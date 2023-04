Samsung Galaxy Book3 Pro 360 review

(opens in new tab)

De Samsung Galaxy Book3 Pro 360 is geen foutloze 2-in-1 laptop, maar heeft zeker potentieel. De meegeleverde stylus en het heldere 16-inch display zijn geweldig voor tekenaars, hoewel het gebrek aan antislip naast het toetsenbord zorgt voor problemen in tabletmodus. Daarnaast verwacht je voor 2.099 euro iets sterkere prestaties en zeker met een batterij die hooguit middelmatig te noemen is.

2-in-1 laptops hebben altijd al een speciale plaats in de laptopmarkt gehad. Ze zijn vaak enkele honderden euro’s duurder dan dezelfde laptop zonder touchscreen en 360°-graden scharnier, waardoor budgetgerichte consumenten ze links laten liggen. Voor grafisch design en illustraties zijn ze daarentegen een must. Die doelgroep wil Samsung aanspreken met hun nieuwe Galaxy Book3 Pro 360.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360: Prijs en beschikbaarheid

Op 1 februari 2023 heeft Samsung de Galaxy Book3 Pro onthuld, samen met de Book 3 Pro360, Book3 Ultra en Galaxy S23-telefoons.

Vanaf 17 februari 2023 liggen de Galaxy Book3 Pro en Pro360 in de winkel, terwijl de Galaxy Book3 Ultra vanaf 22 februari beschikbaar is. De Galaxy Book3 Pro kan je krijgen vanaf 2.099 euro met 512GB interne opslag. Je kan ook een versie met 1TB vinden voor een adviesprijs van 2.299 euro.

Het spreekt voor zich dat dit geen goedkope laptop is en dat dit zich niet weerspiegelt in de specificaties. Hoewel de 13e generatie Intel Core i7-1360P zeker niet traag is en je met 16GB LPDDR5 RAM genoeg hebt voor iets zwaarder dagelijks gebruik, verwachten we meer op dit prijspunt. Dit is een bedrag waarvoor je laptops met afzonderlijke GPU's kan vinden die beter geschikt zijn voor zware workloads.

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

Swipe to scroll horizontally Onderdeel Specs Prijs Vanaf 2.099 euro CPU 13e generatie Intel Core i7-1360P Graphics Intel Iris Xe Geheugen 16GB LPDDR5 Opslag 512GB of 1TB SSD PCie Display 16-inch WQXGA+ (2880 x 1800p) Dynamic AMOLED 2X (Touch) Aansluitingen 2x USB-C met Thunderbolt 4 (eentje voor de oplader), 1x USB-A, 1x HDMI-poort, microSD-kaartlezer, 3,5mm-audiopoort

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 review: Design

Het design van de Samsung Galaxy Book3 Pro 360 is erg minimalistisch. Op vlak van aansluitingen krijg je een vrij volledig pakket. Zo heb je twee USB-C-aansluitingen met Thunderbolt 4 (eentje voor de oplader), één gewone USB-aansluitingen, een HDMI-poort, een microSD-kaartlezer en 3,5mm-audiopoort. Een tweede USB A-poort ontbreekt helaas, waardoor ik met die ene connector van mijn draadloze muis geen mogelijkheid meer had om andere accessoires met USB A te verbinden. Je kan wel twee monitoren tegelijk aansluiten als je de ene verbindt met USB-C-kabel en de andere met HDMI-kabel. Als je een compatibele monitor met Power Delivery hebt, kan je zelfs die ene USB-C-kabel gebruiken om de laptop van stroom te voorzien.

