Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED: review in een notendop

De Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED is een van de vele dunne laptops van Asus. In tegenstelling tot vele andere, staat deze serie bekend om zijn prijs-kwaliteitverhouding. Dit model in het bijzonder is een van de beste laptops die we ooit in handen hebben gehad.

Hij is bijna perfect in bijna elke categorie, van het ergonomische toetsenbord tot het prachtige OLED-scherm dat elke game of film met ongeziene helderheid weergeeft, tot het dunne ontwerp met verbazend goede ventilatie. De selectie aansluitingen is geweldig en de audio is eveneens krachtig.

Op vlak van prestaties overtreft hij de meeste concurrenten. Dit is een laptop die niet alleen elke soort productiviteitstaak zonder problemen aankan, maar ook lichte games kan draaien. De draagbaarheid gaat hier niet ten koste gaat van de prestaties, ventilatie, aansluitingen en schermgrootte. Op het eerste gezicht is het misschien wel een van de beste laptops die we in tijden hebben beoordeeld.

De webcam is het enige pijnpunt voor ons. De kwaliteit hangt grotendeels af van de verlichting en van zodra dat niet ideaal is, zakt de kwaliteit meteen. Het is niet de slechtste webcam die er is, maar het past in de algemene trend dat laptops beeldkwaliteit opofferen voor dunnere randen.

De prijs valt tot slot mee gezien de specificaties van de Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED. Je kan hem zowel in Nederland als België vinden voor ongeveer 1.500 euro.

Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED: Prijs

Prijzen zitten rond de 1.500 euro

Verkrijgbaar bij de meeste retailers in de Benelux

SPEC SHEET Dit is de configuratie va nde Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED voor deze review: CPU: Intel Core i7-12700H

GPU: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 16GB LPDDR5X

Scherm: 15,6 inch, 2.8K (2880 x 1620) OLED

Opslag: 512GB SSD

Aansluitingen: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x Thunderbolt 4 ports, 1x HDMI 2.1 TMDS port, 1x 3,5mm combo audio jack, 1x DC-in, 1x MicroSD-kaartlezer

Connectiviteit: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5

Camera: 1080p

Gewicht: 1,80 kg

Afmetingen: 35,52 x 22,90 x 1,89 cm

Op dit moment kan je in Nederland een Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED vinden vanaf 1.399 euro (opens in new tab) voor de versie met Intel Core i5-12500H processor, 16GB RAM en 512GB opslag. In België vind je daarentegen bijna alleen de Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED van 1.999 euro (opens in new tab) met Intel Core i7-12700H, 16GB RAM en 1TB opslag.

Als je op zoek gaat naar een laptop met traditionele vormfactor en deze specificaties, dan ga je goedkopere exemplaren kunnen vinden. Je mag echter niet vergeten dat OLED-schermen nog steeds moeilijk te vinden zijn op laptops, hoewel hun kwaliteit beter is. Ook de 2-in-1 vormfactor is een element dat de prijs omhoog duwt.

Prijs-kwaliteit: 3,5 / 5

Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED: Design

Fantastisch OLED touchscreen

Veelzijdige vormfactor

Voldoende aansluitingen

De Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED is een ongelooflijk goed ontworpen laptop. De superdunne behuizing beperkt de overige functies niet en je krijgt een goede selectie aansluitingen en een ventilatiesysteem waar gaming laptop jaloers van worden.

Op vlak van aansluitingen is de laptop uitgerust met USB 3.2 Gen 2 Type-A poort, twee Thunderbolt 4 poorten, een HDMI 2.1-poort, 3,5mm combo audio jack, DC-in en MicroSD-kaartlezer. Wat je ook nodig hebt, je kan het wellicht aansluitingen. We hadden alleen graag één extra gewone usb-aansluiting gehad. Als je muis met een usb-connector werkt, dan is die ene poort meteen onbruikbaar.

Deze laptop is geweldig voor creatievelingen dankzij zijn 4.096 drukniveaus, 5-350 g drukpuntkracht, 266 Hz sampling rate, 500 nit helderheid, 100% DCI-P3 en een aanpasbaar kleurengamma. Je zal alleen zelf een stylus moeten aankopen, aangezien Asus die niet meelevert.

Het toetsenbord is hemels om op te typen. De toetsen zijn lichtjes ingedeukt zodat je vingers geen enkele toetsaanslag zullen missen. In combinatie met de grotere toetsen en het bredere toetsenbord met numpad, heb je een laptop die urenlang typen zo comfortabel mogelijk maakt. Het touchpad is daarnaast even responsief als het hele toetsenbord.

Het toppunt van deze laptop is het OLED-scherm dat volgens Asus 's werelds eerste 2.8K 120Hz OLED laptopscherm is. Ondanks dat hij geen gaming laptop is, verslaat het refresh rate sommige high-end monitoren. De belachelijke lage responstijd van 0,2ms overtreft op dezelfde manier sommige gaming monitoren.

