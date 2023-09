HP Spectre x360 (14 inch, 2023) review

De HP Spectre x360 doet zodanig veel goed dat je zijn hoge prijskaartje bijna vergeet. Het OLED-scherm is geweldig, de behuizing is stevig en licht tegelijkertijd, het touchpad is erg ruim, het toetsenbord tikt erg fijn en zowel de batterijduur als prestaties stellen niet teleur. Waar gaat het mis? Bij de aansluitingen, want er zitten twee USB-C-poorten en slechts één reguliere usb-poort.

HP Spectre x360 (2023): review in een notendop

De HP Spectre x360 (2023) is een van de beste 2-in-1 laptops ooit. Hij combineert een licht, stevig ontwerp met krachtige specificaties en een fantastisch scherm. Goedkoop is hij echter niet, want je bent hoe dan ook meer dan 1000 euro kwijt voor voor deze laptop. De duurste configuratie kost momenteel 2.299 euro en voor dat geld kan je ook een gaming laptop met Nvidia GeForce RTX 4070 in huis halen.

De Spectre-serie staat al jaren bekend om zijn premium ontwerp met koperen accenten. Dit is een laptop waarmee je anderen jaloers zal maken. De randen rond het scherm zijn daarnaast enorm dun, waardoor je een 13,5-inch display krijgt met 3:2-verhouding. Voor mij was dit voldoende ruimte om met twee vensters naast elkaar te werken.

Dankzij het OLED-paneel met een resolutie van 3000 x 2000 pixels is de HP Specter x360 (2023) geschikt voor nauwkeurig grafisch werk. Of je nu wil tekenen of video's wil bewerken, je hebt geen tweede monitor nodig om accurate kleuren te zien. De Intel Core i7-1355U is daarnaast krachtig genoeg om al deze taken aan een redelijk tempo uit te voeren. Voor games is hij niet krachtig genoeg, maar dat mag geen verrassing zijn. 2-in-1 laptops zijn over het algemeen niet gericht op gaming.

Het toetsenbord voelt net zo luxueus aan als de rest. De toetsen zijn groot en staan ver genoeg uit elkaar zodat typefouten geen probleem zijn. Het touchpad is eveneens ruim genoeg en reageert nauwkeurig op elke aanraking. Of je nu een muis bij de hand hebt of niet, je zal vlot kunnen werken met deze laptop.

De kwaliteit van de webcam moet zeker vermeld worden. De HP Spectre x360 (2023) heeft een 5MP-webcam met infraroodsensoren die Windows Hello ondersteunt. Er zijn nog te veel premium laptop met zwakke 720p-webcams en ik was dan ook blij om te zien dat HP een geavanceerde webcam heeft gebruikt. Zelfs bij minder goede belichting was ik goed zichtbaar in videogesprekken en als de belichting tijdens een videogesprek veranderde, werd het beeld meteen gecorrigeerd.

Afgezien van de hoge prijs zijn er weinig redenen om niet voor de HP Spectre x360 (2023) te kiezen als je een 2-in-1 laptop nodig hebt. Alleen de aansluitingen zijn erg beperkt en ook bij dit formaat zie ik graag een HDMI-poort. Die krijg je hier helaas niet. Je moet het doen met een eenzame usb-aansluiting en twee USB-C-aansluitingen met Thunderbolt 4. Een USB-C docking station is een must als je veel accessoires hebt.

HP Spectre x360 (2023): prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 1.449 euro

Sinds midden 2023 overal verkrijgbaar

Prijs kan oplopen tot 2.299 euro

HP Spectre x360 (2023) Dit zijn de specs van de HP Spectre x360 die wij getest hebben: CPU: Intel Core i7-1355U

Graphics: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 32 GB LPDDR4X

Scherm: 13,5-inch 3K2K OLED-display

Opslag: 1TB

Aansluitingen: 1x USB 3.1 Type A, 2x USB-C met Thunderbolt 4, 1x microSD-kaartlezer, 1x audiopoort

Connectiviteit: Wi-Fi 6E AX211 (2x2) en Bluetooth 5.3

Camera: 5MP True Vision IR-camera

Gewicht: 1,36kg

Afmetingen: 29,8 x 22,04 x 1,69 cm

Adviesprijs: 1.999 euro

De Spectre-serie is nooit goedkoop geweest en daar verandert dit jaar niets aan. Je kan de HP Spectre x360 (14 inch, 2023) vinden vanaf ongeveer 1.449 euro. Daarvoor krijg je weliswaar een Intel Core i5-1335U met 16GB RAM en 512GB opslag. Onze configuratie had een Intel Core i7-1355U met 32GB RAM en 1TB opslag, maar daarvoor ben je 1.999 euro kwijt.