Het toetsenbord zit vrij hoog in de behuizing en heeft witte achtergrondverlichting. Wat ik persoonlijk erg fijn vind, is het numeriek toetsenbord. Bij een laptop van dit formaat vind ik dat geen overbodige luxe en ik had alsnog genoeg ruimte bij het gewone toetsenbord om comfortabel te typen. Het typt verder relatief aangenaam, hoewel je niet zomaar onder de toetsen kan met een borsteltje om een verdwaalde kruimel weg te halen. Tijdens mijn testperiode heb ik de Galaxy Book3 Pro 360 spic en span gehouden, maar dit lijkt me geen laptop die goed omgaat met kruimels en stofjes.

Het trackpad is daarnaast werkelijk gigantisch en is letterlijk even hoog als het toetsenbord. Het grote trackpad in combinatie met het touchscreen en de meegeleverde S Pen stylus zorgden ervoor dat ik productief kon werken op de trein of in een koffiezaak zonder computermuis. De aan/uitknop volledig linksboven in het toetsenbord heeft vervolgens een vingerafdrukscanner om snel met Windows Hello in te loggen. Hij werkt tot slot goed en aangezien hij in de aan/uitknop zit, was ik altijd meteen ingelogd toen ik de Galaxy Book3 Pro 360 aanzette.

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Na deze lofzang volgen twee problemen. Het eerste probleem is dat ik graag de S Pen in de behuizing van de laptop wil bewaren, zoals bij de Galaxy S23 Ultra, maar de laptop is zodanig dun dat dat niet gaat met deze S Pen. Net zoals bij de Galaxy Tab S8 kan de S Pen magnetisch vastklikken op de meest onlogische plaatsen. Zo is er een magnetisch deel naast het trackpad (heel onhandig want dan rust je arm op de S Pen) of centraal bovenaan de achterkant van het deksel. Dat laatste is de meest logische plaats, maar ik lieg niet als ik geen enkele keer de Galaxy Book3 Pro 360 uit mijn rugzak heb gehaald zonder de S Pen te verliezen. Het tweede probleem is dat er geen extra antislip rubbertjes zitten op de onderkant. Als je het scherm nu volledig ronddraait om hem in tabletmodus te gebruiken, schuift de Galaxy Book3 Pro 360 alle kanten op.

Design score: 3/5

Samsung Galaxy Book3 360 review: Display

Over het scherm kunnen we verder niet klagen. Het 16-inch display is omringd met dunne schermranden, waardoor het geheel relatief compact en licht blijft. Samsung heeft kosten noch moeite gespaard hier, want je krijgt niet alleen een resolutie van 2880 x 1800 pixels, maar ook een refresh rate van 120Hz. Dat hoge refresh rate komt echter niet van pas tijdens games, aangezien de Galaxy Book3 Pro 360 geen afzonderlijke GPU heeft en bijgevolg niet geschikt is voor gaming.

Zoals verwacht, zijn de kleuren op het scherm wel erg accuraat en kan je werkelijk alle details goed zien. Wie vaak in Photoshop of Illustrator werkt, kan haast geen betere laptop vinden. Het scherm is namelijk groot en scherp genoeg zodat je geen tweede monitor nodig hebt. Het feit dat de S Pen bij in de doos zit zodat je geen dure tekentablet moet aankopen, maakt het alleen maar beter. Verder merken bepaalde programma’s het automatisch wanneer je de S Pen gebruikt in plaats van je handen. Zo wisselt Word automatisch naar het tabblad Tekenen in de werkbalk.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Het minpunt van dit scherm is natuurlijk dat het enorm snel licht reflecteert. Als iemand die graag zoveel mogelijk programma’s in dark mode gebruikt, zag ik bijgevolg heel snel de reflectie van mijn vingers op het scherm. Toch heeft Samsung dit redelijk goed opgelost door de maximale helderheid op te drijven. Zelfs toen de zon volop op het scherm scheen, kon ik alle content goed zien, zelfs donkere gebieden.

Display score: 5/5

Samsung Galaxy Book3 Pro 360: Prestaties

De Samsung Galaxy Book3 Pro 360 wordt aangedreven door een 13e generatie Intel Core i7-1360P met 16GB LPDDR5 RAM-geheugen. Je kan deze specs daarnaast niet up- of downgraden, want dit is de enige configuratie die Samsung hier aanbiedt.

