Nieuwe Google Maps functie is een soort next-gen Street View

'Immersive View', de interactieve Google Maps-functie die voor het eerst werd aangekondigd tijdens Google I/O 2022, wordt nu eindelijk gelanceerd. In de eerste instantie is deze functie alleen beschikbaar voor de steden Londen, Los Angeles, New York, San Francisco en Tokio, maar daar komen de komende maanden nog meer (grote) steden bij.

Immersive View gebruikt een combinatie van 'Street View' en luchtfoto's om digitale, actuele representaties te bieden van steden in Google Maps. Google heeft verder bevestigd (opens in new tab) dat gebruikers in Amsterdam, Dublin, Florence en Venetië binnenkort

ook toegang krijgen tot deze innovatieve vorm van navigatie.

We hebben nog geen toegang gekregen tot Immersive View (en het dus nog niet zelf kunnen testen), ook al hebben we wel collega's in New York en Londen. Het lijkt er dus op dat Google deze functie eerst voor een kleiner gebied lanceert en het vervolgens langzaam zal uitbreiden (waarschijnlijk vanwege de grote hoeveelheid rekenkracht die nodig is om dit op een grotere schaal te implementeren). Sommige Reddit-gebruikers (opens in new tab) hebben al beelden gedeeld van Immersive View in actie, dus we weten dat het in ieder geval in sommige gebieden wel al live is.

Deze nieuwe functie geeft je niet alleen een overzicht vanuit de lucht, en actuele informatie over de hoeveelheid mensen, het weer en het verkeer voor beroemde bezienswaardigheden. Immersive View geeft namelijk ook belangrijke locaties in de buurt aan, zoals winkels, pinautomaten en restaurants, via de camera van je telefoon.

Google is ook al begonnen met de lancering van deze "sub-functie", genaamd 'Search with Live View'. Momenteel is dit ook al beschikbaar in Londen, New York, Parijs, San Francisco en Tokio, maar Barcelona, Dublin en Madrid zullen binnenkort ook volgen.

'Search with Live View' komt ook naar Google Maps in Barcelona, Dublin en Madrid (Image credit: Google)

'Indoor Live View' is een Google Maps-functie die je met AR-pijlen kan wijzen naar de dichtstbijzijnde wc, lounge, taxistandplaats, autoverhuur of andere overdekte locaties. Deze functies wordt nu ook eindelijk uitgebreid naar andere regio's. De functie bestaat al sinds 2021 in de VS, Zurich en Tokio, maar Google is nu van plan om meer dan 1.000 nieuwe vliegvelden, treinstations en winkelcentra in Barcelona, Berlijn, Frankfurt, Londen, Madrid, Melbourne, Parijs, Praag, São Paulo, Singapore, Sydney en Taipei toegang te geven tot Indoor Live View.

Met andere woorden, Google's Immersive View Google Maps-functies komen gedurende de komende maanden naar meer gebruikers in meer regio's, dus check vooral af en toe Google Maps (als je in een grote stad bent) om te zien of de nieuwe functies al beschikbaar zijn.

We raden je aan om wel te zorgen dat je met Wi-Fi bent verbonden als je deze functies uitprobeert, want een Redditor (opens in new tab) heeft al gewaarschuwd dat Immersive View in een halfuurtje al zo'n 2GB aan data kan verbruiken. Dat kan gevaarlijk zijn als je maar een beperkte hoeveelheid mobiele data hebt.