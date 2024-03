De Apple MacBook Air (15 inch, M3) is dun, licht (voor zijn formaat) en biedt bijna onverslaanbare prestaties in deze prijsklasse. Dankzij het grotere scherm en de krachtige nieuwe chip, is hij klaar is voor werk, entertainment, AI-taken en zelfs games. Als je een laptop van 15 inch nodig hebt die je jaren van dienst kan zijn, moet deze MacBook Air hoog op je lijstje staan.

Apple MacBook Air (15 inch, M3): review in een notendop

Soms is het lastig om uit te leggen waarom je een grotere, zwaardere MacBook Air van 15 inch zou kiezen in plaats van de superlichte 13-inch versie. Het is vooral moeilijk omdat er, afgezien van de afmetingen, geen functionele verschillen zijn tussen de nieuwe Apple MacBook Air (15 inch, M3) en de 13-inch versie.

Beide formaten van de MacBook Air hebben exact hetzelfde ontwerp, zijn gemaakt van gerecycled aluminium en hebben een geanodiseerde afwerking die vingerafdrukken goed tegenhoudt. De toetsenborden en touchpads zijn in essentie hetzelfde, inclusief de handige Touch ID-knop. Hoewel je meer ruimte hebt om te typen op de MacBook Air van 15 inch, krijg je hier geen numpad.

Door het grotere formaat van de MacBook Air (15 inch, M3) krijg je twee extra luidsprekers waardoor er in totaal geen vier, maar zes speakers zijn. Ook tegenover andere laptops van dit formaat is dat indrukwekkend. De luidsprekers zelfs hebben zogenaamde force-canceling woofers die voldoende bas bieden zonder storende trillingen te veroorzaken of metaalachtig te klinken.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Uiteindelijk draait het allemaal om de grootte. De MacBook Air (15 inch, M3) heeft een aanzienlijk grotere palmsteun, waardoor de type-ervaring veel beter is. Het scherm is niet scherper dan het Liquid Retina-display van de MacBook Pro 13-inch, maar de extra schermruimte is en blijft handig. Daar komt het op neer: meer ruimte. Is dat die extra euro's waard? Dat is een persoonlijke keuze die je moet maken.

Het zit ons nog steeds dwars dat de batterij van de MacBook Air (15 inch, M3), ondanks het grotere formaat, niet langer meegaat dan bij de kleine MacBook Air van 13 inch. Toch maakt de krachtige M3-chip enorm veel goed. Voorheen moest je de aanzienlijke duurdere MacBook Pro (M3) van 16 inch kopen als je meer schermruimte wilde. De MacBook Air (15 inch, M3) zorgt ervoor dat je deze combinatie van ruimte en prestaties voor minder geld in huis kan halen.

De ondersteuning voor een tweede externe monitor voelt weliswaar beperkt. Voorheen kon je slechts één externe monitor aansluiten op de MacBook Air en door de M3-chip is dat aantal nu verdubbeld. Er is echter één probleem: je moet de MacBook Air (15 inch, M3) zelf dichtklappen om twee monitoren tegelijkertijd te gebruiken. Dat is op meerdere manieren enorm onhandig.

We merken vooral hoe goed de MacBook Air (15 inch, M3) is wanneer we hem vergelijken met andere 15-inch laptops. Windows-laptops van dit formaat zijn vaak zwaarder, minder krachtig en hebben een teleurstellende batterijduur. Als je een Windows-laptop wil van dezelfde kwaliteit als deze MacBook Air, ben je meer geld kwijt. Dat laatste zorgt ervoor dat de MacBook Air (15 inch, M3) hoog op je lijstje moet staan, als je een 15-inch laptop nodig hebt die je jaren van dienst kan zijn.

Apple MacBook Air (15 inch, M3) review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf 8 maart 2024

Begint (opnieuw) bij 1.599 euro

De Apple MacBook Air (15 inch, M3) is vanaf 8 maart 2024 beschikbaar. Het basismodel kost opnieuw 1.599 euro en is uitgerust met een M3 CPU (8-core CPU en 10-core GPU), 8 GB centraal geheugen (RAM) en 256 GB SSD-opslag. Die configuratie raden we in feite niet aan, omdat die niet heel toekomstbestendig is. De 256 GB opslag kan erg snel vol raken, vooral als je foto- en videobewerking doet en enkele games wil spelen. Wil je upgraden naar 512 GB opslag, dan kost dat 230 euro extra en betaal je 1.829 euro.

