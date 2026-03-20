Update je iPhone nu: Apple waarschuwt voor hackers

Apple heeft een waarschuwing gepubliceerd waarin staat dat gebruikers met een oude versie van iOS hun iPhone moeten bijwerken om beschermd te zijn tegen bedreigingen. De waarschuwing staat in een nieuw beveiligingsdocument op de website van Apple. Hoewel het bedrijf regelmatig beveiligingsupdates en patches uitbrengt, is het ongebruikelijk dat Apple op deze manier communiceert. Dat maakt duidelijk hoe serieus de situatie is.

Apple meldt dat beveiligingsonderzoekers onlangs webgebaseerde aanvallen hebben geïdentificeerd die zich richten op verouderde versies van iOS via kwaadaardige webinhoud. Als je bijvoorbeeld een oudere versie van iOS gebruikt en op een kwaadaardige link klikt of een getroffen website bezoekt, kunnen de gegevens op je iPhone gestolen worden.

Dit nieuws komt kort nadat Google details publiceerde over een kwetsbaarheid in iOS, genaamd DarkSword, die wordt misbruikt door zowel commerciële spywaremakers als door hackers die door de overheid ingezet worden.

Apple voegde eraan toe dat het zo snel mogelijk software-updates heeft uitgebracht voor de meest recente besturingssysteemversies om kwetsbaarheden aan te pakken en dergelijke aanvallen te voorkomen. Dat betekent dat als je iPhone iOS 15 tot en met iOS 26 gebruikt, je misschien al beschermd bent, omdat de beveiligingsupdates van Apple de kwetsbaarheden hebben verholpen. Als je een oudere versie van iOS hebt, moet je deze zo snel mogelijk bijwerken om de beveiligingsupdates te ontvangen.

Zo bescherm je jezelf (en je iPhone)

Apple probeert gebruikers vooral gerust te stellen: "Als je de software van je iPhone up-to-date hebt gehouden, ben je al beschermd." Omdat de kwetsbaarheid via het internet werkt, blokkeert de Veilige Browser-modus van Safari (die standaard is ingeschakeld) de websites die gebruikt worden voor deze aanvallen.

Hoewel alle nieuwere iPhones kunnen worden geüpdatet naar iOS 26, geldt dit niet voor oudere modellen. Zelfs als je iPhone te oud is voor iOS 26 kun je overwegen om de Isolatiemodus in te schakelen. Hoewel dit de functionaliteit van je iPhone beperkt, is je toestel op deze manier wel veilig. Apple waarschuwde nog dat oudere apparaten zo snel mogelijk moeten worden geüpdatet naar een nieuwere versie van iOS.

Apple meldt verder dat er een patch is uitgebracht voor iOS 15 en iOS 16 die dit probleem aanpakt. Apparaten met iOS 13 of iOS 14 moeten worden bijgewerkt naar iOS 15 om beschermd te zijn. Het bedrijf voegde eraan toe dat apparaten met deze besturingssystemen de komende dagen ook een melding zullen ontvangen om een ​​kritieke beveiligingsupdate te installeren.

Om je iPhone bij te werken naar de nieuwste versie van iOS, open je de app Instellingen en ga je naar Algemeen > Software-update. Wacht tot je iPhone de update heeft gevonden en tik vervolgens op Nu bijwerken. Je iPhone kan een paar keer opnieuw opstarten en het proces kan even duren. Zorg er ook voor dat je een back-up van je iPhone maakt voordat je de update uitvoert.