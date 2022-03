iPad Pro (2022) verschijnt mogelijk toch naast iPhone 14

De iPad Pro (2022) laat mogelijk nog even op zich wachten. Volgens Mark Gurman komt het volgende Pro-model van de iPad-reeks pas deze herfst (tussen september en november). Dat schrijft hij in zijn Power On-nieuwsbrief voor Bloomberg.

Dat betekent dat het goed mogelijk is dat de iPad Pro (2022) naast de iPhone 14-reeks en Apple Watch 8 in september verschijnt. Toch is het ook mogelijk dat Apple twee aparte evenementen houdt in diezelfde periode, zoals het bedrijf ook in 2020 deed.

Naar verluidt beschikt de nieuwe iPad Pro (2022) over een M2-chipset. Het zou dezelfde octa-core CPU krijgen als de M1 uit de iPad Pro (2021), maar mogelijk wel meer GPU-cores bevatten, alsook verbeteringen wat betreft snelheid en efficiëntie doordat het gebruikmaakt van een 4nm-proces.

Daarnaast zal de nieuwe iPad Pro MagSafe ondersteunen, zoals de iPhone 13-reeks, waardoor je het apparaat draadloos kunt opladen. Verder is er vrij weinig over het apparaat bekend, maar het lijkt niet om een enorme upgrade te gaan ten opzichte van het huidige model.

An iPad Pro 12.9 2021 (Image credit: TechRadar)

Analyse: wacht niet op de iPad Pro (2022)

Met het vooruitzicht dat je zes maanden of langer moet wachten, is het de vraag of je op de nieuwe iPad Pro moet wachten als je op zoek bent naar een nieuwe iPad. Het antwoord is waarschijnlijk 'nee'.

De M1-chipset in de iPad Pro (2021) is namelijk al krachtiger dan veel apps en gebruikers nodig hebben. Het lijkt erop dat de M2-chip slechts een kleine upgrade is. MagSafe is wel een handige functie om te hebben, maar voor de meeste mensen niet essentieel.

Buiten dat hebben leaks gesuggereerd dat de 11 inch iPad Pro (2022) over een Mini-LED-display beschikt. Dat is een significante verandering, hoewel het display in het huidige model ook erg goed is. De 12,9 inch versie van de iPad Pro (2021) maakt al gebruik van Mini-LED, dus daar zijn de veranderingen minder groot.

Naar verluidt blijven de schermformaten identiek aan de voorgangers. Hoewel het lang duurt voordat ze in 2022 verschijnen, lijkt het niet op grote upgrades te gaan. Het is echter de vraag of de Pro-tablet wel echt verschijnt dit jaar, aangezien een leaker anders suggereert.

Via MacRumors