Ons testexemplaar was uitgerust met 16 GB centraal geheugen en 512 GB opslag. Daarvoor betaal je 2.059 euro en dat is meteen 300 euro meer dan de 13-inch versie met deze specificaties. Apple is op dat vlak wel consistent, aangezien je voor gelijk welke configuratie van de MacBook Air (15 inch, M3) precies 300 euro meer betaalt dan voor dezelfde configuratie van de MacBook Air (13 inch, M3).

Een rechtstreekse vergelijking met Windows-laptops maken, is lastig in deze situatie. Op vlak van prestaties loopt de MacBook Air namelijk enorm ver voor dankzij de M3-chip en de geoptimaliseerde software. Je kan probleemloos 15-inch laptops vinden die de helft kosten, maar die gaan (in het beste geval) half zo krachtig zijn.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Apple MacBook Air (15 inch, M3) review: specs

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 15 inch (M3) standaard configuratie: MacBook Air 15 inch (M3) testexemplaar: MacBook Air 15 inch (M3) duurste configuratie: Prijs: 1.599 euro 2.059 euro 2.979 euro CPU: Apple M3 (8-core) Apple M3 (8-core) Apple M3 (8-core) GPU: 8-core GPU 10-core GPU 10-core GPU RAM: 8GB unified geheugen 16GB unified geheugen 24GB unified geheugen Display: 15,3 inch, 2.880 x 1.864 Liquid Retina display, 500 nits helderheid, P3-kleurengamma 15,3 inch, 2.880 x 1.864 Liquid Retina display, 500 nits helderheid, P3-kleurengamma 15,3 inch, 2.880 x 1.864 Liquid Retina display, 500 nits helderheid, P3-kleurengamma Opslag: 256 GB SSD 512 GB SDD 2 TB SDD Poorten: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5mm-koptelefoonaansluiting, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5mm-koptelefoonaansluiting, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5mm-koptelefoonaansluiting, MagSafe 3 Draadloos: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Camera: 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam Weight: 1,51 kg 1,51 kg 1,51 kg Afmetingen: 340 x 237,6 x 11,5 mm 340 x 237,6 x 11,5 mm 340 x 237,6 x 11,5 mm

Apple MacBook Air (15 inch, M3) review: design

Hetzelfde ontwerp als de MacBook Air (15 inch, M2)

Afwerking die vingerafdrukken beter tegengaat

Geen extra aansluitingen

De afmetingen en het ontwerp van deze MacBook Air met M3 komen overeen met die van het vorige 15-inch model. Zelfs de kleurenopties zijn hetzelfde: Middernacht, Spacegrijs, Sterrenlicht en Zilver. Dat is zeker geen kritiek, aangezien dit nog steeds een van de lichtste 15-inch laptops is die je kan kopen. Hij weegt namelijk alsnog maar 1,51 kg tegenover de 1,24 kg van de 13-inch MacBook Air met M3.

Het Magic Keyboard van Apple blijft een van onze favorieten. Er is een aangename hoeveelheid beweging, respons en veel ruimte om te typen. Ook het touchpad is enorm groot en reageert snel. Zoals je zou verwachten, is de MacBook Air (15 inch, M3) niet voorzien van talloze aansluitingen en dat is enigszins jammer. Je verwacht dat een grotere laptop extra aansluitingen heeft, maar je krijgt hier twee USB-C-poorten met Thunderbolt 4, een MagSafe-oplaadpoort en 3,5mm-koptelefoonaansluiting. We zouden graag een derde (en liefst zelfs een vierde) USB-C-poort zien.

Image 1 of 7 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Door de overgang naar M3 kan de nieuwe MacBook Air 15-inch ook twee externe beeldschermen tegelijkertijd ondersteunen, één met een resolutie tot 6K en het tweede met een resolutie tot 5K. Het vorige M2-model kon maar één 6K-beeldscherm aan.

Er zit echter een grote "maar" bij: je kunt alleen twee externe beeldschermen gebruiken als het scherm van de MacBook Air gesloten is. Als je de laptop opent, wordt een van de schermen uitgeschakeld. Denk dus niet dat je met deze nieuwe functie op drie schermen tegelijk kunt werken. Voor kantoormedewerkers die hun laptop meestal in een dock gebruiken met het scherm dichtgeklapt, is dit misschien geen probleem, maar het is een merkwaardig onhandige uitvoering.

