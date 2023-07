4K-monitoren met Power Delivery kunnen soms torenhoge prijzen hebben, maar de MSI Modern MD271UL blijft netjes onder de 500 euro. Zijn kleurenweergave is erg uitgebreid, waardoor hij uitstekend is voor professionele foto- en videobewerking. Dit is echter niet de meest praktische monitor, aangezien hij niet in hoogte verstelbaar is en de helderheid niet automatisch kan aanpassen. Door de instellingen navigeren met de vier knoppen onder het scherm is ook niet bepaald handig, dus gelukkig kan je daarvoor ook software gebruiken.

Tegenwoordig is een 4K-monitor voor creatief werk geen overbodige luxe. Net zoals bij tv's, heb je 4K-monitoren in allerlei geuren en kleuren met uiteenlopende prijzen. Voor deze review ben ik aan de slag gegaan met de MSI Modern MD271UL, een 27-inch monitor met Power Delivery gericht op professionele creatives die dagelijks bezig zijn met grafisch werk.

MSI Modern MD271UL: review in een notendop

Wie niet bekend is met MSI, zou wel eens kunnen denken dat er een slankere versie van de iMac voor hen staat met een dunnere onderste rand. Dat is een compliment voor de MSI Modern MD271UL, aangezien hij een mooi minimalistisch ontwerp heeft dat niet veel plaats in beslag neemt. De smalle standaard is zelfs helemaal plat zodat je geen ruimte op je bureau moet inleveren.

Bij het uitpakken, werd ik aangenaam verrast door de eenvoudige installatie. Sommige monitoren hebben een voet die je zelf moet vastschroeven, maar de MSI Modern MD271UL maakt de installatie makkelijker. Het enige wat je hier moet doen, is de standaard vastklikken in het scherm, dus laat die schroevendraaier maar liggen.

Leg trouwens niet te snel de doos aan de kant, zoals de auteur van deze review, want in de doos zit nog een doorzichtige clip. Die kan je op de voet klikken om de kabels te bundelen. Als je alle aansluitingen van de MSI Modern MD271UL gebruikt (en dat zijn er vijf), dan is zoiets geen overbodig luxe. Gebruik je zoals ikzelf maar één aansluiting, dan heeft deze clip weinig toegevoegde waarde.

Het design mag dan wel minimalistisch zijn, maar praktisch is het niet meteen. De MSI Modern MD271UL is namelijk niet in hoogte verstelbaar en stond daarom hoger dan mijn eigen monitor. Zijwaarts draaien gaat ook niet, maar dat is hier geen echt probleem omdat je deze kleine 27-inch monitor makkelijk in zijn geheel kan draaien. Je kan hem wel voor- en achterwaarts kantelen (5 graden achter, 20 graden voor). Dat gaat trouwens erg vlot en de voet bleef hier altijd stevig op mijn bureau staan.

Zoals vermeld, zijn er vijf aansluitingen achteraan boven de voet. Die zijn goed toegankelijk, in tegenstelling tot bij de Samsung Smart Monitor M8, die de aansluitingen achter de standaard verstopt. Je krijgt twee HDMI-poorten, één DisplayPort, een koptelefoonaansluiting en natuurlijk de USB-C-poort met 65W Power Delivery. Die laatste aansluiting is naar mijn mening de reden waarom je voor de MSI Modern MD271UL moet kiezen. Daardoor kan je namelijk de monitor verbinden met bepaalde laptops, zoals de MSI Prestige 13 Evo A13M, die dan tegelijkertijd opladen. Zo heb je de oplader van je laptop niet meer nodig en ligt er een kabel minder op je bureau.

Tijd voor hetgeen dat er het meeste toe doet, met name de beeldkwaliteit. Op papier heeft de MSI Modern MD271UL alles aan boord voor professionele foto- en videobewerking. De resolutie van 3840 x 2160 geeft je een beeldverhouding van 16:9, wat een van de meest gebruikte verhoudingen is voor online videocontent. Dankzij de kijkhoek van 178° weet de monitor ook zijn beeldkwaliteit te behouden als hij niet recht voor je staat. Tot slot is de ondersteuning van kleurengamma's enorm uitgebreid: 95% Adobe RGB, 99% DCI-P3 en 139% sRGB.

