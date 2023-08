In de wereld van professionele monitoren onderscheidt de HP Z27k G3 zich met zijn strakke ontwerp en enorm uitgebreide connectiviteit. Hij is echter niet geschikt voor grafisch werk door zijn beperkte ondersteuning van kleurenruimtes en gebrek aan HDR. Voor kantoorwerk is hij daarentegen top.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Als je op zoek bent naar een gestroomlijnde 27-inch 4K-monitor voor kantoorwerk én graag een opgeruimd bureau hebt, dan is de HP Z27k G3 misschien precies wat je zoekt. Hij ziet er goed uit, neemt niet al te veel plaats in en werkt als een hub voor al je accessoires en kabels.

(Image credit: Future)

Zoals je zou verwachten, is de essentie van de HP Z27K G3 een 4K IPS paneel. Sommigen zijn dan wel gek van ultra-wide schermen, maar er zijn nog meer dan genoeg anderen die liever een traditioneel scherm met normale afmetingen voor zich hebben. Een klein minpuntje is wel het gebrek aan HDR.

Dit is dan ook geen monitor voor thuisgebruik, maar voor kantoorgebruik en daar kijk je gewoonlijk geen uren naar Netflix. De nadruk ligt op functionaliteit, voornamelijk dankzij de USB-C-connectiviteit met Power Delivery tot 100W, wat het maximum is dat de standaard momenteel ondersteunt. Je krijgt zelfs een volwaardige ethernetpoort, wat handig is aangezien de meeste laptops (met uitzondering van enkele gaming laptops) die aansluiting niet hebben.

(Image credit: Future)

HP Z27k G3 review: prijs en beschikbaarheid

Met een officiële verkoopprijs van 594 euro is de HP Z27k G3 niet bepaald een koopje. De voorbije jaren is de selectie 4K-monitoren met USB-C weliswaar gegroeid, waardoor de HP Z27k G3 nu ongeveer in het midden zit. Er zijn goedkopere 4K-monitoren met USB-C Power Delivery, zoals de MSI Modern MD371UL, en ook duurdere opties zoals de Dell U2720Q die meer focussen op goede ondersteuning voor zoveel mogelijk kleurenruimtes. De HP Z27K G3 rechtvaardigt zijn prijs wel door zijn premium uitstraling en uitgebreide functies.

(Image credit: Future)

HP Z27k G3 review: design en functies

Een strak ontwerp is al lang een kenmerkende factor de HP Z-serie en de HP Z27k G3 heeft zeker dat gevoel. Om te beginnen, zijn de vier randen rond het scherm even dun, terwijl andere monitoren vaak een dikkere onderkant hebben die het geheel wat uit balans haalt.

De kwaliteit van de aluminium voet is ook top en aangezien hij volledig plat is, kan je er spullen op leggen zonder dat ze eraf glijden. Op die manier verlies je bijna geen bruikbare ruimte op je bureau. De standaard is ook volledig verstelbaar, inclusief rotatie naar portretmodus. Je kan het scherm in hoogte verstellen, zijwaarts draaien en naar voren/achteren kantelen. Hoe je bureau er ook uitziet, de HP Z27k G3 biedt voldoende flexibiliteit zodat hij in eender welke set-up geplaatst kan worden.

(Image credit: Future)

Wat hij echter niet is, is een monitor voor content creatie. Hij heeft een degelijk 4K 27-inch IPS-paneel, maar de overige specificaties zijn niet enorm indrukwekkend. Zoals verwacht, heeft hij een refresh rate van 60Hz en het gebrek aan HDR is eveneens niet heel verrassend. Het contrast van 1.000:1 en de dekking van 99 procent van de sRGB-ruimte zijn helaas niet meer dan het minimum voor een scherm van deze prijs. We hadden graag meer kleurenruimtes gezien of een uitgebreider contrast, aangezien zelfs goedkopere monitoren het beter doen.

Indrukwekkender is de 100W Power Delivery dankzij de USB-C-poort. Dat is het maximum dat wordt ondersteund door de huidige generatie USB-C-aansluitingen en betekent dat je een behoorlijk krachtige laptop kunt aansluiten. De meeste USB-C-monitoren bieden Power Delivery tot 60W, maar dat is niet voldoende voor elke laptop. Welke laptop je ook aansluit op de USB-C-poort van de HP Z27k G3, hij zal optimaal worden opgeladen.

