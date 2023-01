(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

De Sennheiser Momentum 4 Wireless is een erg goede draadloze over-ear koptelefoon. Hij biedt uitstekende noise-cancelling, een grote selectie handige functies en uitstekende geluidskwaliteit voor muziek en telefoongesprekken. Hij is ook erg lichtgewicht en comfortabel en de 60 uur batterijduur is in deze klasse vrijwel onverslaanbaar.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Sennheiser Momentum 4 Wireless: review in een notendop

De Sennheiser Momentum 4 Wireless is de nieuwste over-ear koptelefoon van Sennheiser en het is een sterke concurrent voor marktleider Sony. Deze koptelefoon heeft een ongelofelijk lange batterijduur, een handige bijbehorende app, een grote selectie aan extra functies, fijne on-ear bediening, indrukwekkende adaptieve noise-cancelling en een geluid om van te genieten.

Nadat hij in augustus 2022 uitkwam, stond de Sennheiser Momentum 4 Wireless vrijwel meteen bovenaan onze lijst van de beste over-ear koptelefoons. Twee maanden later werd deze door ons ook bekroond tot de beste koptelefoon van 2022.

Sennheiser heeft de aluminium hoofdband van de derde generatie Momentum Wireless ingeruild voor een redelijk saaie hoofdband van zwart plastic. Dat is jammer, maar als je de koptelefoon eenmaal op hebt, dan vergeet je het saaie design meteen. Het geluid is zo goed dat de rest bijna niet meer uitmaakt.

De Sennheiser Momentum 4 Wireless is de opvolger van de Sennheiser Momentum 3 Wireless uit november 2019, maar aan het uiterlijk te zien, zou je dat niet per se denken. Dit voorgaande model hebben we ook beoordeeld en toen waren we vooral te spreken over de uitstekende geluidskwaliteit, de handige functies, de ingebouwde Tile-tracking (zodat je hem makkelijk terug kan vinden) en de actieve noise-cancelling. De batterijduur van 17 uur was wel teleurstellend.

Dat zal Sennheiser zelf ook wel door hebben gehad, want bij de vierde generatie is die batterijduur flink verbeterd. De Sennheiser Momentum 4 Wireless beschikt over een verrassend lange batterijduur van 60 uur en dat is zelfs met ANC aan. De Sony WH-1000XM5 uit mei 2022 heeft daarentegen maar 30 uur aan batterijduur.

Als je het vrij saaie ontwerp niet zo erg vindt, dan krijg je op deze koptelefoon wel de beste geluidskwaliteit die beschikbaar is in deze prijsklasse. We vinden het dus jammer dat het design van de Momentum 3 Wireless is veranderd, maar het geweldige geluid maakt het grotendeels weer goed.

De ANC werkt tot slot heel erg fijn. Je kan de ANC van sterkte veranderen door met je vingers een knijpbeweging te maken net als bij het in- en uitzoomen op foto's of je smartphone. De bijbehorende app is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, de 'auto-off'-functie werkt goed en telefoongesprekken zijn ook enorm verbeterd. Dat laatste komt door de unieke Sennheiser Sidetone-functie. Daarmee kan je je eigen stem ook horen tijdens gesprekken. Door die fantastische batterijduur kan je letterlijk dagen van deze functies genieten zonder tussendoor te hoeven opladen.

De Sennheiser Momentum 4 Wireless is comfortabel om te dragen en het geluid is echt fantastisch. (Image credit: TechRadar)

Sennheiser Momentum 4 Wireless bij Belsimpel NL voor € 318 (opens in new tab)

Sennheiser Momentum 4 Wireless review: prijs en releasedatum

Pre-orders begonnen op 9 augustus 2022 en 23 augustus kwam de koptelefoon uit

Adviesprijs van 349,90 euro

De vierde generatie Sennheiser-koptelefoon is nu overal beschikbaar en heeft een adviesprijs van 349,90 euro. Pre-orders voor het apparaat begonnen op 9 augustus, maar vanaf 23 augustus was hij officieel uit.

