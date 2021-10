Apple Watch 8 krijgt mogelijk glucosemeter

Met de komst van de Apple Watch 7 werd duidelijk dat het geen grote upgrade was ten opzichte van zijn voorganger. Er zijn echter geruchten dat de Apple Watch 8 een significante sprong kan betekenen op gebied van functies en technologie. Een van die nieuwe functies zou een manier kunnen zijn om je bloedsuikerspiegel op te volgen.

Volgens een bericht van DigiTimes (via MacRumors) kregen leveranciers van Apple te horen dat ze de nodige infraroodsensoren met korte golflengte moesten klaarstomen om de bloedsuikerspiegel te meten. Dit zou enorm handig zijn voor mensen met diabetes en andere gerelateerde aandoeningen.

Dit is zeker geen nieuw gerucht. Er was zelfs al sprake dat dit reeds in de Apple Watch 7 zou verschijnen die in september werd onthuld. Dat was nu niet het geval, maar het ziet er steeds meer waarschijnlijk uit dat dit bij het volgende toestel wel zo is.

Sensoren voor iedereen

Naast de mogelijkheid tot het meten van je bloedsuikerspiegel zou er nog een andere sensor in de Apple Watch 8 verschijnen. Er doen geruchten de ronde dat de aankomende wearable ook de hoeveelheid alcohol in je bloed zou kunnen meten.

We moeten wel even aanhalen dat het opvolgen van je bloedsuikerspiegel zeer moeilijk is, zeker via een niet-invasieve manier waarbij er geen bloed genomen wordt. De kans bestaat dus dat de technologie waar Apple aan werkt eerder een schatting geeft in plaats van een medisch ondersteund resultaat.

De Apple Gezondheid-app heeft reeds een optie om jouw bloedsuikerspiegelwaarden te tonen, maar deze moet je eerst zelf manueel ingeven of met een toestel van een derde partij. Op dit moment is er nog geen wearable die dit op een niet-invasieve manier kan opvolgen.

Als we naar de product-releases van Apple kijken, dan zien we vaak dat een grote upgrade voorafgegaan wordt door een kleinere opfrissing van hardware. Dat is zeker niet altijd zo, maar als we het toepassen op deze situatie, dan ziet het ernaar uit dat de 'teleurstellende' Apple Watch 7 wordt opgevolgd door een meer substantiële upgrade.

Hoe dan ook zullen we nog even moeten wachten op de release van de Apple Watch 8, zelfs als de leveranciers al in actie schieten. Het zal nog minstens 11 maanden duren alvorens het toestel verschijnt, en in deze periode zullen we ongetwijfeld meer nieuws te horen krijgen over alle mogelijke functies die het zal bevatten.