Apple Watch 8 heeft wellicht een nieuw plat design

Voor de lancering van de Apple Watch 7 waren er verschillende leaks die leken te hinten op een nieuw design, met een plat scherm en platte zijdes. Bij de lancering bleek dat echter niet te kloppen: het leek weer eenzelfde horloge te zijn, alhoewel de Apple Watch 7 een groter scherm had gekregen. Het lijkt er nu op dat de leaks gelijk hebben gehad, behalve om welk horloge het ging.

Volgens leaker ShrimpApplePro heeft de aankomende Apple Watch (waarschijnlijk de Apple Watch 8) een plat scherm. Nu heeft deze leaker niet zoveel juiste leaks als anderen, dus nemen we het met een korreltje zout. Jon Prosser, de oorspronkelijke leaker van het design vorig jaar neemt het gerucht echter serieus.

Prosser zegt dat de onofficiële renders die hij maakte gebaseerd zijn op een daadwerkelijke foto die hij heeft gezien. Hij is daarom er zeker van dat Apple werkt of werkte aan een nieuw horloge met dit design. Hij noemde ook in zijn eerdere leak dat hij niet zeker was welke model dit design kreeg. De Apple Watch 8 was dan ook volgens hem een mogelijkheid.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Jon Prosser / Ian Zelbo) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Jon Prosser / Ian Zelbo)

Prosser heeft zijn vorige renders geüpdatet, waarvan je een aantal in dit artikel terugvindt. Ze laten het platte glas zien wat Shrimp ApplePro noemde, samen met de plattere zijkanten die Prosser eerder verwachtte.

Zelfs als deze renders accuraat zijn, is er een kans dat we dit design niet terugzien in de Apple Watch 8. We hebben ook geruchten gehoord over een hoekige Apple Watch. Prosser zegt dan ook dat dat zeker mogelijk is. Hoe dan ook denken zowel Prosser als ShrimpApplePro dat een horloge met een soortgelijk design door Apple dit jaar wordt uitgebracht.

Analyse: verandering is goed

Is het design accuraat? Dat weten we niet helemaal zeker. Het is de eerste keer dat we er iets over horen (in ieder geval dit jaar) en een vroege leak wijst daarentegen op een bekend gebogen scherm. Verder zijn er geen berichten die elkaar tegenspreken. Het is ook mogelijk dat beide leaks kloppen, met een Apple Watch 8 met nieuw design en een hoekige Apple Watch.

Een vernieuwd design kan een slimme zet zijn van Apple. De Apple Watch 7 leek ontzettend veel op de Apple Watch 6. Een nieuw design kan het horloge wellicht opfrissen.

Gezien de grote hoeveelheid berichten vorig jaar over een plat design zijn we er vrij zeker van dat Apple dit op zijn minst heeft overwogen. Er bestaat dus een kans dat dit design ooit tevoorschijn komt.

Via Phone Arena