Sennheiser is slim geweest met de prijs, want zijn nieuwe over-ear draadloze noise-cancelling koptelefoon is ruim 70 euro goedkoper dan de Sony WH-1000XM5 met zijn adviesprijs van 420 euro (ook al is deze inmiddels wel goedkoper te vinden).

Dat zorgt zeker voor een interessante afweging als je ook bedenkt dat de Sennheiser twee keer zo lang meegaat na een volledige oplaadbeurt dan de Sony.

De Momentum 4 Wireless is zeker geen goedkope koptelefoon, maar toch is hij wel in prijs verlaagd vergeleken met de Momentum 3 uit 2019 en dat is opmerkelijk. Sennheiser gaat met deze prijs graag de concurrentie aan met Bose (met de Bose QC 45 uit september voor 349,95 euro) en Sony.

De Sennheiser Momentum 4 Wireless wordt geleverd met een harde case, maar hij kan niet opgevouwen worden voor een compacter formaat. (Image credit: TechRadar)

Sennheiser Momentum 4 Wireless review: functies

Uitstekende app vol extra functies

Simpele, betrouwbare on-ear-bediening

Nuttige 'Sound Zones' en EQ-presets

Sennheiser heeft bijna alles wat het kon bedenken toegevoegd aan de Momentum 4 Wireless en dat is dus naast de verbazingwekkende batterijduur van 60 uur (bij een normaal volume met actieve noise-cancelling aan). Het dubbele van de Sony WH-1000XM4 en XM5 met hun 30 uur en de Bose QC 45 en Bose Noise Cancelling 700 met een batterijduur tussen de 24 en 30 uur.

Het komt bijna nooit voor dat we een koptelefoon tijdens het testen maar één keer hoeven op te laden, maar deze Sennheiser wist maar niet van ophouden. Het helpt dat er ook een draagdetectie aanwezig is, zodat de koptelefoon automatisch je audio pauzeert als je hem afzet en als hij 15 minuten inactief is geweest wordt de koptelefoon vanzelf uitgezet (tot je hem weer aanraakt). Als je op de een of andere manier toch met een lege batterij komt te zitten, dan kan je nog bekabeld luisteren. Dat kan met de meegeleverde 2,5mm-naar-3,5mm-kabel of met een (niet meegeleverde) kabel van USB-C naar USB-C. Naast die aux-kabel krijg je wel een vliegtuigadapter en een USB-C naar USB-A oplaadkabel in de case.

De Momentum 4 Wireless beschikt over Bluetooth 5.2 en dat betekent dus dat je hem met meerdere apparaten tegelijk kan verbinden en gemakkelijker kan wisselen tussen die apparaten. In de app zit een handig overzicht van de verbonden apparaten. Verder is er ook ondersteuning voor aptX en aptX Adaptive. Die laatste is een van de nieuwste en beste Bluetooth-codecs die je kan krijgen op een koptelefoon.

De Sennheiser Smart Control-app geeft je een overzichtelijke manier om aanpassingen te doen aan je EQ-instellingen of te kiezen uit de beschikbare presets. Je kan jezelf ook door Sennheiser laten leiden door de 'Sound Check'-functie om een aangepaste preset te creëren terwijl je naar je eigen muziek luistert. Daarnaast kun je met een slider bepalen hoeveel achtergrondgeluid je doorlaat met de adaptieve ANC. Aan de ene kant van de slider heb je dus de sterkste noise-cancelling en aan de andere kant heb je de transparantiemodus (voor als je bijvoorbeeld alert wil blijven in het verkeer).

