Apple komt met nieuwe AirPods, AirPods Max en software-update voor AirPods Pro

Apple heeft tijdens het Glowtime-evenement een hele collectie nieuwe AirPods aangekondigd. We krijgen niet alleen nieuwe gewone AirPods, maar ook een nieuwe AirPods Max koptelefoon. Een gemeenschappelijk aspect van deze nieuwe AirPods is dat de oude Lightning-oplaadpoort overal is vervangen door een USB-C-oplaadpoort. Deze overstap was vorig jaar al gebeurd bij de introductie van de iPhone 15 en wordt nu verder doorgetrokken naar alle Apple-producten.



Daarnaast lijkt er een grotere focus te zijn op gezondheidsfuncties waaronder geluidsdemping bij harde geluiden, gehoorapparaatfuncties en gehoortestjes.

4e generatie standaard AirPods

Als je je niet meer kan herinneren hoe oud de meest recente standaard AirPods zijn, nemen we je dat niet kwalijk. Het huidige setje AirPods werd namelijk gelanceerd in oktober 2021 en dat is inmiddels bijna drie jaar geleden. Het was dus hoog tijd dat Apple een opvolger introduceerde.

Het mag geen verrassing zijn dat ook het instapmodel nu een oplaadcase met USB-C-poort heeft. Verder hebben ze nog steeds geen siliconen oordopjes. Dit lijkt een feature te zijn die Apple exclusief houdt voor de Pro-versies van hun draadloze oordopjes.

De vorm van de AirPods 4 is iets aangepast voor meer comfort. Binnenin bevindt zich de H2-audiochip van Apple, wat zorgt voor een betere geluidskwaliteit dankzij nieuwe luidsprekerarchitectuur. De AirPods 4 hebben ook ruimtelijke audio, waardoor deze Pro-functie voor een breder publiek beschikbaar wordt. Daarnaast kun je met gebaren interactie hebben, zoals knikken of je hoofd schudden om met Siri te communiceren, bijvoorbeeld om "ja" en "nee" te antwoorden.

Er is daarnaast een nieuw model van de AirPods 4, dat zich tussen de Pro en de standaard AirPods 4 bevindt. Deze nieuwe AirPods hebben Active Noise Cancellation dankzij de nieuwe H2-chip, in tegenstelling tot de AirPods 4. Ze bieden ook een transparantiemodus, waarmee je het omgevingsgeluid kunt horen terwijl je luistert, zodat je bijvoorbeeld verkeer kunt vermijden. Verder registreren de oortjes als de gebruiker aan het praten is waardoor de transparantie wordt verhoogd en muziek wordt gepauzeerd.

Het model met noise-cancelling wordt geleverd met een verbeterde case met een speaker voor het makkelijker terugvinden en draadloos opladen. De noise-cancelling is echter niet zo geavanceerd en krachtig als bij de AirPods Pro. Het gebrek aan siliconen oordopjes heeft hiermee te maken, aangezien die ervoor zorgen dat je gehoorgang beter wordt afgesloten.

Je kan de nieuwe AirPods vanaf vandaag, 9 september, bestellen en vanaf vrijdag 20 september liggen ze in de winkel. De reguliere AirPods 4 kosten 149 euro en voor de versie met actieve ruisonderdrukking ben je 199 euro kwijt.

Het is twee jaar geleden dat Apple de tweede generatie AirPods Pro onthulde en vijf jaar geleden dat we de eerste generatie zagen. Toch kregen we geen nieuwe versie te zien en is er alleen sprake van software-updates. De oplaadcase van de AirPods Pro 2 was ook reeds vervangen door een nieuw exemplaar met USB-C-poort in plaats van Lightning-poort.

De software-update voor de AirPods Pro 2 brengt een bijzondere focus op gezondheid en het gehoor. Zo staat altijd een functie aan om hele harde geluiden te filteren zodat je geen gehoorschade oploopt als je de oortjes draagt.

Daarnaast krijgen gebruikers een gehoortest, waarmee gehoorproblemen in kaart worden gebracht. Gebruikers kunnen een gebruikelijk gehoortest doornemen waarin je moet reageren op een serie van piepjes en geluiden om het gehoor te toetsen. Hoewel dit geen diagnose stelt, kan het wel helpen om veranderingen in je gehoor te volgen. Voor medische hulp is een arts nog steeds noodzakelijk.

Daarnaast voegt Apple een gehoorapparaatfunctie toe aan de AirPods Pro 2 die volgens Apple medisch getoetst is, wat een enorme upgrade is. Dit kan een groot voordeel zijn, aangezien gehoorapparaten vaak veel duurder zijn dan oordopjes. Het is nog onduidelijk of deze functie ook beschikbaar zal zijn in Nederland en België.

AirPods Max met USB-C-oplaadpoort

We eindigen met het saaiste nieuws. De enige reden dat er een nieuwe AirPods Max koptelefoon is, lijkt de oplaadpoort te zijn. Het origineel maakt gebruik van een Lightning-aansluiting, net zoals alle oudere Apple-producten, maar regelgevingen vanuit de EU verplichten nu het gebruik van USB-C. De overstap van Lighting naar USB-C is hier de enige noemenswaardige upgrade.

De "vernieuwde" AirPods Max is ook in nieuwe kleuren verkrijgbaar, zoals wit, crème wit, blauw, oranje en zwart. Je kan de nieuwe AirPods Max vanaf vandaag, 9 september, bestellen en vanaf vrijdag 20 september ligt hij in de winkel. Voor de nieuwe AirPods Max betaal je 579 euro.