Apple Watch 8 te zien met bekend ontwerp in onofficiële render

De Apple Watch 8 komt waarschijnlijk pas in september 2022, maar wij hebben al leaks gespot met details over de nieuwe smartwatch van Apple. De laatste beelden laten een onofficiële render zien van het nieuwe toestel, dat verdacht veel lijkt op zijn voorganger.

De beelden komen van @LeaksApplePro, een bron die in het verleden vaak correcte informatie wist te delen. Blijkbaar is er slechts één zichtbare verandering in de wearable: er zit een extra speaker grill aan de zijkant van de behuizing.

Nu is er niets mis aan het ontwerp van de Apple Watch 7, maar het lijkt erop dat je teleurgesteld zult zijn over het ontwerp als je hoopte op een frisse wind. Het volgende model zal er namelijk bijna identiek uitzien!

Told you it was disappointing.Upon receiving CAD files and images, this will be the only noticeable change in design from the Series 7 to the Series 8.More info soon at @iDropNews pic.twitter.com/GQC40eIwk3November 18, 2021 See more

Wij kozen de beste smartwatches

Google Pixel 6a renders zijn gelekt

Maak gebruik van deze Black Friday deals

Technische veranderingen

De weergave is blijkbaar gemaakt met behulp van CAD-bestanden en afbeeldingen afkomstig van Apple, dus het zou zo maar kunnen het uiteindelijke ontwerp van de Apple Watch 8 iets zal afwijken van het uiterlijk dat je ziet in de tweet die hierboven is ingesloten.

Een ander tipje van de sluier werd gelicht door iDropNews : de Apple Watch 8 komt beschikbaar in een lichtgroene kleur, net zoals die van de iPad Air. De Apple Watch 7 is verkrijgbaar in Blauw, Midnight, Starlight, Groen en Rood.

Ook al lijkt het ontwerp op wat we eerder zagen, is het goed mogelijk dat de Apple Watch 8 veel technische verbeteringen en aanpassingen bevat. Het monitoren van je glucoseniveau is al genoemd door eerdere bronnen... en wellicht zien we dat ook echt terug in 2022.

Analyse: wat is er gebeurd met het platte ontwerp?

De iPad Air... best plat. (Image credit: TechRadar)

Je herinnert je misschien wel een aantal geruchten die voorafgingen aan de release van de Apple Watch 7. Dat model zou namelijk bijzonder afwijken: hij zou een stuk platter worden! Zoals we nu weten, bleken deze voorspellingen niet te kloppen. Het lijkt erop dat het platte ontwerp zijn intrede ook volgend jaar nog niet zal maken.

Wat is er gebeurd met dat 'platte ontwerp'? Natuurlijk kan het zo zijn dat de geruchten niet klopten. Dat heb je wel eens. Toch leek er heel wat rumoer te ontstaan bij het idee dat Apple aan de slag ging met de vormgeving van zijn smartwatch.

Het zou kunnen dat Apple hun Watch meer op de iPhone en iPad zou laten lijken. Dat is op zich een logische stap. Ook wil Apple er natuurlijk voor zorgen dat het uiterlijk van diens vlaggenschip wearable niet ouderwets wordt, wat een herontwerp ook weer rechtvaardigt.

Misschien hebben de leidinggevenden bij Apple gewoon besloten dat de nieuwe look geen verbetering was ten opzichte van de oude, of misschien heeft het bedrijf meer tijd nodig om het fabricageproces te verfijnen voordat het de sprong maakt. Sluit het nieuwe ontwerp dan ook nog niet uit voor 2023!