Toch krijg je wel degelijk waar voor je geld. Je kan een goedkopere laptop vinden met deze specificaties, maar dan ga je eindigen met slechter design en display. Als je niet per se een 2-in-1 laptop wil, zijn er sowieso alternatieven die minder kosten. Kijken we binnen de categorie van 2-in-1 laptops dan zijn er weinig toestellen die je dezelfde ervaring geven als de HP Spectre x360 (2023) voor minder geld.

Prijs-kwaliteit: 4 / 5

HP Spectre x360 (2023): design

Prachtig ontwerp met koperen accenten

Comfortabel toetsenbord en ruim touchpad

Te weinig aansluitingen

Het klassieke Spectre-ontwerp is net zo prachtig als voorheen. De koperen afwerking oogt erg mooi en het geheel voelt stevig. Toch weegt de HP Spectre x360 (2023) amper 1,36kg en het is meer dan eens gebeurd dat ik onderweg naar het werk niet zeker was of hij überhaupt in mijn rugzak zat. De twee achterste hoeken van de boven- en onderkant zijn opnieuw afgeschaafd en onderaan vind je daar een USB-C-poort en de audiopoort.

Die laatste zin brengt ons bij het grootste probleem van de HP Spectre x360 (2023). Hij heeft namelijk maar één reguliere usb-poort en twee USB-C-poorten. Voor de usb-poort zit nog een klepje dat voornamelijk in de weg zat toen ik de connector van mijn muis of de oplaadkabel van mijn smartphone wilde aansluiten. Het ziet er misschien mooier uit met dat klepje, maar functioneel is het absoluut niet. Beide USB-C-poorten ondersteunen wel Thunderbolt 4. Ik heb de laptop dan ook met één USB-C-kabel verbonden met de HP Z27k G3, zodat de monitor dienst deed als docking station voor al mijn accessoires (en tegelijkertijd de laptop kon opladen).

Het toetsenbord is erg fijn, met brede toetsen waar genoeg ruimte tussen zit en een goede key travel. De vingerafdruklezer bevindt zich op de plek van de tweede functietoets aan de rechterkant en dat vind ik persoonlijk duizend keer beter dan een aan/uitknop met ingebouwde scanner. Het touchpad is eveneens ruim en reageert erg nauwkeurig. Je hoort ook een duidelijke klik wanneer je het indrukt.

Design: 4 / 5

HP Spectre x360 (2023): display

13,5-inch OLED-display

3:2-verhouding creëert meer werkruimte

Prima (automatische) helderheid en kleurenweergave

Afhankelijk van hoeveel je wil uitgeven aan de HP Spectre x360 (2023), krijg je een OLED-display of IPS-display. Dit blijft natuurlijk een 2-in-1 laptop, dus het is sowieso een touchscreen. Voor deze review had ik een versie met een OLED-display met resolutie van 3000 x 2000 pixels.

Iets dat ook hetzelfde is bij de twee verschillende displays is de beeldverhouding. HP kiest hier voor een 3:2-verhouding, die iets "hoger" is dan de 16:10-verhouding die we tegenwoordig vaak zien. Hoewel een 13,5-inch display niet erg groot klinkt, zorgt deze verhouding voor een merkbaar verschil. Ik kon bijvoorbeeld makkelijk twee vensters naast elkaar openen en comfortabel blijven werken. Tekst was goed leesbaar, ik moest niet voortdurend in- en uitzoomen etc. Je zit hierdoor wel met zwarte randen als je video's in volledig scherm bekijkt, maar daar heb ik persoonlijk geen problemen mee.

Het OLED-display ziet er vanuit elke mogelijke hoek top uit. Er is niet zoiets als een "optimale" kijkhoek en er is ook geen schijn te zien bij de schermranden. Alles ziet er erg kleurrijk uit en bij zwarte tinten merk je pas echt het verschil met een IPS-paneel. Een probleem van touchscreens is dat deze snel licht reflecteren en hoewel HP zegt dat er anti-reflecterend Corning Gorilla Glass NBT gebruikt is, elimineert dit niet alle reflecties. De maximale helderheid van 400 nits (500 nits met HDR) helpt gelukkig mee tegen die reflecties zodat je niet naar jezelf zit te staren in het scherm op een zonnige dag. De automatische helderheid was verder verrassend responsief en zelfs bij de kleinste wijziging van het omgevingslicht werd dit meteen aangepast.

