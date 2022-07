Apple-patent lijkt op Touch ID voor Apple Watch te wijzen

De aankomende Apple Watch-uitvoeringen, zoals de Apple Watch 8 en de geruchtmakende Apple Watch 8 Rugged Edition (opens in new tab) hebben mogelijk grotere schermen, een lichaamstemperatuursensor en meer. Wat we niet hadden verwacht, was dat er mogelijk een vingerafdruksensor op zit. Er is nu bewijs dat toekomstige modellen mogelijk deze functionaliteit bevatten.

Patently Apple (opens in new tab) spotte een patent (opens in new tab) van Apple dat recent werd afgegeven voor een sensor. Het patent spreekt van een Touch ID-vingerafdruksensor die in de knop aan de zijkant van de Apple Watch zit.

Deze knop wordt momenteel onder andere gebruikt voor Apple Pay, dus is een vingerafdruksensor op deze plek logisch. Op deze manier zit de sensor secuur en naadloos op de juiste plek om je identiteit te controleren zonder dat er extra stappen worden toegevoegd aan het Apple Pay-proces.

(Image credit: Patently Apple / USPTO)

Dit patent licht alle mogelijkheden tot gebruik uit van een typische vingerafdruksensor, zoals het ontgrendelen van een apparaat, identificeren van een gebruiker en en het autoriseren van transacties of het downloaden van apps.

Dit lijkt een voor de hand liggende functie om toe te voegen, en een die veel eenvoudiger te gebruiken zou zijn dan een wachtwoord om je Apple Watch te beveiligen. Toch hoef je de sensor voorlopig niet te verwachten, of zelfs helemaal niet.

Analyse: geen garantie dat we dit ooit terug gaan zien

Een vingerafdruksensor zou een handige toevoeging aan de Apple Watch zijn en waarschijnlijk veel haalbaarder om toe te voegen dan Face ID. Toch zouden we verbaasd zijn als we de functie ooit ergens op terug zien.

Apple vraagt door de jaren heen al een enorm aantal patenten aan, welke we vervolgens op geen enkel product terugzien. Dit is ook niet het eerste patent over een vingerafdruksensor die we zien: vergelijkbare stukken zagen we al in 2020 en 2019.

Je zou het argument kunnen aansnijden dat er al meerdere patenten gerelateerd aan deze functie zijn geclaimd en dit dus zou kunnen betekenen dat Apple er serieus mee bezig is. Toch lijkt het niet iets wat Apple snel in de horloges wil gaan implementeren.

Aangezien er verder geen geruchten langskomen dat er een vingerafdruksensor in de Apple Watch 8 verschijnt, zijn we er op dit moment vrij zeker van dat we deze dit jaar niet gaan krijgen. Met patenten die uit 2019 komen, terwijl er ondertussen nog niets wat er op lijkt is uitgebracht, zouden we verbaasd zijn als de Apple Watch 9 wel een sensor bevat.

Wellicht krijgt de Apple Watch 10 eindelijk deze functie, maar verwacht niet dat er binnenkort een Watch met vingerafdruksensor verschijnt.