Samsung Galaxy S25 Ultra en S25 Plus kampen met oplaadprobleem: dit is de oplossing

The Samsung Galaxy S25 Ultra

Als je de eigenaar bent van een Samsung Galaxy S25 Ultra of Samsung Galaxy S25 Plus, ben je mogelijk een vervelend probleem tegengekomen. Gebruikers melden dat deze apparaten veel langzamer opladen dan de geadverteerde 45W en in sommige gevallen zelfs helemaal niet opladen.

Er zijn meldingen van dit probleem op Reddit en Samsungs eigen community forums (gespot door Android Police). Zowel de boosdoener als een tijdelijke oplossing lijken te zijn geïdentificeerd. De meeste oplaadproblemen lijken zich voor te doen bij mensen die de 45W-oplader van Samsung gebruiken in combinatie met de 5A USB-C-kabel die bij de Galaxy S25-serie wordt geleverd. In een bericht op Twitter heeft Samsung Italia gesuggereerd dat het gebruik van een 3A-oplaadkabel het probleem zou moeten oplossen.

Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future)

Het is niet duidelijk of deze oplossing voor iedereen werkt of niet, maar hopelijk komt er snel een meer permanente oplossing. In hetzelfde bericht zei Samsung Italia dat het probleem zou worden opgelost met een toekomstige software-update.

Sinds dat bericht is de eerste software-update uitgerold naar de Samsung Galaxy S25-serie en daarin wordt melding gemaakt van verbeteringen bij het opladen, maar er wordt niet gezegd of deze specifieke bug is verholpen. Als je dit probleem hebt, download dan zeker deze update.

Als dat niet werkt, kijk dan of het helpt om over te schakelen op een 3A-kabel. Sommige berichten suggereren dat je ook kunt proberen om een langzamere oplader te gebruiken of om de snellaadfunctie uit te schakelen. Als geen enkele kabel werkt, kan je als noodoplossing draadloos opladen gebruiken. Dat werkt wel probleemloos.

Als je ten slotte de gewone Samsung Galaxy S25 hebt, heb je normaal geen last van deze problemen. Het basismodel kan dan ook maar 25W-snelladen, terwijl de andere twee 45W-snelladen ondersteunen.