Bij dagelijks gebruik presteert de laptop goed. Dan spreek ik over een tiental tabbladen in Firefox gebruiken met op de achtergrond Word, Excel, Spotify, Slack en WhatsApp. Deze laptop is echter geen prestatiebeest. Dit komt deels door het feit dat Samsung veel eigen software heeft toegevoegd aan de Galaxy Book3 Pro 360 die voortdurend op de achtergrond draait. Zo is de laptop gecrasht toen ik Google Chrome wilde openen net na de installatie. Mijn gebruikelijke laptop is uitgerust met 8GB RAM en doet eigenlijk prima dienst voor het werk. Toch had deze laptop van Samsung gemiddeld 13,5GB van het RAM-geheugen nodig, waardoor je erg weinig marge hebt als je zwaardere taken wil uitvoeren. Dat verklaart ook waarom Chrome voor problemen zorgde, aangezien de browser RAM-geheugen verorbert alsof het zijn favoriete maaltijd is.

(Image credit: Future)

Ik zou de Galaxy Book3 Pro 360 eigenlijk alleen aanraden als je alle extra’s van Samsung gaat gebruiken. Er zijn genoeg laptops die meer kunnen doen met minder sterke hardware. Toch zijn de features van Samsung zeker handig als je in het Galaxy-ecosysteem zit. Zo is er de Quick Share-functie waarmee je bestanden van je Samsung Galaxy telefoon of tablet makkelijk kan overzetten naar de laptop en omgekeerd. Ook kan je het scherm van je Samsung-telefoon spiegelen op de laptop en daardoor heel de telefoon bedienen vanop de laptop. Heb je een tablet in de Tab S7 of Tab S8 Series, dan kan je die zelfs gebruiken als tweede monitor. Klinkt dit bekend? Apple heeft die namelijk feature al een tijdje in de vorm van Sidecar.

Prestaties score: 4/5

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 review: Batterij

De batterij is een echte zwakke plek van de Galaxy Book3 Pro 360. Dit is geen laptop die je een volledige dag zonder oplader kan gebruiken. Welke test ik ook deed, de batterij was hoogstens matig te noemen. Na een halve dag goed door te werken zat ik bijvoorbeeld al op de automatische spaarstand (vanaf 20 procent). Een YouTube-video in 1080p van 30 minuten slurpte dan weer 10 procent op. Als je de hele dag zou werken met de batterijbesparing aan dan haal je nog wel het einde van de werkdag. In dat geval mag je echter geen videogesprekken hebben en tijdens je middagpauze ook geen filmpje op YouTube kijken.

Als je de hele dag op energiebesparing werkt, haal je het einde wel. Dan mag je tussendoor ook geen filmpjes kijken, foto- of videobewerking doen en al helemaal geen lichte game spelen.

Batterij score: 3,5/5

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 review: Audio

Iets wat de Galaxy Book3 Pro 360 wel enorm goed doet, is alles wat met entertainment en videogesprekken te maken heeft. Om te beginnen zijn de ingebouwde speakers van topkwaliteit. Hoewel er aan de bovenkant geen speakers te zien zijn, zijn er onderaan de linker- en rechterkant twee speakergrilles te zien. Het geluid dat daaruit komt is enorm helder en het enige dat ontbreekt is sterke bas. Dat is natuurlijk te verwachten omdat de laptop enorm dun is.

Helaas is de ingebouwde microfoon iets minder goed. Hij weet achtergrondgeluid wel goed weg te filteren, maar geeft je stem een redelijk metaalachtige naklank. In videogesprekken ben je nog prima te horen, maar als je audio wil opnemen om aan een video toe te voegen, doe dat dan met een aparte microfoon.

