2-in-1 laptops zijn vaak onnodig duur in vergelijking met traditionele laptops, maar de HP Envy x360 15 (2023) heeft een lagere prijs en biedt toch het volledige pakket. De prestaties zijn meer dan genoeg voor kantoorwerk, het scherm is van topkwaliteit en de speakers wisten telkens te verrassen. Zijn twee grootste minpunten zijn het lompe, grote ontwerp en de matige batterij.

De x360-laptops van HP staan bekend als degelijke 2-in-1 laptops en zijn door de jaren heen uitgegroeid tot onze favorieten. Enerzijds is er de premium Spectre x360-serie en hoewel die laptops een geweldig ontwerp hebben, vallen ze buiten veel budgetten. Anderzijds is er de Envy x360-serie die gelijkaardige prestaties aan een lagere prijs aanbiedt. In september hebben we reeds de HP Spectre x360 getest en voor deze review zijn we enkele weken aan de slag gegaan met de HP Envy x360 15. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar?

HP Envy x360 15 (2023) review: prijs en beschikbaarheid

Er zijn enorm veel configuraties van de HP Envy x360 15 (2023) en naar goede gewoonte heeft HP ons een van de duurdere opties gestuurd met een adviesprijs van 1.199 euro. In de tabel hieronder kan je de exacte specificaties terugvinden.

De prijzen beginnen bij ongeveer 999 euro en daarvoor krijg je een Intel Core i5-1335U, 16 GB RAM en 512 GB interne opslag. Dat is voldoende kracht voor middelzwaar kantoorwerk en eventueel lichte videobewerking. Wie dat wil, kan kiezen voor een discrete aparte GPU in de vorm van een Nvidia RTX 3050. De prestaties worden niet dramatisch slechter bij de Envy x360-serie.

Ter vergelijking: de HP Spectre x360 van 14 inch begint bij 1.449 euro en je kan bijgevolg flink wat geld uitsparen door voor de Envy x360 15 te kiezen. De Galaxy Book3 Pro 360 begint dan weer bij 2.099 euro. 999 euro is voor velen nog steeds niet goedkoop, maar binnen het segment van 2-in-1 laptops hoort de Envy x360 15 bij de budgettoestellen.

Prijs-kwaliteit score: 5/5

Swipe to scroll horizontally HP Envy x360 configuraties HP Envy x360 15 (2023, onze unit) HP Envy x360 15 (2023, goedkoopste)) Prijs: 1.199 euro 999 euro CPU: Intel Core i7-1355U Intel Core i5-1335U GPU: Intel Iris Xe Intel UHD Graphics RAM: 16 GB DDR5 16 GB DDR5 Display: 15,6 inch IPS-display (1920 x 1080p), touch 15,6 inch IPS-display (1920 x 1080p), touch Opslag: 1 TB PCIe NVMe SSD 512 GB PCIe NVMe SSD Aansluitingen: 2x USB-C (Thunderbolt 4), HDMI, 2x USB-A, 1x audiojack, 1x SD-kaartlezer 2x USB-C (Thunderbolt 4), HDMI, 2x USB-A, 1x audiojack, 1x SD-kaartlezer Connectiviteit: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Webcam: 5MP met Windows Hello 5MP met Windows Hello Gewicht: 1,77 kg 1,77 kg Afmetingen: 357,3 x 228,4 x 18,3 mm 357,3 x 228,4 x 18,3 mm

HP Envy x360 15 (2023) review: design

(Image credit: Future)

Aan de grote kant voor een 2-in-1

Voldoende aansluitingen

Comfortabel toetsenbord

De HP Envy x360 15 (2023) is gericht op zowel privé als zakelijk gebruik. Het ontwerp is erg neutraal en durven we te omschrijven als "één in een dozijn". Het geheel voelt wel stevig door de aluminium behuizing. Bijzonder licht is deze laptop niet met zijn gewicht van 1,77 kg. Erg dun is hij eveneens niet. Wie echt een compacte, lichte 2-in-1 laptop wil, moet nog steeds bij de duurdere Spectre x360-serie zijn.

Veel gebruikers vinden het formaat en gewicht van hun laptop niet van levensbelang en wat ons betreft, heeft HP de juiste compromissen gemaakt. Je krijgt in feite dezelfde prestaties van de duurdere Spectres in een zwaarder, dikker pakket.