Een van de nieuwste toevoegingen op deze koptelefoon is die van de Sound Zones. Je kan daarbij tot 20 verschillende profielen creëren (bijvoorbeeld voor thuis, op het werk, in de sportschool, etc.) en per profiel bepaalde EQ-instellingen en noise-cancelling-niveaus instellen. Die profielen worden dan automatisch geactiveerd of gedeactiveerd wanneer je zo'n specifieke "zone" betreedt of verlaat met de Momentum 4 Wireless op je hoofd. Zo kan je bijvoorbeeld op het station de ANC volledig aanzetten en een EQ-preset met een flinke bas laten activeren, terwijl je op je werk de transparantiemodus gebruikt om je collega's beter te kunnen verstaan. Sound Zones zorgen ervoor dat deze verschillende profielen automatisch op het juiste moment worden ingeschakeld, zodat je zelf niet steeds wijzigingen hoeft te maken in de instellingen.

Ook de geliefde Sidetone-functie van Sennheiser is weer aanwezig. Deze functie zorgt ervoor dat telefoneren met de koptelefoon iets gemakkelijker is, omdat je ervoor kan kiezen om je eigen stem ook te horen in mindere of meerdere mate. Je hoeft daardoor dus niet te schreeuwen tegen de persoon met wie je aan het bellen bent als het omgevingsgeluid nogal storend is, of omdat je gewoon last hebt van de passieve geluidsisolatie.

Functies: 5/5

De koptelefoon heeft grote oorschelpen en maar één fysieke knop. (Image credit: TechRadar)

Sennheiser Momentum 4 Wireless review: design

Grote ovale oorschelpen

Eén fysieke knop en uitstekende on-ear-bediening

Oorschelpen kunnen plat worden gelegd, maar niet worden opgevouwen

De Sennheiser Momentum 4 Wireless is misschien niet enorm stijlvol, maar het design is wel erg praktisch. Het feit dat de verbinding tussen de oorschelpen en de hoofdband niet meer midden op de oorschelpen zit, zorgt bijvoorbeeld al dat het verstellen van de koptelefoon nu veel stiller is. Daarnaast is nu ook het hele oppervlak van de rechter oorschelp een touchpad, zodat je gemakkelijker van de touch controls gebruik kan maken.

Je kan één keer op de oorschelp tikken om muziek af te spelen of te pauzeren, naar voren en achter swipen om naar het volgende of vorige nummer te gaan, omhoog en omlaag swipen om het volume te verhogen of verlagen, en met je vingers "knijpen" (zoals je ook in- en uitzoomt op je smartphone) om het niveau van de ANC te verhogen of verlagen. Het touchpad is accuraat en betrouwbaar, zelfs zo betrouwbaar dat je onderweg je telefoon gewoon in je zak kan laten zitten en de muziekbediening via de touch controls kan regelen zonder frustraties.

Er is nog maar één fysieke knop te vinden op dit apparaat en dat is tegelijkertijd de aan/uitknop en de knop voor Bluetooth-pairing. Deze knop bevindt zich op de rechteroorschelp, naast een USB-C-oplaadpoort en vijf LED-lampjes om het batterijniveau weer te geven. Je kan de oorschelpen plat leggen, zodat de koptelefoon in de case past of zodat je hem comfortabeler om je nek kan hangen als je hem even niet op hebt. Oorschelpen die je wel plat kan leggen, maar niet meer kan opvouwen, lijkt een beetje een trend te worden. Zie bijvoorbeeld ook de Sony WH-1000XM5, de Bowers & Wilkins PX7 S2 en de duurdere Bowers & Wilkins PX8 of de Focal Bathys. De oudere Sony WH-1000XM4 kon echter wel worden opgevouwen en dat was handig, omdat hij op die manier veel compacter was (en de case dus ook). Toch heeft de Momentum 4 Wireless een prima design.

Qua comfort zou je in de eerste instantie verwachten dat de oorkussens niet dik of stevig genoeg zijn. Ze zien er namelijk vrij dun uit, maar ze zijn zeker effectief genoeg. Het helpt ook enorm dat de relatief wijde hoofdband de druk op je hoofd goed verspreidt. Daardoor krijg je geen pijn van de koptelefoon bij langere sessies. Zelfs na een aantal uur luisteren, vonden we de Momentum 4 Wireless nog comfortabel zitten.