Daarnaast is de webcam van goede kwaliteit. Samsung heeft gekozen voor een 1080p-webcam en geeft je allerlei tools om het beeld verder aan te passen. Zo kreeg ik zowel bij een videogesprek in Teams als in Google Meet een extra toolbar. Met één klik kon ik de camera op mij laten focussen, waarna het beeld werd bijgesneden zodat mijn hoofd in het midden stond. Ik kon ook oneffenheden op mijn gezicht “glad maken” met drie verschillende opties, maar dat maakte het beeld eigenlijk gewoon wazig. Over het algemeen is de beeldkwaliteit wel scherp en gaat de camera goed om met verschillende lichtomstandigheden.

Audio score: 4/5

Moet je de Samsung Galaxy Book3 Pro 360 kopen of niet?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Design 3/5 Het volledige toetsenbord en de meegeleverde stylus zijn een handige toevoeging, maar het gebrek aan anti-slip en een tweede usb-poort is lastig. Display 5/5 Dit is een van de beste displays die je op een laptop kan vinden en de hoge helderheid is een slimme oplossing voor vervelende reflecties. Prestaties 3,5/5 De Galaxy Book3 Pro 360 heeft allerlei nuttige features om in het Galaxy-ecosysteem te werken. Voor dit geld kan je elders wel krachtigere hardware vinden. Batterij 3,5/5 De Galaxy Book3 Pro 360 houdt het jammer genoeg geen volledige werkdag vol op één lading. Gemiddeld haal je ongeveer zes uur gebruik. Audio 4/5 De ingebouwde speakers zijn van de allerbeste kwaliteit en geweldig om series te bingen. De microfoon is helaas niet top. Prijs-kwaliteit 3,5/5 Dit is niet de beste hardware die je voor deze prijs kan vinden. Je betaalt ook voor de integratie in het Galaxy-ecosysteem of je die nu gebruikt of niet.

Koop hem als...

Je een grote laptop met touchscreen zoekt Een 2-in-1 laptop met een 16-inch touchscreen van deze kwaliteit zal je nergens anders vinden. Zowel de kleurenweergave als helderheid zijn top.

Je een Samsung telefoon en/of tablet hebt De Galaxy Book3 Pro 360 werkt nauw samen met telefoons en tablets van Samsung. De integratie wordt ook steeds beter, dus het is zonde om er geen gebruik van te maken.

Je vaak tekent op je laptop Er zijn veel 2-in-1 laptops die met een stylus werken, maar weinig fabrikanten die de stylus meeleveren en hem uitrusten met echt nuttige features. Samsung doet hier beide.

Koop hem niet als...

Je veel randapparatuur hebt Met slechts één vrije USB-C en één vrije USB-A aansluiting wanneer hij in de oplader zit, heb je weinig ruimte voor accessoires.

Je een hele dag wil werken zonder oplader Wat je ook doet, het is heel moeilijk om een volledige dag productief te werken op één lading.

Je geen extra anti-slip mat wil kopen Er zitten geen anti-slip kussentjes naast het toetsenbord met als gevolg dat de laptop alle kanten op schuift als hij in tabletmodus op een gladde ondergrond ligt. Het is aan te raden om een anti-slip mat te kopen als je hem op deze manier wil gebruiken.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360: Alternatieven

(opens in new tab) Asus Zenbook Pro 15 Flip De Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED geeft je gelijkaardige specs als Samsung aan een lagere prijs. Verder is de batterijduur hier stukken beter en kan je wel een volledige werkdag op één lading doen. Lees hier de Asus Zenbook Pro 15 Flip review (opens in new tab)

(opens in new tab) HP Spectre x360 De HP Spectre x360 is niet bepaald een goedkoop alternatief. Het hele ding voelt wel premium aan en is enorm licht voor een 2-in-1 laptop. Daarnaast heb je hier meer verschillende configuraties, zowel op vlak van processoren, opslag als RAM. Lees hier de HP Spectre x360 review