‘Nieuwe iPad (2022) krijgt volledig nieuw ontwerp’

De originele iPad-reeks van Apple heeft geen significante veranderingen gekregen in het ontwerp sinds de iPad 2 uit 2011, maar het lijkt erop dat de reeks in een nieuw jasje wordt gestoken.

Display Supply Chain Consultants (DSCC) heeft een nieuw rapport uitgebracht waarin de toekomst van Apple-producten wordt besproken.

Ross Young, een van de schrijvers van het rapport, suggereert daarnaast dat de originele iPad-reeks een andere grootte krijgt. Het is echter niet duidelijk of het apparaat gaat groeien of krimpen ten opzichte van de 10,2 inch van de iPad (2021).

De laatste jaren upgradet Apple zijn midrange tablets om meer op de iPad Pro te lijken. De iPad Mini (2021) en de iPad Air (2021) introduceerden dit ontwerp in hun respectievelijke reeksen.

Het lijkt erop dat tegen het einde van 2022 de instap-iPad ook deze upgrade krijgt, daarmee is het de laatste tabletreeks van Apple om van dit nieuwe design te worden voorzien.

Het nieuws is echter nog niet bevestigd. We verwachten het apparaat voor het eerst te zien in september 2022, naast de iPhone 14. Wellicht zien we leaks in de tussentijd die ons een beter beeld geven.

Analyse: een herontwerp neemt grote veranderingen met zich mee

Als Apple dit vernieuwde ontwerp doorvoert, mogen we wat grote veranderingen verwachten.

Allereerst zal de Home-knop een andere plaats krijgen, we zouden graag Touch ID in de aan/uitknop op de zijkant zien zoals bij de iPad Air.

Nieuwe iPad-ontwerpen zorgen er meestal ook voor dat de Lightning-poort wordt vervangen voor USB-C. Dit zien we ook graag terug bij de aankomende iPad.

Als de poort verandert, biedt de instaptablet geen ondersteuning meer voor de originele Apple Pencil, aangezien deze een Lightning-poort nodig heeft om op te laden. In plaats daarvan stapt de iPad waarschijnlijk over op de Apple Pencil 2.

De originele Apple Pencil gaat dus mogelijk richting het einde van zijn levensduur, maar dit is vooralsnog allemaal speculatie. We weten het pas zeker als het apparaat wordt onthuld.