Een van de grote pluspunten van de 15-inch MacBook Air is het Liquid Retina-display. Het scherm heeft een resolutie van 2880 x 1864 pixels, waardoor het er even scherp uitziet als het 13-inch scherm van de kleine MacBook Air. 500 nits is op zijn beurt meer dan helder genoeg voor een laptopscherm en je vindt niet snel concurrenten die meer halen.

Design score: 4,5/5

Apple MacBook Air (15 inch, M3) review: prestaties

M3-chip is verrassend krachtig

Je kan daadwerkelijk gamen op deze MacBook

Nieuwe focus op AI

Benchmarks Dit zijn de resultaten van de MacBook Air (15 inch, M3) in onze benchmarks: Geekbench 6.2.2 Single-Core: 3.102; Multi-Core: 12.052 Batterijduur (internetgebruik): 15 uur en 3 minuten

De belangrijkste verandering voor de nieuwe MacBook Air van 15 inch is de toevoeging van de M3-chip, het meest recente silicium van Apple dat eind vorig jaar samen met de nieuwe MacBook Pro's debuteerde. In tegenstelling tot de MacBook Pro's van vorig jaar wordt de MacBook Air van 15 inch alleen geleverd met de M3-chip, niet met de krachtigere M3 Pro of M3 Max.

De Apple MacBook Air 13-inch wordt geleverd met twee versies van de M3-chip: een basismodel met een 8-core GPU en een iets krachtigere chip met een 10-core GPU. Beide versies hebben een 8-core CPU met vier krachtige kernen en vier efficiënte kernen, waartussen de MacBook Air schakelt afhankelijk van de taken die je uitvoert. Hierdoor is er een goede balans tussen prestaties en batterijduur.

De Apple MacBook Air (15 inch, M3) kan worden geconfigureerd met maximaal 24 GB aan unified geheugen en 2 TB SSD-opslag. Ons testexemplaar was uitgerust met de 10-core M3-chip, 16 GB geheugen en 512 GB opslag. Als je voor het goedkopere basismodel van de MacBook Air, zullen de prestaties misschien niet helemaal overeenkomen met onze ervaringen.

We zouden wel aanraden om voor een MacBook Air met meer geheugen en opslag te gaan als dat binnen je budget past. In 2024 voelt 8 GB RAM met een SSD van 256 GB een beetje weinig voor een laptop. De MacBook Air die wij hebben getest, had uit de verpakking al 30 GB in gebruik door macOS en vooraf geïnstalleerde programma's. Hoewel dit geen probleem is bij het 512GB-model, kan het een groter probleem zijn bij het 256GB-model.

Image 1 of 2 Running Adobe Firefly (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Bij dagelijks gebruik presteert de Apple MacBook Air (15 inch, M3) uitstekend. MacOS Sonoma voelt snel en responsief aan en er is nu een grote verzameling programma's die speciaal zijn gemaakt voor de chips van Apple, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van de nieuwste hardware. We hebben verschillende programma's gebruikt, waaronder Safari, Garage Band en Apple TV, en de MacBook Air (15 inch, M3) kon dit met gemak aan. Zelfs wanneer we veeleisende programma's zoals Photoshop gebruikten, presteerde de MacBook Air uitstekend.

Een van de beste dingen aan de efficiënte chips uit de M-serie van Apple is dat ze minder warmte produceren en dankzij het thermische ontwerp van de moderne MacBook Airs van Apple betekent dit dat de Apple MacBook Air (15 inch, M3) geen ventilatoren nodig heeft. Dus zelfs als hij hard aan het werk is, heb je geen last van vervelende ventilatorgeluiden op de achtergrond.

De MacBook Air (15-inch, M3) kan ook "prima" overweg met games, zelfs met een aantal behoorlijk grafisch veeleisende games. We heb een paar titels gespeeld en hoewel hij nooit kan concurreren met de beste gaming laptops die er zijn, is gamen op een dunne en lichte MacBook Air iets wat tot voor kort ondenkbaar leek. Hoewel je de instellingen niet op het maximale kan zetten, zien de games er wel goed uit op het 15,3-inch scherm.

