HP Spectre x360 16-inch (2023) review

HP Spectre x360 (2023): Review in een notendop

Wat 2-in-1 laptops betreft, is de HP Spectre x360 (2023) een hele goede keuze. Hij heeft een strakke vormgeving met prachtige koperen accenten waardoor hij goed opvalt. Het chassis is stevig en voelt goed aan maar het grote formaat helpt niet echt bij de draagbaarheid.

De Spectre x360 heeft een prachtig design. Het plaatsen van twee van de poorten op de afgesneden hoeken biedt meer opties terwijl het goed past bij de vormgeving van de Spectre x360.

Dan is er nog het prachtige OLED-scherm dat alle films of games op het scherm nog beter laat uitkomen. En de ultradunne randen zorgen voor veel schermruimte, zodat je waar voor je geld krijgt op dat 16-inch scherm.

Het toetsenbord voelt net zo luxueus aan als het scherm, met brede toetsen die ver genoeg uit elkaar staan zodat typefouten geen probleem zijn. De touchpad werkt ook naar behoren voor een laptop in deze prijsklasse.

De HP Spectre x360 beschikt over een 5MP-camera waarvan je de kleuren en instellingen kan aanpassen in het HP Command Center, maar daarover later meer.

De ventilatoren zijn ook goed, wat betekent dat je niet bang hoeft te zijn dat je laptop transformeert in een verwarming tijdens je werkdag. De batterijduur zelf is lichtelijk jammer, maar hij laadt gelukkig wel erg snel op.

Als je een 2-in-1 laptop wilt die de beste pc games kan draaien, dan kan je het beste voor een andere laptop gaan. Echter, populaire titels op lagere settings kan je best draaien, maar de ervaringen kunnen per game verschillen.

HP Spectre x360 (2022): Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: HP)

Hoeveel kost het? 2.398 euro

2.398 euro Wanneer is het beschikbaar? Vanaf nu

Vanaf nu Waar kan je hem kopen? Bij HP en sommige retailers

HP Spectre x360 2023 De HP Spectre x360 2023 configuratie: CPU: Intel Core i7-1360P

GPU: Intel Arc A370M

RAM: 16 GB LPDDR4X

Scherm: 16-inch 4K OLED

Opslag: 1TB

Aansluitingen: 1 USB 3.1 Type A, 2 Thunderbolt 4, 4 USB-C, 1 HDMI 2.1,1 audio jack

Connectiviteit: Wi-Fi 6E AX211 (2x2) & Bluetooth 5.3 combo

Camera: 720p

Gewicht: 2,15 kg

Formaat: 35,8 x 24,53 x 1,99 cm

De HP Spectre x360 (2023) is vrij goed verkrijgbaar in de Benelux. Voor de versie die wij gereviewd hebben, betaal je 2.398 euro bij zowel HP als externe retailers zoals Mediamarkt.



Er is een goedkopere versie voor 1.899 euro, maar dan krijg je 16GB RAM in plaats van 32GB en Intel Iris Xe interne grafische kaart in plaats van de Intel Arc A370M.

Prijs-kwaliteit: 4 / 5

HP Spectre x360 (2023): Design

(Image credit: HP)

Strak ontwerp

Geweldig OLED-scherm

De HP Spectre x360 (2023) heeft een 16-inch OLED-scherm met een resolutie van 3.840 x 2.400 pixels (4K) en een refresh rate van 60Hz. De kleuren zijn werkelijk prachtig.



Het 16-inch formaat van de laptop is erg fijn om op te werken, maar heel erg handzaam is die niet. Met een gewicht van 2,15 kg is de laptop niet meteen te zwaar, maar het zorgt er wel voor dat het net iets lomper is om mee te nemen. Tevens zal niet elke tas groot genoeg zijn om deze laptop mee te nemen.



Het chassis is erg mooi en strak, en heeft een beetje hetzelfde design als de doorsnee laptop maar dan met de hoekjes van de onderkant van het scherm afgesneden. In deze hoekjes zitten een 3,5 mm audiojack en een USB-C-ingang. In eerste instantie kan je wellicht je vraagtekens hebben bij de plaatsing, maar deze ingangen komen erg goed van pas in tabletmodus.



De ultradunne randen vormen een aanvulling op het verbluffende OLED-scherm dat, in combinatie met het prachtige chassis, ervoor zorgt dat deze laptop veel luxueuzer aanvoelt dan hij eigenlijk is.

