Android 15 laat je misschien ook offline apparaten terugvinden

De datum voor Google I/O 2024 is zojuist bekendgemaakt (14 mei 2024) en dat evenement zal gedeeltelijk worden gebruikt om de nieuwe features van Android 15 te vertonen. Nu lijkt het erop dat het opsporen van gestolen of verloren apparaten wanneer ze offline zijn een van deze features kan zijn.

Dit is een feature waar we al sinds vorig jaar over horen, maar het is nu dus weer terug in het nieuws. Android Police heeft namelijk een kijkje genomen in de code van Android en voorspelt aan de hand daarvan dat de feature waarschijnlijk via de Android 15-update zal worden uitgerold naar de Google Pixel 9 en misschien ook de Google Pixel 8.

Offline tracken kan niet voor elk apparaat worden ingeschakeld. Het moet namelijk tot op zekere hoogte ook door de hardware worden ondersteund. Daarom lijkt het er niet op dat toestellen zoals de Google Pixel 7 of de Google Pixel Fold voorzien zullen worden van de feature.

Bij dit offline tracken wordt er een Bluetooth-signaal actief gehouden, zelfs wanneer de smartphone verder uit staat. Dat is ook hoe het werkt bij de iPhone 11 en latere iPhones. Dat signaal kan dan worden opgepikt door andere apparaten die het tracken van apparaten ondersteunen. Wanneer er zo'n apparaat in de buurt komt van het signaal wordt de locatie doorgegeven aan de eigenaar van de verloren telefoon.

Binnenkort?

Je kan Android-apparaten natuurlijk al tracken als ze online zijn. (Image credit: Google)

Er is een reden waarom we misschien nog wel eventjes moeten wachten op deze feature. Vorig jaar in mei, tijdens Google IO 2023, werd er aangekondigd dat Google's Vind mijn apparaat-netwerk zou worden uitgebreid met de mogelijkheid om ook offline apparaten en trackers van derden te kunnen terugvinden. Dat is tot nu toe echter nog steeds niet gebeurd.

Je kan het Vind mijn apparaat-netwerk al wel gebruiken om Android- en Wear OS-apparaten terug te vinden, maar daarvoor moeten ze wel aan staan en ook verbonden zijn met het internet. De geplande update moet het ook mogelijk maken om offline apparaten te tracken én trackers van andere bedrijven. Zo zou je ook gewaarschuwd moeten worden als iemand een tracker gebruikt om je te volgen.

Volgens Android Police zorgt Apple in dit geval voor de vertraging. Google schijnt namelijk te wachten op Apple, die zijn specificaties voor het tracken van verloren apparaten via verschillende platformen nog moet afronden en moet delen.

Hopelijk zullen we op 14 mei toch meer over de nieuwe feature horen. Toch kan het ook daarna nog een aantal maanden dure voordat we de feature echt kunnen gebruiken. Als Google ongeveer hetzelfde releaseschema aanhoudt als in 2023, dan kunnen we Android 15 en de Google Pixel 9-toestellen waarschijnlijk ergens in oktober verwachten.