Ik ga mezelf geen foto- en video-expert noemen, maar ik ben niet vies van een paar bewerkingen in Photoshop en Canva. Voor beide programma's was de MSI Modern MD271UL perfect. De kleuren werden correct weergegeven en toen ik het eindresultaat bekeek op verschillende andere schermen, zag het er steeds goed uit. Welke beelden je ook wil bewerken, je ziet precies wat je aan het doen bent en komt achteraf niet voor verrassingen te staan. Als je toch de indruk hebt dat de kleuren niet helemaal kloppen, kan je altijd in de instellingen van de monitor duiken om enkele aanpassingen uit voeren. Iets dat je sowieso altijd zelf moet aanpassen, is de helderheid. Er is namelijk geen sensor ingebouwd die het omgevingslicht detecteert en de helderheid daaraan aanpast.

In de instellingen vind je ook andere opties die niet meteen gericht zijn op de beste kleurennauwkeurigheid. Dit is ook het menu dat je als eerste wil bekijken, want standaard staat de MSI Modern MD271UL in de eco-modus, die de helderheid naar beneden haalt en kleuren vrij gedimd toont. De sRGB-modus is wat je nodig hebt als je foto's gaat bewerken en maakt alles net wat feller en levendiger zodat geen enkele kleur verloren gaat. Iets wat je trouwens niet vindt, is een soort van gaming modus, want dat is niet het doel van deze monitor, die slechts een 60Hz refresh rate heeft.

Hoewel de instellingen uitgebreid zijn, zijn de vier fysieke navigatieknoppen rechtsonder het scherm verre van aangenaam en praktisch. De randen zijn redelijk scherp en als je lange tijd met de instellingen prutst, kunnen je vingers pijn beginnen doen. Gelukkig heeft MSI ook software waarmee je de instellingen kan aanpassen en ik raad iedereen dan ook aan om de MSI Display Kit te downloaden. Je kan hier alle instellingen van de monitor aanpassen zolang hij aangesloten is op je pc. Dat hoeft niet per se met USB-C, het werkt ook als hij verbonden is via HDMI of DisplayPort.

MSI Modern MD271UL: prijs en beschikbaarheid

Verkoopprijzen rond 450 euro

Beschikbaar sinds midden 2023 in heel Nederland en België

De MSI Modern MD271UL moet zeker op je lijstje staan als je een 4K-monitor met Power Delivery zoekt als creatieve professional. De kleurenweergave en instellingen zijn enorm uitgebreid en het minimalistische ontwerp zal stralen op elk bureau.

Zowel gamers als mensen die een monitor voor eenvoudig kantoorwerk nodig hebben, kunnen wel goedkopere alternatieven vinden. Ook wanneer Power Delivery geen must is, kan je voor minder geld een gelijkaardige monitor vinden. Het feit dat de monitor niet in hoogte verstelbaar is, is voor mij zijn grootste probleem. Maakt dat aspect je niet veel uit, dan zijn er maar weinig redenen om de MSI Modern MD271UL niet te overwegen.

Moet je de MSI Modern MD271UL kopen?

Koop hem als...

Je een kleine, maar toch kwalitatieve monitor wil Laat je niet misleiden door zijn formaat van 27 inch, want de MSI Modern MD271UL is op elke manier een volwaardige 4K-monitor om al je grafisch werk op te doen.

Je een monitor met USB-C Power Delivery zoekt Monitoren met USB-C Power Delivery zijn vaak onnodig duur, maar MSI houdt de prijs relatief laag.

Koop hem niet als...

Je frequent wil gamen Met een refresh rate van 60Hz is deze monitor geen goede keuze voor gamers.