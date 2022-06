MacBook Pro 13-inch (2022): prijs, pre-orders en alles wat wij weten

De Apple MacBook Pro 13-inch 2022 is officieel aangekondigd. Hij zal draaien op de nieuwe Apple M2 SoC, en belooft daarmee één van de krachtigste mobiele werkstations voor professionals te worden.

De 13-inch MacBook Pro (2022) werd aangekondigd tijdens de WWDC 2022, en is de opvolger voor de 2020 M1-versie. Dat is één van de beste mobiele workstations die je kunt kopen, dankzij de fantastische mix tussen prestatie, draagbaarheid en prijs.

Hoe de nieuwe MacBook Pro 13-inch presteert in vergelijking met zijn voorganger moeten we nog zien, maar van wat we hebben gehoord tijdens de Apple WWDC 2022, verwachten we dat het zeker een kanshebber is om hoog in ons overzicht met de beste laptops te komen.

Dat houdt niet in dat er geen ruimte is voor kritiek. Wij vonden het bijvoorbeeld erg jammer dat het ontwerp niet is aangepakt. De nieuwe MacBook Pro 13-inch ziet er nagenoeg hetzelfde uit als zijn voorganger. Dat valt tegen, zeker omdat de Apple MacBook Air 2022 een heel aangename make-over heeft gekregen (ook al vonden we de kleuren niet even geslaagd).

Toch zal de nieuwe Apple M2-processor veel mensen overhalen om te upgraden naar het nieuwe model, vooral als ze nu de oudere Intel-gebaseerde MacBook Pro's gebruiken. Hoe verhouden die modellen zich tot de MacBook Pro 13-inch (2022)? Gelukkig hebben we veel nieuwe details en specificaties kunnen verzamelen om het allemaal te begrijpen.

MacBook Pro 13-inch (2022): in het kort

Wat is het? Apple's nieuwe instapmodel MacBook Pro

Apple's nieuwe instapmodel MacBook Pro Wanneer is hij verkrijgbaar? De MacBook Pro 2022 is aangekondigd op 6 juni. Je kunt hem alvast bestellen, waarbij hij in juli 2022 geleverd zal worden

De MacBook Pro 2022 is aangekondigd op 6 juni. Je kunt hem alvast bestellen, waarbij hij in juli 2022 geleverd zal worden Wat zal hij kosten? De prijs van de nieuwe MacBook Pro begint bij 1619 euro (met korting voor studenten en leerkrachten)

(Image credit: TechRadar)

Apple MacBook Pro 13-inch (2022): Releasedatum en prijs

De Apple MacBook Pro 13-inch (2022) is echt in aantocht. Je kunt dit krachtige werkpaard vooruitbestellen, waarbij de eerste leveringen in juli van start gaan. De prijs begint bij 1619 euro. Er zijn aanbiedingen voor leerkrachten en scholen.

MacBook Pro 13-inch (2022): Ontwerp

Terwijl we al een jaar lang geruchten horen over de annulering van de MacBook Pro, laat het instapmodel MacBook Pro zien dat daar nog helemaal geen sprake van is. Het zou desondanks zo maar kunnen dat de MacBook Pro op de schopstoel zit, aangezien Apple geen tijd heeft gestoken in een herontwerp van het nieuwe model. Dat is opmerkelijk, want de MacBook Air 2022 (ook onthuld op WWDC 2022) kreeg wel een nieuwe behuizing. Logisch, de Apple MacBook Air is een blijvertje, maar misschien zijn de dagen van de 13-inch MacBook Pro toch echt geteld. Wat de reden ook is, hij ziet er bijna identiek uit als de 13-inch MacBook Pro (M1) die in 2020 werd uitgebracht.

Het Retina-display heeft een resolutie van 2560x1600p met een helderheid tot 500 nits. Daarnaast beschikt dit model over twee Thunderbolt/USB 4-poorten met oplaadondersteuning, DisplayPort video-out, Thunderbolt 3 en USB 4-gegevensoverdracht (tot 40 GB/s) en USB 3.1 Gen 2 (tot 10 GB/s). Er zal ook een 3,5 mm koptelefoonaansluiting zijn.

MacBook Pro 13-inch (2022): Specificaties en prestaties

De MacBook Pro 13-inch (2022) beschikt over de nieuwe Apple M2-processor, een 8-core CPU met vier efficiëntie- en vier prestatiekernen. De GPU van de M2 ​​is een 10-core ontwerp, twee kernen meer dan de GPU in de Apple M1 die de Apple MacBook Pro 13-inch (2020) aandrijft.

De MacBook Pro 13-inch (2022) zal ook worden geleverd met een 16-core neurale engine die volgens Apple 40% sneller is dan de neurale engine in de Apple M1. De batterij van 58,2 wattuur bschikt over een nieuwe big.LITTLE-architectuur, die zorgt dat de MacBook Pro efficiënter omgaat met de energie. Apple claimt een batterijduur van ongeveer 20 uur, wat twee uur meer is dan wat het beweert voor de MacBook Air 2022.

Het is configureerbaar van 8GB tot 24GB Unified Memory en van een 256GB SSD tot 2TB SSD.

Wat de prestaties betreft, kunnen we alleen afgaan op de niet al te expliciete prestatieclaims van Apple, zoals de bewering dat de M2 ​​GPU 3,3 keer sneller was dan een niet-gespecificeerde Intel Core i7-processor met geïntegreerde grafische kaart. Een stuk specifieker is de claim dat de M2 18% sneller zou zijn dan de Apple M1, het vergelijk van appels met appels kunnen we zeker waarderen. Het geeft ons ook een richtlijn om op te testen, wanneer we een exemplaar ter beoordeling krijgen.