Bose QuietComfort 45 review

De Bose QuietComfort 45 is een sterke opvolger van het vlaggenschip uit 2019, de Bose QuietComfort 35 II. Toch is de headset niet zo verfijnd als de Bose Noise Cancelling Headphones 700. De QC45 mist enkele belangrijke features, zoals een equalizer, aanpasbare ruisonderdrukking en de audioprestaties zijn niet van audiofiel-achtige kwaliteit. Hij zit wel comfortabel tijdens lange luistersessies, en de headset is tevens makkelijk in gebruik. Dat maakt het onderaan de streep toch een vrij aantrekkelijk totaalpakket.

Review in een notendop

De Bose QuietComfort 45 is een zeer sterke noise-cancelling koptelefoon. Hij is makkelijk in gebruik en voelt ontzettend comfortabel aan, ook wanneer je lange luistersessies houdt. Dit zijn kenmerken die we gewend zijn van Bose-apparatuur, en dat is bij de QuietComfort 45 niet anders.

Er zitten ook een paar nieuwigheden in de koptelefoon verwerkt. Zo is er een Ambient Aware-modus, waarmee je geluiden om je heen kunt horen als je op de hiervoor bestemde knop drukt. Daarnaast is de noise-cancelling technologie beter dan ooit tevoren.

Verder krijg je nog een goede (maar niet geweldige) batterijduur van 25 uur, alsook een straalvormige microfoonopstelling die niet niet zo goed is als gehoopt. Geen van deze pijnpunten kunnen we dealbreakers noemen, maar het maakt de Bose QuietComfort 45 wel iets minder aantrekkelijk dan sommige concurrenten.

Onderaan de streep doet de Bose QuietComfort 45 niet eens heel veel fout; het zijn kleine problemen, maar niets extreems. Het is vooral dat de concurrentie moordend is, met als belangrijkste hoofdrolspelers de Sony WH-1000XM4 en Bose Noise Cancelling Headphones 700. Beide bieden meer aanpassingsmogelijkheden, een beter geluid en relatief gezien meer waar voor je geld.

Bose QuietComfort 45: prijs en releasedatum

De Bose QuietComfort 45 is op 31 augustus uit de doeken gedaan. De koptelefoon zou eigenlijk eind september op de markt komen, maar is vertraagd naar oktober. De koptelefoon is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 349,95 euro.

Met dit prijskaartje bevindt Bose zich in het prijzigere spectrum, aangezien er tal van sterke concurrenten zijn die high-end prestaties bieden voor minder dan 300 euro.

De grootste concurrent is zonder meer de Sony WH-1000XM4, welke nog altijd de lijst aanvoert in onze koopgids van beste noise-cancelling koptelefoons. De Bose Noise Cancelling Headphones 700 is eveneens niet veel duurder en ook erg geavanceerd. De WH-1000XM4 komt onder meer met DSEE Extreme-audio upscaling en ondersteuning voor LDAC, terwijl de NC 700 een equalizer en aanpasbare noise-cancelling aanbiedt. Dit zijn features die niet aanwezig zijn bij de QuietComfort 45.

(Image credit: Future)

Design

Bose houdt vast aan een vrij consistent design voor zijn koptelefoons het afgelopen decennium, en dat is niet anders bij de QC45.

Het exterieur van de koptelefoon ziet er gelikt uit en voelt erg comfortabel aan. Dit dankzij de gewatteerde foam op het gedeelte wat bovenop je hoofd zit en het nepleer wat in de oorkussens is verwerkt. De kussentjes zelf kun je draaien en opvouwen, zodat ze in de bijgeleverde draagtas passen.

We vinden het erg verrassend hoe licht het design is. Met een gewicht van 238 gram voelt de QuietComfort 45 licht aan op de oren en kun je zonder problemen de headset voor meerdere uren dragen. Om de koptelefoon zo licht te krijgen, gebruikt Bose metaal voor de hoofdband en op de plekken waar je het apparaat kunt buigen en klikken, maar voor de rest bestaat het product uit plastic.

Bose rust de QC45 uit met een aantal intuïtieve knoppen om de muziek te kunnen beheren. Op de rechteroorschelp vind je de bediening terug om te pauzeren en af te spelen, alsook het volume te beheren. Aan de linkerkant vind je een knop terug voor de nieuwe transparantiemodus (Ambient Aware). Je kunt ook de ingebouwde persoonlijke assistent van je smartphone oproepen door de afspeel/pauze-knop ingedrukt te houden. Het is niet zo prettig als een always-on assistent (voor sommigen dan), maar het is beter dan helemaal geen toegang hebben tot een assistent.

Als laatste vind je twee poorten terug in de koptelefoon: een koptelefooningang in de linkeroorschelp en een USB-C-poort aan de onderkant van de rechteroorschelp. Het is prettig om te zien dat Bose nog altijd een koptelefooningang aanbiedt.

(Image credit: Future)

Functies

Kijken we naar het aantal features dat de Bose QuietComfort 45 aanbiedt, dan zijn we een tikkeltje teleurgesteld. De grote nieuwe toevoeging is de de Awareness Mode (transparantiemodus), waarmee je significant het volume kunt verlagen van je muziek en de noise-cancelling kunt uitschakelen, zonder dat je je koptelefoon hoeft af te doen. Als dit herkenbaar klinkt, heb je gelijk: het is wat Sony de afgelopen jaren al aanbiedt bij zijn eigen noise-cancelling koptelefoons. Het is fijn dat Bose nu deze lijn volgt.

Hoe het werkt in de praktijk? Best wel oké. De QC45 laten het na om de externe microfoons goed te gebruiken voor het versterken geluid van buitenaf, en in plaats daarvan schakelt de headset de noise-cancelling uit. Dit zorgt ervoor dat omroepen op treinstations en gesprekken van verder weg nog altijd lastig te horen zijn.

