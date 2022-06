Apple's M2 iPad Pro mogelijk grootste Apple-tablet tot nu toe

Zou jij de nieuwe iPad Pro kopen als deze groter is dan je MacBook Air? Het lijkt erop dat Apple daarop hoopt: volgens geruchten werkt het techbedrijf aan een gigantische 14,1 inch tablet.

Het gerucht is afkomstig van een Apple-leaker genaamd Majin Bu (opens in new tab) (via iMore (opens in new tab)). Deze leaker heeft het soms wel, soms niet bij het juiste eind. Daarom raden we aan om de informatie met een korreltje zout te nemen. Wel is dit gerucht eerder al door andere leakers gedeeld.

Volgens Bu bevat de volgende iPad Pro-line-up een 11 inch en een 12,9 inch optie zoals we dit eerder hebben gezien, maar komt er ook een 14,1 inch optie. Deze is bizar groot in vergelijking met elke andere tablet verkrijgbaar (op de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra na).

According to my resource, Apple is developing a new 14.1-inch iPad M2 with 512GB and 16GB of base memory. The new M2 line is expected to include a new 11-inch model with no major changes, a new 12.9 model with reduced bezels and this new 14.1 iPad #Apple #AppleRumorJune 8, 2022 See more

Een betrouwbare Apple-bron, Mark Gurman, noemde in het verleden al (opens in new tab) dat Apple plannen heeft om grotere iPads in de toekomst uit te brengen. Dit is dan ook de reden waarom we Bu's leak niet wegwuiven.

Bu zegt ook dat deze iPads de nieuwe Apple M2-chipset bevatten, welke behoorlijk krachtig is. De 14,1 inch iPad Pro zou een basismodel bieden die 16GB RAM en 512GB aan opslag heeft. Verder speculeert de leaker dat de maximale opslagkeuze 4TB wordt , maar dat is slechts een gok voor nu.

Er zijn niet veel krachtige geruchten over de releasedatum voor de iPad Pro. Fans van Apple's tablets kijken uit naar de iPhone 14-lancering in september in de hoop dat deze ook daar onthuld wordt, net als een Apple Watch 8 en een basismodel iPad (2022).

Analyse: Apple moet iets veranderen

Niet iedereen zit te wachten op een gigantische iPad Pro. Apple is zich daar bewust van, aangezien het merk lijkt vast te houden aan 11 inch en 12,9 inch modellen.

Toch kan een titaan van een tablet nuttig zijn, wat werd bewezen door de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra met een 14,6 inch scherm.

Een canvas zo groot als deze is erg prettig voor schetsen en notities maken, aangezien je een boel ruimte hebt om mee te werken. Ook is het handig voor multitasken: je hebt genoeg schermruimte om twee apps naast elkaar te zetten.

Natuurlijk is het kijken van series en spelen van games op een gigantische iPad ook fijn, aangezien je een groot beeld hebt om naar te kijken.

Er is desondanks wel een obstakel als je Samsungs tablets vergelijkt met die van Apple: Samsung gebruikt een 16:10 aspect-ratio, waar Apple vasthoudt aan 4:3. Apple's meer vierkante vorm is minder nuttig voor multitasken, aangezien de apps die je naast elkaar plaatst soms krap en dun eruit komen te zien. Voor het kijken van films zijn er grote balken boven en onder de widescreen-video.

Ook is het een kwestie van wetenschap. Als de iPad Pro echt zo groot is maar ook een 4:3 aspect ratio bevat, destabiliseert het elk toetsenbordfolio waar het in geplaatst wordt.

Een grotere iPad Pro is dus wellicht niet erg nuttig, tenzij Apple de keuze maakt om de aspect ratio breder te maken. Wellicht dat een 16:10 of 18:9 (zoals bij iPhones) beter past.