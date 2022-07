Apple Watch 8 meet mogelijk lichaamstemperatuur

Volgens geruchten worden er drie smartwatches van Apple in 2022 gelanceerd, waarvan de Apple Watch 8 het vlaggenschip wordt. Er kwamen verschillende leaks langs over de functionaliteiten, waarvan een erg waarschijnlijk klinkt.

Die functie is het meten van lichaamstemperatuur, welke je kan vertellen of je te warm bent of koorts hebt. Kleinere leakers voorspelden al langer dat deze functionaliteit eraan kwam, maar nu de welbekende Apple-leaker Mark Gurman (opens in new tab) zich hierbij voegt lijkt die voorspelling uit te komen.

In de nieuwste editie van zijn Apple-nieuwsbrief zegt Gurman dat de Apple Watch Rugged Edition (opens in new tab) ook lichaamstemperatuur kan meten, maar de Apple Watch SE 2 waarschijnlijk niet. Deze twee smartwatches zijn de andere wearables die dit jaar worden verwacht.

Dat was dan ook te verwachten. De robuuste versie wordt naar verwachting een sterkere uitvoering, terwijl de Watch SE 2 waarschijnlijk gebaseerd wordt op oudere smartwatches van Apple.

Analyse: een saaie upgrade?

In diezelfde nieuwsbrief meldt Gurman dat er niet veel andere grote upgrades op de Apple Watch 8 komen. Er wordt verwacht dat de smartwatch een oudere chipset heeft, dus deze wordt niet krachtiger. Wel zegt Gurman dat het scherm helderder wordt.

Apple zit in een lastige tijd als het gaat om chipsets. Het lijkt erop dat de iPhone 14 ook geen nieuwe chipset gaat bevatten. (opens in new tab)

Als de huidige leaks geloofd mogen worden, is de Apple Watch 8 wellicht geen grote upgrade in vergelijking met de Apple Watch 7. Enkel wie al een verouderde smartwatch bezit of er überhaupt nog geen heeft, zou kunnen kiezen voor de nieuwe generatie.

Dat is overigens prima. Apple heeft zoveel producten in de pijplijn zitten dat niet alles groot en opzichtig hoeft te zijn. Voor de grote wearable-fans is de rugged-versie (of Extreme Edition zoals sommigen denken dat deze heet) wellicht het echte vlaggenschip.

Laten we weten tot later dit jaar om het zeker te weten. We verwachten dat de iPhone 14 en de iPad Pro 2022 de grotere upgrades gaan bevatten.