iPad Pro 2022-leak wijst op een grote upgrade voor de tablet

Het verschil tussen de displays van 11 inch en 12,9 inch iPad Pro’s is redelijk groot. Nu lijkt het erop dat Apple de kloof wil dichten met de 2022-versie van de tablets.

Deze informatie komt van @dylandkt op Twitter. Deze tipgever heeft niet de allerbeste reputatie, maar zo nu en dan zijn de leaks accuraat. Desalniettemin, neem het met een korrel zout.

Het gerucht claimt dat de nieuwe iPad Pro’s gebruikmaken van de vernieuwde M2-chipset van Apple en van compatibiliteit met MagSafe-accessoires genieten.

Daarnaast is er nog een nieuwigheidje. Volgens de leak maken alle aankomende iPad Pro’s gebruik van Mini-LED-technologie. In de 2021-reeks was alleen het 12,9 inch model uitgerust met dit display. Als de informatie klopt, krijgt de 11 inch variant ook een verbeterd scherm.

Dat is een redelijk grote stap vooruit en een goede reden om de kleinere tablet te overwegen. Vanwege het betere scherm was de 12,9 inch iPad Pro de voor de hand liggende keuze in 2021.

Mini-LED is een nuttige toevoeging omdat het voor een groter contrastbereik zorgt dan LCD. Het valt met name op in de zwarte tinten. Dit is ideaal voor content creators die tablets gebruiken om op te werken. Daarnaast is het een prettige toevoeging voor film- en serieliefhebbers.

Analyse: de enige grote verandering

De verbeterde schermtechnologie is een goede zet, vooral omdat er nu minder verschil zit tussen de 11 inch en 12,9 inch tablets. Het is echter niet genoeg om van de nieuwe tablet een must-have te maken.

De overige verbeteringen zijn namelijk redelijk minimaal. De toevoeging van MagSafe en de M2-chipset liggen in de lijn der verwachting. Als dit alle veranderingen zijn, worden de nieuwe iPad Pro’s niet veel anders dan hun voorgangers.

De iPad Pro is een jaarlijkse release van Apple, maar het is de vraag of dit nog steeds nodig is.