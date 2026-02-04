Nieuwe gelekte Samsung Buds 4 Pro-renders tonen de oortjes vanuit vrijwel elke hoek

Het lijkt er inmiddels steeds meer op dat de Samsung Galaxy Buds 4 Pro en de standaard Galaxy Buds 4 naast de nieuwe Galaxy S26-telefoons worden gelanceerd tijdens het eerste Galaxy Unpacked-evenement van 2026. Dat evenement vindt naar verwachting op 25 februari plaats, maar dat is nog niet officieel bevestigd door Samsung.

Ondertussen heeft Android Headlines in ieder geval alvast nieuwe renders van de Buds 4 en Buds 4 Pro gedeeld, waarin we een goede blik krijgen op de nieuwe concurrenten voor de AirPods 4 en AirPods Pro 3.

Image 1 of 6 (Image credit: Android Headlines) (Image credit: Android Headlines) (Image credit: Android Headlines) (Image credit: Android Headlines) (Image credit: Android Headlines) (Image credit: Android Headlines)

De renders van de Samsung Galaxy Buds 4 vertonen een paar oortjes die heel erg lijken op de Galaxy Buds 3, en dus weer geen siliconen oordopjes gebruiken. We zien dit keer echter wel platte steeltjes en een oplaadcase die meer lijkt op die van oudere Galaxy Buds, zoals de Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Ook bij de renders van de Buds 4 Pro zien we plattere steeltjes en een vergelijkbare nieuwe oplaadcase. De Pro-oortjes hebben echter wel weer siliconen oordopjes waarmee ze wat dieper in je oor gaan. We zien hier de (zogenaamde) Buds 4 in het zwart en de Buds 4 Pro in het wit. Schijnbaar zullen die echter niet de enige kleuropties zijn.

Deze renders komen overeen met eerdere gelekte beelden van de oortjes die uit de Samsung Tips-app kwamen. Toen zagen we vooral ook al duidelijk het nieuwe design voor de oplaadcase. Het lijkt er nu dus op dat we qua design in ieder geval met een vernieuwde oplaadcase en plattere steeltjes te maken krijgen.

Geen duidelijkheid over de siliconen oordopjes

Wij hebben de Samsung Galaxy Buds 3 Pro vrij vroeg kunnen testen en hadden dus ook te maken met de problemen waardoor ze uiteindelijk nog even werden uitgesteld. Samsung gebruikte namelijk een speciaal 'locking'-systeem om de oordopjes op hun plek te houden. Dit was bedoeld om deze siliconen oordopjes gemakkelijker te kunnen verwijderen en verwisselen.

(Image credit: Future)

In de praktijk maakte dit systeem het echter alleen maar lastiger om de oordopjes soepel te verwijderen. Zoals je in de afbeelding hierboven kan zien, raakte een van de dopjes dan ook beschadigd toen we deze met onze nagel uiteindelijk moesten verwijderen. Dat kan betekenen dat hij sindsdien juist ook niet meer zo stevig blijft zitten. We hopen dus dat Samsung dit probleem ook heeft aangepakt bij de Buds 4 Pro.

Daarnaast zorgt dit speciale systeem er overigens ook voor dat de oortjes van Samsung niet meer compatibel zijn met siliconen oordopjes van andere merken. Nou is het gebruik van willekeurige third-party opties misschien sowieso niet echt aan te raden, maar soms zijn externe opties wel handig als je net een andere maar nodig hebt voor een goede afsluiting. Of soms is een ander materiaal net wat fijner.

Deze designkeuze is dus ook wel een beetje jammer als je eigenlijk nog zat oude siliconen dopjes hebt liggen, maar in plaats daarvan nu weer nieuwe moet kopen. Samsung zelf verkoopt ook geen losse siliconen oordopjes, dus dan kom je alsnog bij third-party opties terecht, waarvan je niet weet hoe goed de kwaliteit is. Samsung is niet als enige schuldig aan dit soort praktijken. Ook Apple gebruikt een eigen design voor bij zijn AirPods Pro, maar op dit vlak zien we liever niet dat bedrijven Apple als voorbeeld nemen. Dat bedrijf maakt meestal niet de meest consumentvriendelijke keuzes.

We hopen dus eigenlijk dat Samsung toch weer terugkeert naar een standaard systeem voor de siliconen dopjes bij de nieuwe Buds 4 Pro.