Een andere belangrijke functie die we missen, is de optie om zelf de mate van noise-cancelling te kunnen bepalen, alsook het aan kunnen passen van de audio via een equalizer. Beide features zijn wel beschikbaar op de Bose NC700. Het kan zo zijn dat deze functies in de nabije toekomst verschijnen voor de QC45, maar op het moment van schrijven is dit niet het geval.

Verder zou het fijn zijn geweest om een ingebouwde virtuele assistent te hebben, zoals de Google Assistant. Je kunt nog altijd de assistent oproepen via de afspeelknop, maar een assistent die altijd meeluistert kan handig zijn voor als je je handen vol hebt.

Prestaties

Qua geluidsprestaties heeft de Bose QuietComfort 45 zijn goede en zijn mindere kanten. Aan de ene kant is dit zeker niet de meest basachtige of detailrijke koptelefoon die we hebben gebruikt. Aan de de andere kant behoort de QC45 wel tot een van de prettigste koptelefoons die we getest hebben de afgelopen tijd. Dat komt voornamelijk door Bose's slimme designkeuzes.

Een voorbeeldnummer waar de Bose QuietComfort 45 deels tekortschiet is Bad Guy van Billie Eilish. Er zit niet genoeg power achter de bas, iets wat andere koptelefoons wel hebben. Ook is de zuiverheid in de hogere frequenties niet je van het. Dit betekent dat je echte details mogelijk mist.

Dat gezegd hebbende: het zou ons niets verbazen als Bose dit opzettelijk heeft gedaan, aangezien beide vlakken vermoeiend kunnen zijn als het niet juist geconfigureerd is. Zo zijn er tal van koptelefoons met nadruk op basgeluiden die zeker prettig zijn om naar te luisteren, behalve wanneer je bijvoorbeeld in een vliegtuig zit. Dan voel je extra veel druk en kan dat oncomfortabel zijn. Hetzelfde geldt voor koptelefoons die heel zuiver klinken; prima voor thuis, maar niet prettig voor onderweg.

(Image credit: Future)

Verder lijken er wat problemen te zijn met de connectiviteit. Af en toe valt de verbinding met de koptelefoon en het verbonden apparaat namelijk uit. Dit gebeurde af en toe tijdens het gebruik van de YouTube-app, en dat is niet bepaald een applicatie die bekend staat om verbindingsproblemen.

De belkwaliteit is een ander vlak waar de Bose QuietComfort 45 niet zo heel goed presteert. Veel mensen die we hebben gebeld via de koptelefoon van Bose, zeiden dat we klonken alsof we via de speaker aan het telefoneren waren. Het geluid was luid, maar niet bepaald helder.

Het goede nieuws? Tot dusver zijn we erg onder de indruk van de actieve noise-cancelling. We dragen de koptelefoon af en toe heel de dag, om zo vervelende alledaagse geluiden niet te hoeven horen. Zo hebben we geen last van het geluid van de ventilator of de wasmachine, en gesprekken in andere ruimtes krijgen we ook niet mee.

Batterijduur

Volgens Bose heeft de QC45 een uitstekende batterijduur van 25 uur. Na de koptelefoon twee weken getest te hebben, lijkt die bewering gegrond te zijn. Het duurde bij ons testmodel een paar dagen om onder de 40 procent te raken. We luisterden elke dag plusminus 4 uur naar muziek.

Dat gezegd hebbende: Bose zelf heeft het over een batterijduur die 'toonaangevend in zijn klasse is', maar de Sony WH-1000XM4 met 30 uur aan luisterplezier met ANC en 38 uur zonder ANC is toch echt wel een stuk beter. Beide koptelefoons hebben meer dan genoeg accusap ter beschikking om je naar de oceaan en terug te laten vliegen met ronkende beats, maar Sony heeft wel de overhand.

Gelukkig laadt de Bose QuietComfort 45 relatief snel op. Na 15 minuten is de tank weer voldoende gevuld voor 3 uur luisterplezier. Het duurt 2,5 uur voordat de koptelefoon volledig opgeladen is.

Moet ik de Bose QuietComfort 45 kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je lange luistersessies wil houden Alle minpunten ten spijt; de QC45 behoort tot een van de meest comfortabele koptelefoons die we de afgelopen tijd hebben getest. We hebben geen enkele keer last gehad van onze oren.

Je niet snel je koptelefoon wil hoeven opladen De Sony WH-1000XM4 mag dan de overhand hebben qua batterijduur, er is niets mis met 25 uur aan luisterplezier op één cyclus.

Je een Bose QuietComfort 25- of 35-gebruiker bent die een upgrade nodig heeft Doordat de Bose QuietComfort 45 zo vergelijkbaar is met zijn voorgangers op het gebied van design en esthetiek, is het upgraden van als Bose-gebruiker een pijnloos proces.

Koop hem niet als...

Je de Bose NC700 of Sony WH-1000XM4 kunt betalen De Bose QC45 zit zeker in hetzelfde segment als de NC700 en Sony WH-1000XM4, maar in onze tests moet de QC45 het onderspit delven qua geluid. Als je de extra euro's kunt missen, is het verstandig om naar deze twee alternatieven te kijken.

Je de beste audio- en belkwaliteit eist Geen enkele noise-cancelling koptelefoon is perfect, maar de Bose QC45 laat wel wat steekjes vallen op audiovlak. Het geluid is wat zachter dan de meeste alternatieven. Dat maakt het apparaat wel prettig om altijd en overal muziek te luisteren. De belkwaliteit stelt echter ook wat teleur.