euro. De WH-1000XM6 verschijnt in dezelfde periode ook in de nieuwe kleur Sand Pink, met een adviesprijs van 450 euro.