Display score: 5 / 5

HP Spectre x360 (2023): prestaties

Prestaties zijn top voor een 2-in-1 laptop

Windows Hello met zowel vingerafdruk als gezichtsherkenning

Bij dagelijks gebruik heb ik geen enkel punt gevonden waarop de laptop hapert. De prestaties zijn consistent, zonder haperingen tijdens alles van videogesprekken en gigantische Excel-bestanden bewerken tot Photoshop en twintig actieve tabbladen in Firefox. De HP Spectre x360 (2023) werd wat heet tijdens lange videogesprekken en alleen dan hoor je ventilator echt werken. Hij gaat ook meteen trager draaien zodra de hitte is afgevoerd. Als de Smart Sense toch niet precies doet wat je wil, kan je handmatig een van de vier koelprofielen activeren in het HP Command Center.

Wie zo snel mogelijk wil inloggen, zal niets beter vinden dan deze laptop. Je krijgt niet alleen een vingerafdrukscanner, maar ook gezichtsherkenning via Windows Hello. Ik had beide ingesteld, maar heb de vingerafdrukscanner zelfs nooit moeten gebruiken. Nog voor ik de HP Spectre x360 (2023) volledig had opengeklapt, zag ik al dat de gezichtsherkenning was geslaagd. Zelfs als het donker is, werkt dit prima dus de kans is heel klein dat je ooit de vingerafdrukscanner moet aanraken.

HP heeft wel een interessante kijk op het privacyklepje voor de webcam. Er is namelijk een fysieke schuivertje, maar dat wordt bediend door een toets rechtsboven in het toetsenbord. Meestal zit er een knopje dat je zelf verschuift en bijgevolg niet afhankelijk is van software. Als deze schuiver dicht is en er gaat iets mis met de software, dan kan je de webcam dus niet meer gebruiken.

Dit is ten slotte geen laptop voor games, maar dat mag geen verrassing zijn. De Spectre-serie is gericht op professionals en niets aan deze laptop zegt "gaming". Lichte games zoals Hearthstone kan je nog prima spelen, maar verwacht niet dat je Baldur's Gate 3 in 4K-resolutie kan spelen.

Prestaties: 4,5 / 5

HP Spectre x360 (2023): batterij

Genoeg batterij voor een werkdag (en meer)

Laadt snel weer op

Met een gemiddelde batterijduur van acht uur is de HP Spectre x360 een sterke keuze voor wie op zoek is naar een toestel dat een hele werkdag meegaat. De batterij laadt ook snel op en bereikt minstens 80% in ongeveer een uur.

De uiteindelijke batterijduur hangt natuurlijk af van wat jij precies doet. Mijn werk bestaat voornamelijk uit artikelen schrijven en heel soms een afbeelding/video bewerken. Toen ik ongeveer vijf uur lang aan het werk was in een koffiebar (zonder batterijbesparing) zat ik nog steeds op iets meer dan 50% batterij, dus in dat scenario had ik zelfs tien uur kunnen halen. Als je de hele tijd met batterijbesparing werkt, haal je met gemak twaalf uur gebruik uit de laptop.

Batterij: 5 / 5

Moet je de HP Spectre x360 (2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Hij is niet goedkoop, maar je krijgt hier wel waar voor je geld. 4 / 5 Design Premium, compact ontwerp waar iedereen jaloers van wordt. Alleen jammer van de beperkte aansluitingen. 4,5 / 5 Display De kwaliteit van dit OLED-display is top en dankzij de 3:2-verhouding heb je voldoende werkruimte. 5 / 5 Prestaties Geweldige prestaties voor een 2-in-1 laptop. Gedetailleerde bediening voor de koeling is een leuke bonus en werkt goed. 4,5 / 5 Batterij Batterij kan makkelijk tien uur meegaan en laadt snel op. 5 / 5

Koop hem als...

Je een lichte laptop voor je werk zoekt Deze laptop weegt amper 1,3kg en is erg compact, zodat je hem probleemloos in elke rugzak of tas kan opbergen.

Je een batterij wil die niet opgeeft Zonder batterijbesparing kan je minstens acht uur werken met een volle batterij en soms zelfs tien uur. Met batterijbesparing kan dat makkelijk twaalf uur worden.

Je een fantastisch scherm wil Het OLED-scherm is werkelijk top in elk opzicht. De beeldkwaliteit is uitstekend en dankzij de 3:2-verhouding voelt het 13,5-inch display veel groter dan het daadwerkelijk is.

Koop hem niet als...

Je op je geld moet letten Kwaliteit is niet goedkoop en dat zie je aan de adviesprijs van de HP Spectre x360 (2023). De goedkoopste configuraties kosten al 1.349 euro en als je een OLED-scherm wil, zit je snel rond de 2.000 euro.

Je veel accessoires hebt Er is geen HDMI-aansluiting en slechts één reguliere usb-poort. Als je veel accessoires hebt, moet je investeren in een USB-C hub.