(Image credit: Future)

Omdat de HP Envy x360 15 (2023) iets groter is, is er meer ruimte voor speakers. Aan beide zijkanten van het toetsenbord zien we speakerroosters en de audio is hier bovengemiddeld. Het geluid klinkt voller en harder dan bij laptops met uitsluitend speakers aan de onderkant.

Het toetsenbord zelf typt vlot, is er ruim genoeg en biedt voldoende key travel. De toetsen zijn ook afgewerkt met een soort mat laagje waardoor ze minder snel vies worden. Het touchpad was op zijn beurt ruim genoeg en reageerde accuraat. Omdat HP ervoor heeft gekozen om twee speakerroosters te installeren, is er geen ruimte voor een numpad hier.

Tot slot zijn er net genoeg aansluitingen. Aan de linkerkant vinden we één USB-A-poort, audiojack en SD-kaartlezer. Aan de rechterkant vinden we de tweede USB-A-poort, HDMI-poort en twee USB-C-poorten (beide met Thunderbolt 4 en ook beide geschikt voor de oplader). Voor een 2-in-1 laptop is dit prima en beter dan sommige concurrenten die slechts één USB-A-poort hebben.

Design score: 4/5

HP Envy x360 15 (2023) review: display

(Image credit: Future)

15,6-inch IPS-display (1920 x 1080p)

Touchscreen

Vrij veel last van reflecties

Het display van de HP Envy x360 15 (2023) is een van de grootste verschillen tegenover de Spectre x360. Hij is uitgerust met een eenvoudig 15,6-inch IPS-display met resolutie van 1920 x 1080p. Dit is eveneens de enige resolutie die beschikbaar is, dus je kan hier niet upgraden naar een 2K-paneel of 4K-paneel. Content creators die echt de allerhoogste resolutie nodig hebben voor hun werk, moeten daarom beroep doen op een externe monitor.

Het gaat hier natuurlijk om een touchscreen en dat heeft als bijkomend nadeel dat je hier last hebt van reflecties. Sommige touchscreen hebben nog een extra coating om dit tegen te werken, maar die is hier niet aanwezig. Een felle lamp boven de laptop kan al genoeg zijn voor vervelende reflecties, zelfs met de helderheid op de hoogste stand. Zonlicht is dan ook de grootste vijand van de HP Envy x360 15 (2023).

Een upgrade naar een OLED-paneel is vervolgens niet mogelijk. Je moet het doen met een IPS-paneel, dat hier wel "Imax Enhanced" is. Nu hadden we over het algemeen geen probleem met de kleurenweergave en waren ook de kijkhoeken prima. Ook dit is weer een reden om voor de Spectre x360 te kiezen, aangezien die wel opties met OLED-schermen heeft.

Display score: 4/5

HP Envy x360 15 (2023) review: prestaties

(Image credit: Future)

Geschikt voor middelzwaar kantoor/schoolwerk

Speel hier alsjeblieft geen games op

Rechterkant werd verdacht heet (zonder duidelijke reden)

Welke versie van de HP Envy x360 15 (2023) je ook koopt, de prestaties zullen ongeveer hetzelfde zijn. De enige uitzondering is de configuratie met Nvidia RTX 3050, aangezien die het beter doet bij lichte games en grafische workloads. Elke configuratie heeft hoe dan ook 16 GB RAM. De prestaties van de Intel Core i5-1335U en Intel Core i7-1355U (in onze testlaptop) verschillen niet enorm veel bij kantoor/schoolwerk.

Of er nu 10, 20 of 30 tabbladen openstonden in onze browser, de HP Envy x360 15 (2023) bleef snel reageren. Navigeren door een gigantisch Excel-document ging eveneens erg vlot. We konden daarom eender welke taak in ons pakket probleemloos uitvoeren. Er waren verder weinig problemen met bewerkingen van afbeeldingen en korte video's, maar ga hier geen 4K-video van 30 minuten of langer renderen.