Design: 3,5 / 5

HP Spectre x360 (2023): Prestaties

(Image credit: HP)

Algemene prestaties zijn quasi perfect

Voor games is hij echter niet gemaakt

De HP Spectre x360 heeft twee grafische kaarten: een geïntegreerde Intel Iris Xe-grafische kaart, maar ook een relatieve nieuwkomer: de Intel Arc A370M grafische kaart. Deze kaart, in combinatie met een 13e generatie Intel Core i7-processor en maar liefst 32GB RAM, zorgt ervoor dat de 2-in-1 laptop ook erg sterk presteert met betrekking tot verschillende (intensieve) workloads.

Dankzij deze specs en vooral de 32GB RAM kan je op een redelijk professioneel niveau foto's en video's bewerken. Bij dagelijks gebruik hebben we geen enkel punt gevonden waarop de laptop hapert (op AAA-games na). De prestaties zijn ongelooflijk consistent, waardoor alles van videogesprekken tot livestreams en het streamen van films geen echte haperingen vertoont. Dit wordt geholpen door de ventilatoren die kunnen worden aangepast via de HP Command Center app, waardoor de ventilatoren handmatig kunnen worden bediend.

Dat sommige opties in het Command Center in het Noors worden uitgelegd in plaats van in het Nederlands is een beetje jammer. Zo kwam ik er later achter dat 'Ytelse' voor prestatie-modus staat, en dat had best wel geholpen bij het gamen. Ook kan je de camera aanpassen met kleuren en filters, maar 'automatisk ramme' (blijkbaar automatisch kaderen?) klinkt een beetje... sketchy. We hebben de app opnieuw geïnstalleerd, maar de taal bleef half in het Noors en half in het Nederlands hangen.

Prestaties: 4,5 / 5

(Image credit: HP)

HP Spectre x360 (2023): Batterijduur

Gemiddelde batterijduur

Opladen gaat erg snel

De batterijduur van de HP Spectre x360 is wisselvallig te noemen. Er waren momenten waar de laptop de verwachte 8 uur makkelijk haalde. We hebben echter ook ochtenden gehad waar we om half 9 's ochtends met een opgeladen laptop begonnen en een uur later zaten we al op de 74%.

Waar dit aan kan liggen, weten we niet honderd procent zeker. De laptop dichtslaan aan het einde van een werkdag en 's ochtends weer openen, is echter nooit een sterk idee voor de batterijduur. Ook raden we zoals altijd aan om alleen te gamen als de oplader is aangesloten.



Het scheelt wel dat het opladen erg snel gaat. Binnen dertig minuten is de laptop weer halfvol, dus als je veel onderweg ben, is het niet al te moeilijk om even een stopcontact op te zoeken.

Batterijduur: 4 / 5

Moet je de HP Spectre x360 16 kopen?

(Image credit: HP)

Koop hem als...

Je een snelle laptop wilt

Met de nieuwere Intel Arc A370M grafische kaart in combinatie met de 13e generatie Intel Core i7-processor en 32GB RAM zijn de meeste reguliere workloads appeltje-eitje.

Je een prachtig OLED-scherm wilt

Het scherm van de HP Spectre x360 is werkelijk prachtig waardoor deze 2-in-1 laptop zich onderscheidt van zoveel andere laptops op de markt.

Je een mooie laptop wilt

De HP Spectre x360 is een mooie laptop met een strak design waardoor die niet misstaat op een kantoor of zelfs in een leuke koffiebar.

Koop hem niet als...

Je een strak budget hebt

Met een bedrag van 2.398,99 euro is de HP Spectre x360 16 niet bepaald de goedkoopste laptop die je kan krijgen. Er is een goedkopere versie van, maar dan betaal je alsnog 1.799 euro voor.

Je een laptop wilt waar je ook goed op kan gamen

Begrijp ons niet verkeerd, het is niet alsof je helemaal niet op deze laptop kan gamen. Het is gewoon niet de laptop die je wilt kopen als je veel gamet.

HP Spectre x360 (2023): Alternatieven

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 De Samsung Galaxy Book3 Pro 360 komt in de buurt van de HP Spectre x360 op erg veel vlakken en heeft als voordeel dat hij perfect geïntegreerd is in het Galaxy-ecosysteem. Het display en de audio zijn werkelijk top, hoewel Samsung geen optie met 32GB RAM aanbiedt. Lees onze Samsung Galaxy Book3 Pro 360 review

MSI Prestige 13 Evo A13M De MSI Prestige 13 Evo 13M is een ultralichte krachtpatser met verrassende batterijduur. Dat maakt hem de ideale kameraad voor wie veel reist of onderweg werkt. Je neemt de laptop makkelijk mee, gebruikt hem de hele dag onderweg en je hoeft niet in te leveren op prestaties.



Lees hier onze MSI Prestige 13 Evo A13M review

