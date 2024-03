Display van Google Pixel 9 kan onverwachte upgrade krijgen

Dit najaar verwachten we de Google Pixel 9 en hoewel de lancering nog meer dan een halfjaar van ons verwijderd is, horen we toch al geruchten over de telefoon. Een belangrijke verbetering ten opzichte van de Pixel 8 zou wel eens het display kunnen zijn.

Volgens Android Authority zit er code verborgen in de nieuwste Android 14 bèta die verwijst naar "adaptive touch" in de beeldscherminstellingen. Als deze optie is ingeschakeld, zal "de aanraakgevoeligheid zich automatisch aanpassen aan je omgeving, activiteiten en schermbeveiliging", aldus de code.

Dat vat goed samen wat adaptive touch is: het verandert de gevoeligheid van het scherm, zodat je harder of zachter moet tikken om een aanraking te registreren. Als je ooit hebt geprobeerd je telefoonscherm te gebruiken in de regen of met handschoenen, dan is dat het probleem dat adaptive touch moet oplossen.

Screenprotectors kunnen de aanraakgevoeligheid ook beïnvloeden en verschillende telefoons hebben al een optie die je kunt inschakelen om de gevoeligheid te verhogen in deze situatie. Adaptive touch zou dat soort aanpassingen automatisch kunnen uitvoeren.

"Binnenkort"

Op basis van het graafwerk van Android Authority is dit geen functie die eerst naar bestaande Pixel-telefoons komt. Er staat een P24-vlag in de code die hoogstwaarschijnlijk verwijst naar telefoons uit 2024, oftewel de Pixel 9 en Pixel 9 Pro. Of dit later ook naar oudere telefoons komt, is onduidelijk.

De Pixel 9 wordt waarschijnlijk pas in oktober gelanceerd, maar de lekken en geruchten beginnen al te verschijnen. De aankomende smartphones worden naar verwachting uitgerust met een nieuwe Tensor G4-chipset, ontworpen door Google, en er zijn aanwijzingen dat die grote upgrades krijgt.

We hebben daarnaast gelekte renders gezien van zowel de Pixel 9 als de Pixel 9 Pro, waarop een nieuwe camerabalk te zien is. De afbeeldingen suggereren dat er ook camera-upgrades in het verschiet liggen, maar dit is natuurlijk allemaal speculatie tot Google alles onthult.

We zouden ten slotte Android 15 tegelijkertijd moeten zien met de Pixel 9 en Pixel 9 Pro. Naast adaptive touch introduceert de nieuwe Android-versie mogelijk ook satellietberichten.