Bij grafisch werk en gaming bots je snel op de grenzen van deze 2-in-1 laptop. Games worden automatisch op de laagste instellingen gezet en vertonen zelfs dan haperingen. De ventilatie van de HP Envy x360 15 (2023) is dan ook niet optimaal. De twee roosters aan de achterkant, worden deels bedekt door het display en de hitte wordt daarom niet efficiënt afgevoerd. Opvallend was dat de rechterkant van het toetsenbord (naast de oplader) erg snel heet werd, zelfs bij licht gebruik. Het leek de prestaties niet te beïnvloeden, maar erg geruststellend was het niet.

Tot slot nog een woordje over de webcam. De 5MP-webcam klinkt veelbelovend, maar laat in de praktijk te wensen over. In donkere omgevingen zie je al snel ruis en hoewel HP probeert te helpen met een soort virtueel ringlicht dat heel je scherm in beslag neemt, maakte dat de kwaliteit niet veel beter. Ook inloggen met Windows Hello verliep niet vlekkeloos en uiteindelijk hebben we meestal onze pincode ingegeven.

Prestaties score: 3,5/5

HP Envy x360 15 (2023) review: batterij

(Image credit: Future)

Vier uur batterij bij middelzwaar gebruik

Na 30 minuten van 0 naar 50 procent

Op vlak van batterij claimt HP een maximale duur van iets meer dan dertien uur. Op basis van onze testen is dat cijfer niet heel erg realistisch. Bij een middelzware workload (waarbij een tweede scherm was aangesloten) op gemiddelde helderheid hield de HP Envy x360 15 (2023) het ongeveer vier uur vol voor hij weer aan de oplader moest. Videogesprekken zijn zoals gewoonlijk een grote boosdoener want na een tiental minuten videobellen was de batterij met iets meer dan tien procent naar beneden gegaan.

Met batterijbesparing en lichte workloads kan je eventueel nog zes à zeven uur halen. De dertien uur die HP aangeeft, lijkt ons op geen enkele manier haalbaar. Gelukkig werkt de oplader wel zoals verwacht. Na ongeveer 30 minuten opladen heb je al 50 procent van de batterij terug. Studenten die geen stopcontact vinden in hun lokalen kunnen daarom tussen de lessen door snel even bijladen.

Batterij score: 3,5/5

Moet je de HP Envy x360 15 (2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit HP maakt de juiste compromissen. Dit is een betaalbare 2-in-1 laptop met degelijke prestaties. 5/5 Design Je krijgt alle aansluitingen die je nodig hebt. Het geheel is wel vrij dik en zwaar. 4/5 Display De HP Envy x360 15 (2023) is alleen verkrijgbaar met een IPS-paneel met FHD-resolutie. Er zijn geen upgrades beschikbaar. 4/5 Prestaties De prestaties zijn sterk genoeg voor middelzwaar kantoor/schoolwerk. Games zijn geen optie en ook de webcam stelt teleur. 3,5/5 Batterij De batterijduur zelf is niet meer dan gemiddeld. Hij laadt wel snel op. 3,5/5

Koop hem als...

Je 2-in-1 laptop wil die goed presteert

De HP Envy x360 15 (2023) biedt dezelfde prestaties als concurrenten die aanzienlijk meer kosten.



Je geen fortuin wil uitgeven

Dit is een van de goedkopere 2-in-1 laptops op de markt waarbij je niet moet inboeten op prestaties en algemene features.

Je geen docking station wil gebruiken

Alle nodige aansluitingen zijn aanwezig en de kans dat je een docking station nodig hebt, is heel klein.

Koop hem niet als...

Je een lichte, compacte laptop wil

Hij heeft niet het formaat van een gaming laptop, maar compact is de HP Envy x360 15 (2023) zeker niet. Er zijn lichtere alternatieven.

Je geen koptelefoon wil gebruiken

De ingebouwde speakers zijn van erg goede kwaliteit en zeker geschikt om te genieten van series, films en muziek.

Je een haarscherp display wil

Voor sommigen is een FHD-display niet scherp genoeg. Helaas zijn er geen configuraties met een beter display beschikbaar.

HP Envy x360 15 (2023): alternatieven

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 Als je een 2-in-1 laptop wil waar een geavanceerde stylus bij wordt geleverd, dan is de Galaxy Book3 Pro 360 zeker een optie. Zijn scherm is ongeveer even groot (16 inch), maar van veel beter kwaliteit (AMOLED). Lees de Samsung Galaxy Book3 Pro 360 review