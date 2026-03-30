Apple stuurt 'kritieke' software-alerts naar iPhones met verouderde iOS-versies

Eerder deze maand besloot Apple om een publieke veiligheidswaarschuwing te geven voor iPhone-gebruikers die verouderde versies van iOS draaien. Nu is het bedrijf nog een stapje verder gegaan en verstuurt het alerts naar de vergrendelschermen van kwetsbare apparaten.

Deze nieuwe tactiek werd gespot door MacRumors en het gaat dus om een alert die het heeft over een "kritieke beveiligingsupdate". Gebruikers worden hierdoor dus aangespoord om ervoor te zorgen dat hun iPhones up-to-date zijn, zodat ze beschermd zijn tegen "aanvallen die zich richten op verouderde versies van iOS via schadelijk webmateriaal".

De aanvallen waar Apple hier naar refereert zijn onder andere pogingen tot fraude en gevaarlijke weblinks die gebruikmaken van de Coruna- en DarkSword-exploits. Zoals het officiële supportdocument ook zegt, kan het klikken op zo'n soort link je apparaat (en je data) in gevaar brengen.

De exploits werken op iPhones met iOS 13 tot en met iOS 17.2.1. De vergelijkbare iPadOS-versies zijn ook in gevaar. Apple heeft overigens al wel voor patches gezorgd om tegen dit soort aanvallen te beschermen, dus het is zeker aan te raden om beschikbare updates te installeren als je dat nog niet hebt gedaan.

Zo hou je je iPhone goed beveiligd

Als je zo'n alert hebt gekregen van Apple, is de oplossing vrij simpel: update je iPhone door naar Instellingen > Algemeen > Software-update te gaan. Alle versie van iOS vanaf iOS 15 zijn inmiddels (via updates) beschermd tegen deze dreigingen en zullen toegang tot de gevaarlijke links blokkeren.

Als je nog steeds iOS 13 of 14 gebruikt, zal je dus wel minstens naar iOS 15 moeten updaten (als dat nog mogelijk is) om veilig te blijven. iOS 15 is nog compatibel met toestellen vanaf de iPhone 6S (die gelanceerd werd in 2015), dus het zijn alleen nog maar echt hele oude iPhones die geen oplossing hebben voor dit probleem.

Als je nog wel zo'n iPhone van voor 2015 gebruikt, dan is het dus toch tijd om te overwegen om een nieuwe telefoon te kopen. Anders loopt je nu dus wel continu risico. Er komen ook geen updates aan voor nog oudere versies van iOS.

Apple geeft zelf nog aan dat als het om de een of andere reden onmogelijk is om je iPhone te update, dat je dan de 'Lockdown Mode' kan inschakelen. Dit is een extra veilige iOS-configuratie die extra beschermingen toevoegt, maar deze modus is wel alleen beschikbaar binnen iOS 16 en latere versies.