De enige aspecten van het design die de koptelefoon uniek maken, zijn de stoffen afwerking aan de buitenkant van de hoofdband (beschikbaar in twee kleuren) en het herkenbare Sennheiser-logo met de 'S' in een rechthoekig vak onderaan de hoofdband. Het design is erg bescheiden, zeker met de oorschelpen die vrijwel niets unieks hebben qua stijl. Daarom hebben we dus toch wel een halve ster van de score voor design afgehaald. Toch zie je aan de uiteindelijke score van deze uitstekende Sennheiser-koptelefoon dat dit ons niet al te veel heeft beïnvloed.

Design: 4,5/5

Sennheiser Momentum 4 Wireless heeft geen uniek, stijlvol design, maar de geluidskwaliteit is waar de koptelefoon in uitblinkt. (Image credit: TechRadar)

Sennheiser Momentum 4 Wireless review: geluidskwaliteit

Uitstekende adaptieve ANC

Verbeterde helderheid, details en verbeterd neutraal geluidsprofiel

Vol, energiek en ruimtelijk geluid

Ten eerste werkt de noise-cancelling op de Sennheiser Momentum 4 Wireless erg goed. Op straat worden alledaagse geluiden zoals auto's, blaffende honden en andere achtergrondgeluiden goed gedempt. We merkten af en toe wel dat de Sony XM5 net iets beter presteert bij constante lage tonen (denk aan de zoemende motor van een bus of het geluid van een airco), maar het verschil is minimaal en vrijwel niet te merken als je ze niet direct met elkaar vergelijkt. Wij hebben ze natuurlijk wel vergeleken en toen viel het op, maar ze leveren beide geweldige ANC-prestaties.

Dan komen we nu bij het geluid aan en dat is ronduit fantastisch. Zang komt gedetailleerd over en instrumenten worden ruimtelijk en dynamisch weergegeven. In zachtere en luidere momenten vind je evenveel helderheid en je kan alle details zoals de individuele instrumenten en de ademhalingen tijdens de zang goed horen.

De Sennheiser Momentum 4 Wireless laat echt zien wat hij kan bij de meest dynamische nummers en we merkten eigenlijk bij vrijwel elk genre dat we uitprobeerden, dat de koptelefoon een open, gedetailleerd, ruimtelijk, neutraal en helder geluid leverde. Het geluid komt nooit te warm over of overvol. De bas is ook niet overweldigend, maar klinkt juist mooi diep en tegelijkertijd komen de hoge tonen tot hun recht op een manier die de meeste andere koptelefoons niet kunnen evenaren.

Geluidskwaliteit: 5/5

Sennheiser Momentum 4 Wireless in beide beschikbare kleuren. (Image credit: Sennheiser )

Sennheiser Momentum 4 Wireless review: prijs-kwaliteit

High-end geluid voor een vrij redelijke prijs

ANC is geweldig voor de prijsklasse

Ongelofelijke batterijduur is erg waardevol

Je kan niet echt zeggen dat de prijs van deze koptelefoon budgetvriendelijk is, maar gezien de hoge prestaties die de koptelefoon levert, vinden we de prijs nog erg redelijk. De Bowers & Wilkins PX7 S2 heeft bijvoorbeeld een adviesprijs van 429 euro en zelfs voor die prijs zouden we deze Momentum 4 Wireless misschien nog wel vijf sterren geven voor prijs-kwaliteit.

Waarom verdient deze koptelefoon vijf sterren voor prijs-kwaliteit? De adaptieve noise-cancelling is enorm effectief, de koptelefoon beschikt over enorm veel handige functies voor zijn prijs, het design is minimalistisch, maar ook erg praktisch en het geluid klinkt simpelweg fantastisch. Het komt erop neer dat de Sennheiser Momentum 4 Wireless een uitstekende koptelefoon is en dus echt een van de beste noise-cancelling koptelefoons is die je momenteel kan kopen.