De M3 wordt geleverd met een verbeterde 16-core Neural Engine die volgens Apple "sneller en efficiënter" is dan vorige versies. Volgens Apple is deze MacBook Air daarmee 's werelds beste consumentenlaptop voor AI. We hebben gezien hoe de MacBook Air (15 inch, M3) omging on-device AI in programma's zoals Pixelmator Pro en Photoshop. Je kunt dus offline zijn en toch gebruikmaken van AI-tools om terugkerende taken te automatiseren, zoals het verscherpen van foto's of het genereren van content.



Prestaties score: 4,5/5

Apple MacBook Air (15 inch, M3) review: batterij

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Bijna 18 uur batterij

Laadt snel op

Als je wilt weten waarom we zo dol zijn op de huidige generatie MacBooks, dan is dat niet alleen vanwege hun mooie design en razendsnelle prestaties: het is de batterijduur. We vinden het top om een hele dag te kunnen werken met een laptop zonder een stopcontact nodig te hebben.

Apple belooft 15 uur internetgebruik en 18 uur videostreaming. In onze testen heeft de MacBook Air (15 inch, M3) die beloften waargemaakt. We hebben meer dan 15 uur onafgebroken op het internet kunnen surfen en hebben de batterij pas echt belast toen we Death Stranding speelden, een game die een volle batterij binnen een paar uur kan wegvreten. Dat klinkt misschien slecht, maar gaming laptops kunnen vaak niet eens een volledig uur games draaien voor de batterij helemaal leeg is.

Ons enige punt van kritiek is dat de batterij niet langer meegaat dan bij de MacBook Air (13 inch, M3). Hoewel deze MacBook Air (15 inch, M3) een grotere batterij heeft, lijkt het scherm toch zodanig veel energie te verbruiken dat de uiteindelijke batterijduur van beide laptops hetzelfde is.

Batterij score: 4,5/5

Moet je de Apple MacBook Air (15 inch, M3) kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs Een goede prijs voor het totaalpakket. 4,5/5 Design Hetzelfde ontwerp dat opnieuw in de smaak valt. Extra aansluitingen zijn wel meer dan dan welkom. 4,5/5 Prestaties De M3 is krachtig en efficiënt, een perfecte match voor een laptop. 4,5/5 Batterij Deze laptop is klaar om de hele dag te werken. 4,5/5

Koop hem als...

Je een dunne laptop met groot scherm wil

De batterij gaat niet langer mee, maar het grotere scherm is aantrekkelijk.

Je geen fortuin wil betalen voor een MacBook

Deze 15-inch MacBook Air is een goedkoper alternatief voor de 16-inch MacBook Pro.

Je vaak onderweg werkt

Door de uitstekende batterijduur is de MacBook Air (15 inch, M3) perfect als je frequent onderweg werkt.

Koop hem niet als...

Je de MacBook met de beste prijs-kwaliteit wil

Hoe je het ook wendt of keert, dit is een grotere versie van de 13-inch MacBook Air. Je betaalt 300 euro meer voor dezelfde prestaties op een groter scherm.

Je veel accessoires wil aansluiten

De meeste 15-inch laptops hebben meerdere aansluitingen en toch minstens één gewone usb-poort. De MacBook Air (15 inch, M3) moet het doen met twee USB-C-poorten.

Apple MacBook Air 15-inch (M3) review: alternatieven

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 13-inch (M2) HP Envy x360 15 Prijs 1.099 euro 1.199 euro CPU Apple M2 (8-core) Intel Core i7-1355U Graphics 10-core GPU Intel Iris Xe RAM 8 GB centraal geheugen 16 GB LPDDR5 Scherm 13,6 inch, 2.560 x 1.664 Liquid Retina display (LED, IPS, 500 nits helderheid, P3-kleurengamma) 15,6 inch IPS-display (1920 x 1080p), touch Opslag 256 GB SSD 1 TB SSD Aansluitingen 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5mm-audiopoort, MagSafe 3 2x USB-C (Thunderbolt 4), HDMI, 2x USB-A, 1x audiopoort, 1x SD-kaartlezer Connectiviteit Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Webcam 1080p FaceTime HD webcam 5MP met Windows Hello Gewicht 1,24 kg 1,77 kg Afmetingen 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 35,7 x 22,8 x 1,83 cm

Apple MacBook Air (13-inch, M2, 2022)

De MacBook Air uit 2022, de opvolger van een van de beste laptops ooit, is slank en gestroomlijnd. Zijn prijs is nu gedaald en zijn prestaties, batterijduur en ontwerp blijven uitstekend. Lees hier de Apple MacBook Air (M2, 2022) review