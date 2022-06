Apple M2-chip: alles wat we tot dusver weten

De Apple M2-chip eindelijk bekendgemaakt, en het was het wachten waard.

Hoewel de M2 processor een beetje overschaduwd werd door de lanvering van de M1 Ultra tijdens het Apple evenement van maart, greep het zijn kans om te shinen tijdens de WWDC 2022.

De Apple M2-chip heeft 8 kernen volgens een 4+4-core-configuratie: vier prestatiekernen en vier efficiëntiekernen, met een TDP van ongeveer 10-15 watt. De tweede generatie Apple-processor is ontworpen op een verbeterd 5nm-principe, met 5 miljard transistors, 100 GB/s geheugenbandbreedte en tot 24 GB verenigd geheugen.

De M1 chip heeft al heel wat Apple laptops aangestuurd, zoals de MacBook Air (M1), 13-inch MacBook Pro (M1), 14-inch MacBook Pro (2021), en de 16-inch MacBook Pro (2021). Het is logisch dat mensen willen weten wat de plannen zijn voor de volgende generatie processoren.

De M1 werd ook gebruikt in andere apparaten, zoals de Apple Mac Mini (M1), 24-inch iMac (2021), Apple iPad Pro (12.9-inch, 2021), en de nieuwste iPad Air 5. De M-series processoren hebben dus zeker een gedegen plekje veroverd in het assortiment van Apple.

Dit zijn allemaal bijna stuk voor stuk de beste apparaten in hun klasse, het is dus echt spannend om te zien wat deze apparaten presteren met een Apple M2-chipset. En met de onthulling dat de Apple M2 een aantal superkrachtige GPU-cores bevat, zullen de beste Mac-games er echt uitspringen.

Met Metal API-integratie in Unreal Engine 5 is het ontwikkelen van games voor de Mac eenvoudiger dan ooit (hoewel het de vraag is of ontwikkelaars dit ook echt zullen doen). Een Apple M2-chip zal die ontwikkeling zeker stimuleren.

Er is echter gedegen concurrentie. De Intel Alder Lake-chips laten zien wat je met de big.LITTLE-architectuur kunt doen als het gaat om prestaties, maar de verwachtingen van de aankomende Intel Raptor Lake en de AMD Zen 4 zijn hooggespannen. Dus wat weten we over de volgende generatie Apple processor? Laten we de details nader bekijken.

Apple M2 chip aangekondigd op WWDC 2022

Apple M2-chip: in het kort

Wat is het? De volgende generation Mac en iPad processors

De volgende generation Mac en iPad processors Hoeveel kost hij? De chip is niet los te kopen, het hangt dus af van het apparaat dat je koopt.

De chip is niet los te kopen, het hangt dus af van het apparaat dat je koopt. Wanneer is hij beschikbaar? De chip werd aangekondigd tijdens de WWDC 2022 op 6 juni 2022. Het zal worden gebruikt in de nieuwe MacBook Air en de nieuwe MacBook Pro 13-inch in juli 2022.

Apple M2: Releasedatum

De Apple M2 werd aangekondigd tijdens het WWDC 2022-evenement op 6 juni 2022. De chip zal niet los verkrijgbaar zijn. De eerste twee producten die de Apple nieuwe chipset bevatten, zijn de MacBook Air 2022 en de nieuwe MacBook Pro 13-inch 2022.

Apple M2: Prijs

De Apple M2 zal niet los te koop zijn, maar kun jij je voorstellen dat Apple daar wel voor zou kiezen? Dat zou een grootse stap zijn!

Nee, de Apple M2 wordt alleen verkocht als onderdeel van hun eigen producten, dus het zijn die apparaatprijskaartjes waar we op letten.

De prijzen van veel hardwarefabrikanten zijn het afgelopen jaar gestegen. Misschien zijn de prijzen echt genoeg gestegen om dat te verantwoorden, misschien doen fabrikanten er zelf een stukje bovenop... dat is niet altijd duidelijk. Dingen zijn gewoon duurder in 2022, en vooral technische producten.

Het meest betaalbare product is de MacBook Air 2022 met prijzen vanaf 1519 euro, en de meer premium MacBook Pro 13-inch voor 1619 euro. Dat is duurder dan de huidige generatie hardware, maar gelukkig zullen beide M1-aangedreven varianten van de MacBook Air en MacBook Pro 13-inch nog steeds beschikbaar zijn tegen hun oorspronkelijke adviesprijs.

Apple M2: specificaties en prestaties

Hoewel het cijfer hoger is, is het duidelijk niet de bedoeling dat de Apple M2 beter presteert dan de meest recente M1 Pro- en M1 Max-chips (laat staan de M1 Ultra).

Die chipsets zijn speciaal gemaakt voor professionele werkstations. Het lijkt er dan ook op dat MX-chips in consumentenapparaten zullen worden gebruikt, terwijl de MX Pro- en MX Max-chips de duurdere professionele apparaten zullen aansturen. De MX Ultra zijn voorbehouden voor desktopwerkstations zoals de Mac Studio en de nieuwe Mac Pro 2022.

De Apple M2-chip heeft 8 kernen volgens een 4+4-coreconfiguratie: vier prestatiekernen en vier efficiëntiekernen, met een TDP van ongeveer 10-15 watt. De tweede generatie Apple-processor is ontworpen op een verbeterd 5nm-principe, met 5 miljard transistors, 100 GB/s geheugenbandbreedte en tot 24 GB verenigd geheugen.

Dit zal waarschijnlijk alleen van belang zijn voor de grafische en neurale verwerkingsopdrachten van de SoC, die een MacBook Air of een iPad Pro lang niet zo veel nodig hebben als een MacBook Pro, en worden vooral gebruikt voor videobewerking of 3D-modellering.

De M2 heeft een 10-core GPU en een neurale engine die in staat is tot 5,8 miljard bewerkingen per seconde, wat volgens Apple ruim 40% meer bewerkingen zijn dan zijn voorganger, de M1.