Over de gehele lijn ziet en voelt de Zenbook Pro 15 Flip OLED eruit als een echt premium product. Hij is een geweldige keuze voor een zakelijke laptop voor professionals die zowel kracht als flexibiliteit nodig hebben.

Design: 5 / 5

Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED: Prestaties

Uitstekende prestaties

Geweldige audio

Matige webcam

Wat ons het meest verraste tijdens de review was hoe goed en consistent hij presteerde in onze reeks benchmarks, waaronder Cinebench, Geekbench en 3DMark 10's Timespy, Night Raid en Fire Strike. De Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED scoorde hoger dan de meeste andere laptops in zijn klasse, waaronder de Microsoft Surface Laptop 5 en de Acer Swift 3 OLED.

In de praktijk presteerde de Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED vlekkeloos. We konden probleemloos werken, tussendoor meetings hebben en op de achtergrond een YouTube-video kijken zonder dat hij begon te vertragen. Dankzij het grote toetsenbord was het gemakkelijk om op maximale snelheid te typen zonder fouten te maken en het numpad was handig wanneer we heel wat cijfers moesten ingeven, zoals bij de benchmarks hiernaast.

Benchmarks Zo presteerde de Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED in onze benchmarks: 3DMark: Night Raid: 20.354; Fire Strike: 5191; Time Spy: 2093

Cinebench R23 Multi-core: 15.296 punten

GeekBench 5: 1784 (single-core); 12.366 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 5964 punten

Batterij (TechRadar filmtest): 8 uur en 48 minuten

Civilization VI (1080p, Ultra): 50 fps; (1080p, Low): 17 fps

De audio is ook heel goed. Deze laptop is luid en weet het geluid toch helder te houden. Er is echter een vreemde en lichte metaalachtige klank aan de luidsprekers als je ze vergelijkt met betere speakers zoals in de Surface Laptop 5.

Als we één opvallend zwak punt moeten aanwijzen, dan is dat de webcam. Ondanks dat hij 1080p is, automatische lichtcorrectie heeft en op een OLED-scherm wordt weergegeven, is de kwaliteit gemiddeld vanwege de kleine randen. Het beeld is vrij duidelijk in zeer heldere verlichting, maar alles lager dan dat verpest de kwaliteit. Dus tenzij je ervoor kan zorgen dat het licht altijd perfect is, zal je er zelf niet altijd scherp uitzien.

Prestaties: 4,5 / 5

Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED: Batterij

Laadt snel op

Gaat lang mee voor een OLED-laptop

Werkt met Thunderbolt 4 power delivery

Voor een OLED-laptop met hoge schermhelderheid is de batterijduur uitstekend. Hij gaat gemiddeld bijna negen uur mee als je films streamt en ongeveer even lang als je gewoon aan het werk bent. De reden daarvoor is eenvoudig, aangezien de batterij van de Zenbook Pro 15 Flip OLED bijna twee keer groter is dan sommige concurrenten.

De meegeleverde oplader maakt gebruikt van een eigen aansluiting (dus geen USB-C) en kan in iets meer dan een uur 80% van de tank vullen. De ZenBook Pro 15 Flip OLED kan je daarnaast opladen met een van de Thunderbolt 4-poorten, wat je meer flexibiliteit geeft.

Batterij: 5 / 5

Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED: Score

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit De prijs is zeker niet verkeerd, maar je kan laptops met dezelfde specs vinden voor minder. 3,5 / 5 Design Hij is prachtig, functioneel en zeer draagbaar met een OLED-touchscreen. 5 / 5 Prestaties Deze laptop presteert vlekkeloos, zowel op het werk als thuis, maar de webcam is middelmatig. 4.5 / 5 Batterij Uitstekende batterij voor een OLED-laptop, die alle concurrenten jaloers maakt. 5 / 5 Totaal De Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED is een ongelooflijk hoogwaardige laptop, maar is niet in elke configuratie beschikbaar hier. 4,5 / 5

Moet je de Asus Zenbook 15 Pro Flip kopen?

Koop hem als...

Je een OLED-laptop met geweldige batterij wil

Dit is een van de beste OLED-laptops. Je krijgt een ongelooflijk scherpe, heldere en duidelijke beeldkwaliteit die perfect is voor films en games.

Je een laptop wil voor werk en vrije tijd

Deze ultrabook kan de meest veeleisende taken aan, waaronder creatieve videoprojecten en lichte games. Hij kan letterlijk alles en doet alles ook goed.

Je een dunne, stijlvolle laptop wil

Dit is een prachtige laptop, van top tot teen. Hij heeft een dunne, lichte en evenwichtige vormfactor waardoor hij eenvoudig mee te nemen is.

