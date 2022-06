Nieuwe iPad Pro wellicht alternatief voor MacBook Pro

De nieuwe iPad Pro (2022) (opens in new tab) wordt hoe dan ook een prijzige tablet. Geruchten dat deze iPad Pro-generatie een M2-chipset en MagSafe-compatibiliteit bevat (opens in new tab) lijken te hinten op wederom een flink prijskaartje.

Toch hoeven we mogelijk niet bang te zijn dat de prijs verder verhoogd wordt: leaker LeaksApplePro, wie voor iDropNews (opens in new tab) schrijft, heeft een aantal prijzen opgegeven die we voor de volgende iPad Pro-lijn kunnen verwachten. Deze zijn lager dan we hadden verwacht.

Volgens de leaker kost de 11 inch-versie met 128GB opslag en 5G 799 dollar kosten. Dit is een lagere prijs dan die van de voorganger: momenteel betaal je voor een iPad Pro 11 inch (2021) met dezelfde opties 999 dollar. Ook bij de 12,9 inch versie zien we een verschil, waar het nieuwe model met 128GB en 5G 1.099 dollar zou gaan kosten. De huidige iPad Pro 12,9 inch kost 1.299 dollar.

De prijzen in dollar zijn natuurlijk niet hetzelfde als de prijzen in euro´s. De huidige iPad Pro 11 (2021) (opens in new tab) heeft een prijskaartje van 1.069 euro met dezelfde opties inbegrepen, de Pro 12,9 (2021) kost 1.389 euro. Ook in Nederland zien we bij de nieuwe iPad Pro-generatie dus waarschijnlijk een prijsverlaging.

Het grote prijsverschil kan een fout van de leaker zijn, wellicht omdat het prijzen zijn voor een ander apparaat of valuta genoemd door een andere bron die omgerekend is. Toch is het prijsverschil minder onwaarschijnlijk dan je wellicht denkt.

Een goedkopere iPad Pro?

(Image credit: Future)

We verwachten dat de 2022-modellen hetzelfde design hebben als de 2021-versies... En dus hetzelfde design als die van de 2020- en 2018-modellen. Apple heeft niet erg veel variatie aangebracht in de Pro-lijn door de jaren heen.

Dat betekent, na vijf jaar hetzelfde fabricatieproces toe te passen, dat Apple minder geld hoeft te investeren op het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe producten. Op deze manier wordt er dus geld bespaard op dat front.

Wellicht wordt die besparing ingezet om de verhoogde prijs die Apple´s nieuwe M2-chipset brengt zo laag mogelijk te houden. De techgigant heeft tenslotte al een aantal eigen silicon-machines gemaakt, dus deze is waarschijnlijk al minder duur dan de M1-chipset.

Het is ook mogelijk dat enkele vreemdere geruchten, zoals de mini LED-panelen op alle tablets en MagSafe-compatibiliteit, niet kloppen.

De kanttekening die moet worden geplaatst is dat de leaker denkt dat de geruchtmakende 14-inch iPad Pro, de grootste die Apple ooit zou hebben gemaakt, niet direct uitgebracht wordt. Deze zou dan in de eerste maanden van 2023 gelanceerd worden, met een nog hoger prijskaartje van 1.400 dollar.

Een interessant MacBook Pro alternatief

(Image credit: Future)

Met een scherm van bijna 13 inch, een M2-chipset en een batterij die erg lang meegaat biedt de iPad Pro 12,9 inch uit 2022 een interessant alternatief voor de MacBook Pro.

De tablet is, volgens de leak, goedkoper dan de MacBook Pro (opens in new tab) die 1.619 euro kost. De tablet is waarschijnlijk ook dunner dan de laptop. De touchscreen en ondersteuning voor een Apple Pencil maken de iPad Pro dan ook nog interessanter voor creatieve gebruikers. De problemen op de MacBook Pro, zoals een lage resolutie webcam, zijn op de tablet niet terug te vinden.

Niet iedereen voelt de behoefte om voor de iPad Pro te gaan, mede dankzij de afwezigheid van een ingebouwd toetsenbord op de tablet. Ook is er geen kracht voor het draaien van games en de iPad is beperkt neer te zetten. Hierdoor kan het dus voor sommige gebruikers geen goed alternatief zijn.

De keuze of je voor een iPad Pro of een MacBook Pro gaat ligt waarschijnlijk vooral aan je voorkeur voor een laptop of een tablet. Beide apparaten hebben zo hun eigen voor- en nadelen. Ook je gebruikswijze speelt een rol.

Maar als de prijs inderdaad lager is, samen met verschillende handige functies zoals MagSafe, wordt de iPad Pro een grotere concurrent van de MacBook en wordt het ook een van de beste iPads die je kan kopen.