Prijs-kwaliteit: 5/5

Moet je de Sennheiser Momentum 4 Wireless kopen?

Swipe to scroll horizontally Sennheiser Momentum 4 Wireless Attributes Notes Rating Functies Een groot aanbod handige functies en een erg gebruiksvriendelijke app 5/5 Design Vooral praktisch in plaats van stijlvol, maar toch een prima uiterlijk en bouwkwaliteit 4,5/5 Geluidskwaliteit Gedetailleerd en energiek. Het is een plezier om naar te luisteren 5/5 Prijs-kwaliteit Als je het saaie uiterlijk kan vergeven, dan biedt de Sennheiser Momentum 4 Wireless een fantastische prijs-kwaliteit met zijn geweldige geluid 5/5

Koop hem als…

Je van een minimalistisch design houdt

Niet iedereen houdt ervan om in de kijker te staan met een koptelefoon die er nogal extravagant uitziet, dus dit is een goede optie als je er wat meer onopvallend bij wil lopen.

Je een batterijduur van een aantal dagen wil

Hij heeft een indrukwekkende 60 uur aan batterijduur en dat met ANC aan.

Je graag je eigen stem wil horen tijdens telefoongesprekken

Het klinkt misschien als een klein probleem, maar het kan vreemd voelen als je met iemand praat en je zelf klinkt alsof je van achter een raam aan het praten bent. De Sidetone-functie van Sennheiser lost dit probleem op en zorgt voor natuurlijker klinkende gesprekken.

Koop hem niet als…

Je wel graag opvalt met je koptelefoon

Dit is niet bepaald een stijlvolle koptelefoon. Hij klinkt fantastisch, maar prijst zichzelf niet echt aan als een high-end koptelefoon.

Je een extra compacte koptelefoon zoekt

Deze nieuwe Sennheiser-koptelefoon volgt een trend die we ook bij Sony en Bowers & Wilkins hebben gezien. De oorschelpen kunnen wel plat worden gelegd, maar ze kunnen niet meer worden opgevouwen voor een extra compact design. Je krijgt gelukkig wel een mooie harde case.

Je een alternatief zoekt voor de AirPods Max met exclusieve iPhone-functies

De Momentum 4 Wireless geeft geen voorrang aan Android of iOS, maar daarom zijn er dus ook geen functies aanwezig die alleen op iOS beschikbaar zijn. Dat kan je Sennheiser niet echt kwalijk nemen, maar als je wel AirPods Max (opens in new tab)-functies zoals ruimtelijke audio (met hoofdtracking) wil gebruiken in combinatie met je iPhone, dan is dit niet de koptelefoon voor jou.

Overweeg ook

Als je aan de hand van deze Sennheiser Momentum 4 Wireless review twijfelt of deze koptelefoon het beste is voor jou of misschien toch een andere koptelefoon, dan hebben we hieronder in ieder geval nog wat alternatieven voor je neergezet uit ongeveer dezelfde prijsklasse.

(opens in new tab) Apple AirPods Max (opens in new tab)

Voor iPhone- en iPad-gebruikers is deze duurdere optie nog steeds de beste keuze als je ook van alle exclusieve iOS-functies gebruik wil maken, zoals de meeslepende ruimtelijke audio (met hoofdtracking) bij het kijken van films. Op dit gebied blijft deze koptelefoon onverslagen (zolang je hem met een Apple-apparaat gebruikt).



(opens in new tab) Bowers & Wilkins PX7 S2

Bekijk vooral deze top-tier over-ear koptelefoon van B&W als je op zoek bent naar een premium bouwkwaliteit, een fantastische bijbehorende app en een geweldig helder geluid bij alle frequenties.