(Image credit: Future)

Specs Grootte: 27 inch Paneeltype: IPS Resolutie: 3.840 x 2.160 Helderheid: 350cd/m2 Contrast: 1,000:1 Responstijd: 5ms Ondersteunde kleurenruimtes: 99% sRGB Refresh rate: 60Hz Vesa: 100mm x 100mm Aansluitingen: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C met 100W PD, Ethernet, 4x USB-A

De HP Z27k G3 heeft een ethernetpoort met ondersteuning voor passthrough via USB-C en vier reguliere USB-A-aansluitingen. Het resultaat is een volledige hub die je met slechts één kabel verbindt met je laptop. Je kan alle accessoires gewoon op de monitor aansluiten, waardoor hij de ideale opties voor laptops die alleen maar USB-C-aansluitingen hebben zoals de MacBook Air (2022).

De connectiviteit wordt afgerond met niet alleen HDMI en DisplayPort, maar ook DisplayPort out. Door dit laatste kan je een extra monitor aansluiten op de HP Z27k G3 met een korte kabel zodat je geen rommelige constructie met meerdere kabels naar je pc of laptop moet maken. Op vlak van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid doet de HP Z27K G3 het uitstekend.

(Image credit: Future)

HP Z27k G3 review: beeldkwaliteit

Voor dit type SDR-paneel is de HP Z27k G3 behoorlijk krachtig. Met een helderheid van 350 nits wordt het scherm net fel genoeg om nog leesbaar te zijn directe zon. Het beeld is daarnaast ontspiegeld zodat je niet met vervelende reflecties ziet. Het contrast ziet er subjectief gezien beter uit dan je zou verwachten gezien de bescheiden 1.000:1 en er is weinig tot niets te zien van die vreselijke IPS-gloed die je vroeger vaker zag.

Als er al een probleem is, dan is het de uniformiteit van de achtergrondverlichting. In het midden van het scherm ziet alles er goed uit, maar als je meer naar de hoeken kijkt, dan zie merk je toch een verschil. Het beeld is hier iets meer gedimd dan in het midden en dat is jammer. Al bij al is het een goed gekalibreerd scherm zonder zichtbare compressie in alle testafbeeldingen en schalen.

(Image credit: Future)

Natuurlijk ziet een 4K-resolutie op eender welke 27-inch monitor er scherp uit. Lettertypen zijn superscherp en helemaal niets ziet er wazig uit. Ook MacOS ziet er bijzonder goed uit op dit scherm, waardoor hij een nog betere match is voor de MacBooks met uitsluitend USB-C-aansluitingen. Met een responstijd van 5ms reageert het scherm snel genoeg voor kantoorwerk en met de optionele overdrive kan je dit nog sneller maken. Dat laatste was voor ons ietwat overbodig, aangezien een lagere responstijd in de praktijk alleen nuttig is voor gaming en daarvoor is de HP Z27k G3 niet bedoeld.

Waar de HP Z27K G3 minder indrukwekkend is, is de kleurweergave. Het gebrek aan HDR is geen probleem voor professionele monitoren, maar als je op zoek bent naar iets met een hoge kleurnauwkeurigheid voor contentcreatie, dan is de HP Z27k G3 geen voor de hand liggende keuze. De dekking van 99 procent van het basis sRGB-gamma is niet indrukwekkend en met 85 procent van het DCI-P3-gamma win je ook geen prijzen.

(Image credit: Future)

HP Z27k G3 review: eindoordeel

Een goede monitor moet zijn claims waarmaken en dat doet de HP Z27k G3 goed. Dit is geen gaming monitor noch een optie voor professioneel grafisch werk, maar wel een traditionele 27-inch monitor met 4K-resolutie voor kantoorwerk.

Zijn connectiviteit is geweldig, waaronder USB-C met 100W Power Delivery en Ethernet-poort, de bouwkwaliteit is top en de flexibiliteit maakt hem geschikt voor eender welke set-up. Wat betreft beeldkwaliteit is de HP Z27k G3 niet de beste van de klas met beperkte kleurdekking en een kleine afwijkingen bij de achtergrondverlichting.

Hij levert ten slotte wel de scherpe 4K-ervaring en het IPS-paneel is behoorlijk krachtig voor SDR-standaarden. Al bij al kunnen we de kleine beeldgerelateerde problemen over het hoofd zien als we kijken naar het grotere geheel, de prijs en de doelgroep waar HP zich op richt.